Dona de hit de ‘O Senhor dos Anéis’ vive isolada em castelo há 28 anos e intriga fãs
Além da voz e do estilo inconfundíveis, a irlandesa Enya também ganhou fama por levar um estilo de vida extremamente reservado, bem distante dos holofotes. Foto: Reprodução/@official_enya
Desde 1997, ela vive em um castelo em Killiney, no sul de Dublin, onde compõe e grava suas músicas com total privacidade. Foto: Reprodução
Segundo o tabloide "The Sun", ela mora sozinha com seus gatos e uma equipe de segurança. Foto: Uzerakount at en.wikipedia
A artista evita entrevistas e aparições públicas porque deseja que sua obra — e não sua imagem — seja o foco. Foto: Reprodução/@official_enya
Segundo a própria artista, o isolamento é essencial para preservar a inspiração e evitar distrações. Foto: Reprodução/@official_enya
Ainda de acordo com o The Sun, ela quase não recebe visitas — nem mesmo de familiares — e passa a maior parte do tempo trabalhando em seu estúdio. Foto: Reprodução/@official_enya
Enya, nome artístico de Eithne Pádraigín Ní Bhraonáin, nasceu no Condado de Donegal, Irlanda, em 17 de maio de 1961. Foto: Wikimedia Commons/Orlando Sentinel
Ela é a 6ª de nove filhos de uma família profundamente musical — o pai, Leo Brennan, liderava uma banda, e a mãe, Baba Brennan, era professora de música. Foto: Wikimedia Commons/Irish Times
Desde cedo, Enya foi influenciada pela música tradicional irlandesa, a língua gaélica e o canto folclórico. Foto: Reprodução/@official_enya
Na adolescência, ela frequentou a Loreto Community School, onde estudou música clássica, arte, latim e aquarela. Foto: sarah gallagher/Loreto Community School/CC BY-SA 2.0
Antes de seguir carreira solo, ela tocou teclado e fez vocais para o grupo familiar Clannad entre 1980 e 1982. Foto: Wikimedia Commons/Tony 1212
Em 1982, Enya deixou o Clannad para seguir uma carreira solo, estabelecendo uma parceria criativa duradoura e de grande sucesso com o produtor e arranjador Nicky Ryan e sua esposa, a letrista Roma Ryan. Foto: Wikimedia Commons/Enyapedia
O estilo de Enya é reconhecido pela fusão de múltiplos gêneros, sendo frequentemente classificado como new age, com fortes elementos de música celta, pop, world music e música sacra. Foto: Reprodução/@official_enya
Suas composições são marcadas pelo uso de múltiplas camadas de seus próprios vocais e instrumentação rica. Foto: Reprodução/@official_enya
Ela também ficou conhecida pelo uso de longos "reverbs", criando uma sonoridade etérea, atmosférica e meditativa. Foto: Reprodução/@official_enya
O álbum que a e catapultou internacionalmente foi "Watermark", de 1988, cujo single de destaque “Orinoco Flow” se tornou um sucesso global. Foto: Divulgac?a?o
O sucesso continuou com álbuns multi-milionários como "Shepherd Moons", de 1991, "The Memory of Trees", de 1995, e "A Day Without Rain", de 2000. Foto: Reprodução/@official_enya
A faixa “Only Time”, do álbum "A Day Without Rain", tornou-se um hino de consolo após os ataques de 11 de setembro de 2001, e impulsionou seu nome nas paradas dos Estados Unidos. Foto: Reproduc?a?o/YouTube
Enya também é conhecida por sua contribuição para trilhas sonoras de filmes, como "May It Be", de "O Senhor dos Anéis: A Sociedade do Anel", que lhe rendeu uma indicação ao Oscar. Foto: Reproduc?a?o/YouTube
Na vida pessoal, a artista nunca se casou nem teve filhos â?? embora tenha muitos sobrinhos. Foto: ReproduÃ§Ã£o/@official_enya
Com mais de 80 milhões de discos vendidos, Enya acumulou uma fortuna estimada em aproximadamente R$ 640 milhões (na cotação atual). Foto: Reprodução/@official_enya