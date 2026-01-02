Canal do Panamá e outros que têm importância estratégica para a economia

A história do canal remonta a 4 de maio de 1904, quando os Estados Unidos deram início à sua construção. A inauguração ocorreu dez anos depois, em 1914, e ele permaneceu por décadas sob o controle americano em época que a passagem entre os oceanos Atlântico e Pacífico representava uma prioridade econômica e geopolítica. Foto: Mariordo/Wikimedia Commons