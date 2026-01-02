Assine
O que a filosofia japonesa do Ikigai ensina à vida contemporânea

Redação Flipar
  • A mandala Ikigai é formada por quatro círculos interligados, cada um representando um aspecto essencial da vida. Suas intersecções revelam vocação, missão, profissão e paixão — e no centro, o verdadeiro Ikigai. É um mapa de autoconhecimento e alinhamento pessoal.
    A mandala Ikigai é formada por quatro círculos interligados, cada um representando um aspecto essencial da vida. Suas intersecções revelam vocação, missão, profissão e paixão — e no centro, o verdadeiro Ikigai. É um mapa de autoconhecimento e alinhamento pessoal. Foto: Finde Zukunft/Unsplash
  • Viver com Ikigai reduz estresse, fortalece a saúde emocional e favorece a longevidade. Traz clareza para decisões, aprofunda relações e desenvolve habilidades como liderança e resiliência. É uma prática que transforma o cotidiano em fonte de bem-estar.
    Viver com Ikigai reduz estresse, fortalece a saúde emocional e favorece a longevidade. Traz clareza para decisões, aprofunda relações e desenvolve habilidades como liderança e resiliência. É uma prática que transforma o cotidiano em fonte de bem-estar. Foto: Masaaki Komori/Unsplash
  • O Ikigai não precisa ser grandioso. Ele pode estar em hobbies, na gratidão diária ou na busca por alinhamento entre carreira e valores. O segredo está na constância: incorporar propósito às pequenas ações é o que dá leveza e sentido à rotina.
    O Ikigai não precisa ser grandioso. Ele pode estar em hobbies, na gratidão diária ou na busca por alinhamento entre carreira e valores. O segredo está na constância: incorporar propósito às pequenas ações é o que dá leveza e sentido à rotina. Foto: Pexels/Satoshi Hirayama
  • Mandalas são desenhos geométricos circulares que representam a harmonia e o equilíbrio do universo. São usadas em diversas culturas para meditação, arte e espiritualidade.
    Mandalas são desenhos geométricos circulares que representam a harmonia e o equilíbrio do universo. São usadas em diversas culturas para meditação, arte e espiritualidade. Foto: Colonel Warden/Wikimédia Commons
  • Seu nome vem do sânscrito e significa
    Seu nome vem do sânscrito e significa "círculo" ou "centro".. Mandalas simbolizam a conexão entre o ser humano e o universo, além de harmonia e espiritualidade. Foto: Reprodução do X
  • Muitas são usadas para meditação, ajudando no foco e equilíbrio interior. Também representam ciclos da vida, como nascimento, morte e renovação.
    Muitas são usadas para meditação, ajudando no foco e equilíbrio interior. Também representam ciclos da vida, como nascimento, morte e renovação. Foto: Reprodução do X @amchigelesamaj
  • Pessoas que praticam meditação, ioga e terapias holísticas costumam usar mandalas porque elas são consideradas relaxantes.
    Pessoas que praticam meditação, ioga e terapias holísticas costumam usar mandalas porque elas são consideradas relaxantes. Foto: Reprodução do Youtube Canal YOGALUME
  • Artistas e decoradores também as apreciam por seus padrões simétricos e que criam um ambiente de harmonia em casa ou no trabalho. Mandalas geométricas modernas são populares na arte e decoração.
    Artistas e decoradores também as apreciam por seus padrões simétricos e que criam um ambiente de harmonia em casa ou no trabalho. Mandalas geométricas modernas são populares na arte e decoração. Foto: Reprodução do X @Terracegallery
  • Vários psicólogos costumam utilizar mandalas para técnicas de relaxamento, estimulando a expressão emocional dos pacientes que ajuda no tratamento.
    Vários psicólogos costumam utilizar mandalas para técnicas de relaxamento, estimulando a expressão emocional dos pacientes que ajuda no tratamento. Foto: Reprodução do X @SaveukraineUs
  • O psicólogo suíço Carl Jung (1875-1961) popularizou seu uso na psicologia como símbolo da psique. Jung teve grande importância ao desenvolver conceitos como inconsciente coletivo. Suas teorias influenciam a psicologia, espiritualidade e artes até hoje.
    O psicólogo suíço Carl Jung (1875-1961) popularizou seu uso na psicologia como símbolo da psique. Jung teve grande importância ao desenvolver conceitos como inconsciente coletivo. Suas teorias influenciam a psicologia, espiritualidade e artes até hoje. Foto: Domínio Público/Wikimédia Commons
  • Existem mandalas espirituais, meditativas, artísticas e terapêuticas. Algumas são usadas em rituais religiosos, como as tibetanas, feitas de areia.
    Existem mandalas espirituais, meditativas, artísticas e terapêuticas. Algumas são usadas em rituais religiosos, como as tibetanas, feitas de areia. Foto: Divulgação
  • As mandalas surgiram na Ãndia hÃ¡ mais de 2 mil anos, principalmente no HinduÃ­smo e Budismo. EstÃ¡ no tantrismo, as tradiÃ§Ãµes esotÃ©ricas dessas duas religiÃµes.
    As mandalas surgiram na Ãndia hÃ¡ mais de 2 mil anos, principalmente no HinduÃ­smo e Budismo. EstÃ¡ no tantrismo, as tradiÃ§Ãµes esotÃ©ricas dessas duas religiÃµes. Foto: - Jules Jain./WikimÃ©dia Commons
  • No tantrismo, compõe-se de círculos e quadrados concêntricos (com um centro comum) formando uma imagem simbólica do mundo e que servem de instrumento para que as pessoas façam a meditação.[
    No tantrismo, compõe-se de círculos e quadrados concêntricos (com um centro comum) formando uma imagem simbólica do mundo e que servem de instrumento para que as pessoas façam a meditação.[ Foto: Reprodução do X @met_asianart
  • TambÃ©m foram usadas por culturas indÃ­genas, celtas e atÃ© na Idade MÃ©dia. Em algumas tradiÃ§Ãµes, sÃ£o usadas em rituais de cura e proteÃ§Ã£o espiritual.
    TambÃ©m foram usadas por culturas indÃ­genas, celtas e atÃ© na Idade MÃ©dia. Em algumas tradiÃ§Ãµes, sÃ£o usadas em rituais de cura e proteÃ§Ã£o espiritual. Foto: ReproduÃ§Ã£o do livro Celtic Mandala 2024 Wall Calendar
  • Mandalas podem ser pequenas, usadas em joias e amuletos, ou grandes, como murais e pinturas de teto.
    Mandalas podem ser pequenas, usadas em joias e amuletos, ou grandes, como murais e pinturas de teto. Foto: Divulgação
  • As mandalas budistas de areia podem ter metros de diâmetro e levam dias para serem feitas. Seu tamanho depende da finalidade, do detalhe e do espaço disponível.
    As mandalas budistas de areia podem ter metros de diâmetro e levam dias para serem feitas. Seu tamanho depende da finalidade, do detalhe e do espaço disponível. Foto: Reprodução do X @NirajNPL
  • As cores das mandalas têm significados espirituais, como azul para paz e vermelho para energia. Elas podem ser desenhadas em papel, em tela, entalhadas em madeira ou bordadas em tecidos.
    As cores das mandalas têm significados espirituais, como azul para paz e vermelho para energia. Elas podem ser desenhadas em papel, em tela, entalhadas em madeira ou bordadas em tecidos. Foto: Imagem de guamala por Pixabay
  • Algumas mandalas são feitas de areia colorida, especialmente no Budismo Tibetano.
    Algumas mandalas são feitas de areia colorida, especialmente no Budismo Tibetano. Foto: Reprodução do X @Cazum8Videos
  • Índia, Nepal e Tibete utilizam mandalas em rituais hindus e budistas. No Japão e na China, aparecem na arte e na arquitetura religiosa.
    Índia, Nepal e Tibete utilizam mandalas em rituais hindus e budistas. No Japão e na China, aparecem na arte e na arquitetura religiosa. Foto: Reprodução do X @culturaltutor, Domínio Publico/Wikimédia Commons e Flickr/Simply CVR
  • No Ocidente, Brasil, Estados Unidos e países europeus adotaram mandalas em terapias e arte decorativa.
    No Ocidente, Brasil, Estados Unidos e países europeus adotaram mandalas em terapias e arte decorativa. Foto: Divulgação
  • Elas podem ser feitas de diversos materiais, alguns surpreendentes. No Jalapão, no Tocantins, artesãos trabalham de forma criativa com capim dourado e, entre diversos objetos decorativos, produzem belas mandalas.
    Elas podem ser feitas de diversos materiais, alguns surpreendentes. No Jalapão, no Tocantins, artesãos trabalham de forma criativa com capim dourado e, entre diversos objetos decorativos, produzem belas mandalas. Foto: Vchala/Wikimedia Commons
