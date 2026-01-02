Assine
overlay
Início Galeria
Celebridades e TV

Dona de hit de ‘O Senhor dos Anéis’ vive isolada em castelo há 28 anos e intriga fãs

RF
Redação Flipar
  • Além da voz e do estilo inconfundíveis, a irlandesa Enya também ganhou fama por levar um estilo de vida extremamente reservado, bem distante dos holofotes.
    Além da voz e do estilo inconfundíveis, a irlandesa Enya também ganhou fama por levar um estilo de vida extremamente reservado, bem distante dos holofotes. Foto: Reprodução/@official_enya
  • Desde 1997, ela vive em um castelo em Killiney, no sul de Dublin, onde compõe e grava suas músicas com total privacidade.
    Desde 1997, ela vive em um castelo em Killiney, no sul de Dublin, onde compõe e grava suas músicas com total privacidade. Foto: Reprodução
  • Segundo o tabloide
    Segundo o tabloide "The Sun", ela mora sozinha com seus gatos e uma equipe de segurança. Foto: Uzerakount at en.wikipedia
  • A artista evita entrevistas e aparições públicas porque deseja que sua obra — e não sua imagem — seja o foco.
    A artista evita entrevistas e aparições públicas porque deseja que sua obra — e não sua imagem — seja o foco. Foto: Reprodução/@official_enya
  • Segundo a própria artista, o isolamento é essencial para preservar a inspiração e evitar distrações.
    Segundo a própria artista, o isolamento é essencial para preservar a inspiração e evitar distrações. Foto: Reprodução/@official_enya
  • Ainda de acordo com o The Sun, ela quase não recebe visitas — nem mesmo de familiares — e passa a maior parte do tempo trabalhando em seu estúdio.
    Ainda de acordo com o The Sun, ela quase não recebe visitas — nem mesmo de familiares — e passa a maior parte do tempo trabalhando em seu estúdio. Foto: Reprodução/@official_enya
  • Enya, nome artístico de Eithne Pádraigín Ní Bhraonáin, nasceu no Condado de Donegal, Irlanda, em 17 de maio de 1961.
    Enya, nome artístico de Eithne Pádraigín Ní Bhraonáin, nasceu no Condado de Donegal, Irlanda, em 17 de maio de 1961. Foto: Wikimedia Commons/Orlando Sentinel
  • Ela é a 6ª de nove filhos de uma família profundamente musical — o pai, Leo Brennan, liderava uma banda, e a mãe, Baba Brennan, era professora de música.
    Ela é a 6ª de nove filhos de uma família profundamente musical — o pai, Leo Brennan, liderava uma banda, e a mãe, Baba Brennan, era professora de música. Foto: Wikimedia Commons/Irish Times
  • Desde cedo, Enya foi influenciada pela música tradicional irlandesa, a língua gaélica e o canto folclórico.
    Desde cedo, Enya foi influenciada pela música tradicional irlandesa, a língua gaélica e o canto folclórico. Foto: Reprodução/@official_enya
  • Na adolescência, ela frequentou a Loreto Community School, onde estudou música clássica, arte, latim e aquarela.
    Na adolescência, ela frequentou a Loreto Community School, onde estudou música clássica, arte, latim e aquarela. Foto: sarah gallagher/Loreto Community School/CC BY-SA 2.0
  • Antes de seguir carreira solo, ela tocou teclado e fez vocais para o grupo familiar Clannad entre 1980 e 1982.
    Antes de seguir carreira solo, ela tocou teclado e fez vocais para o grupo familiar Clannad entre 1980 e 1982. Foto: Wikimedia Commons/Tony 1212
  • Em 1982, Enya deixou o Clannad para seguir uma carreira solo, estabelecendo uma parceria criativa duradoura e de grande sucesso com o produtor e arranjador Nicky Ryan e sua esposa, a letrista Roma Ryan.
    Em 1982, Enya deixou o Clannad para seguir uma carreira solo, estabelecendo uma parceria criativa duradoura e de grande sucesso com o produtor e arranjador Nicky Ryan e sua esposa, a letrista Roma Ryan. Foto: Wikimedia Commons/Enyapedia
  • O estilo de Enya é reconhecido pela fusão de múltiplos gêneros, sendo frequentemente classificado como new age, com fortes elementos de música celta, pop, world music e música sacra.
    O estilo de Enya é reconhecido pela fusão de múltiplos gêneros, sendo frequentemente classificado como new age, com fortes elementos de música celta, pop, world music e música sacra. Foto: Reprodução/@official_enya
  • Suas composições são marcadas pelo uso de múltiplas camadas de seus próprios vocais e instrumentação rica.
    Suas composições são marcadas pelo uso de múltiplas camadas de seus próprios vocais e instrumentação rica. Foto: Reprodução/@official_enya
  • Ela também ficou conhecida pelo uso de longos
    Ela também ficou conhecida pelo uso de longos "reverbs", criando uma sonoridade etérea, atmosférica e meditativa. Foto: Reprodução/@official_enya
  • O álbum que a e catapultou internacionalmente foi
    O álbum que a e catapultou internacionalmente foi "Watermark", de 1988, cujo single de destaque “Orinoco Flow” se tornou um sucesso global. Foto: Divulgac?a?o
  • O sucesso continuou com álbuns multi-milionários como
    O sucesso continuou com álbuns multi-milionários como "Shepherd Moons", de 1991, "The Memory of Trees", de 1995, e "A Day Without Rain", de 2000. Foto: Reprodução/@official_enya
  • A faixa “Only Time”, do álbum
    A faixa “Only Time”, do álbum "A Day Without Rain", tornou-se um hino de consolo após os ataques de 11 de setembro de 2001, e impulsionou seu nome nas paradas dos Estados Unidos. Foto: Reproduc?a?o/YouTube
  • Enya também é conhecida por sua contribuição para trilhas sonoras de filmes, como
    Enya também é conhecida por sua contribuição para trilhas sonoras de filmes, como "May It Be", de "O Senhor dos Anéis: A Sociedade do Anel", que lhe rendeu uma indicação ao Oscar. Foto: Reproduc?a?o/YouTube
  • Na vida pessoal, a artista nunca se casou nem teve filhos â?? embora tenha muitos sobrinhos.
    Na vida pessoal, a artista nunca se casou nem teve filhos â?? embora tenha muitos sobrinhos. Foto: ReproduÃ§Ã£o/@official_enya
  • Com mais de 80 milhões de discos vendidos, Enya acumulou uma fortuna estimada em aproximadamente R$ 640 milhões (na cotação atual).
    Com mais de 80 milhões de discos vendidos, Enya acumulou uma fortuna estimada em aproximadamente R$ 640 milhões (na cotação atual). Foto: Reprodução/@official_enya
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay