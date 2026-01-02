Galeria
Ruivos famosos e a Ciência por trás do gene que dificulta a cicatrização
O estudo mostrou que, quando o MC1R não funciona bem, a inflamação da ferida dura mais tempo do que deveria. Assim, o corpo não consegue avançar para as fases de reconstrução da pele, criando o que chamamos de feridas crônicas, como úlceras diabéticas ou escaras. Foto: kjpargeter/Freepik
Para entender melhor, os pesquisadores testaram o processo em camundongos. Os de pelagem vermelha, com MC1R comprometido, cicatrizaram de forma muito mais lenta do que os de pelagem escura. Foto: Imagem Freepik
A equipe também testou um agonista tópico do MC1R, aplicado sobre metade dos camundongos feridos, enquanto a outra metade recebeu apenas um gel neutro após o desbridamento. Em camundongos que ainda tinham alguma atividade do gene, o produto acelerou a cicatrização, reduziu a inflamação e até diminuiu a formação de cicatrizes. Porém, o tratamento não funciona em quem tem o gene totalmente inativo. Foto: Chokniti Khongchum/Pixabay
Mesmo assim, a descoberta abre caminho para novos tratamentos, já que muitas pessoas com feridas difíceis de cicatrizar ainda possuem alguma atividade do MC1R. Os testes em humanos devem começar em breve. Foto: Imagem Freepik
Embora representem uma parcela pequena da população, cerca de 2% das pessoas nascem com essa característica, muitos ruivos se destacam em áreas como música, cinema e televisão. A seguir, conheça alguns artistas nacionais e internacionais que são ruivos naturais e que talvez você não saiba. Foto: Pixabay
Marina Ruy Barbosa – nascida em 30 de junho de 1995, no Rio de Janeiro, é famosa por novelas como "Totalmente Demais" e por interpretar Suzane von Richthofen na série "Tremembé". Foto: Leo Faria wikimedia commons
Rupert Grint – nascido em 24 de agosto de 1988, em Harlow, Inglaterra, é famoso por interpretar Ron Weasley na saga "Harry Potter". Foto: Michael Loccisano - Flickr
Jessica Chastain – nascida em 24 de março de 1977, em Sacramento, Califórnia, Estados Unidos, é uma atriz ganhadora do Oscar e famosa por filmes como "Interestelar" e "Histórias Cruzadas". Foto: wikimedia commons Gage Skidmore
Nicole Kidman – nascida em 20 de junho de 1967, em Honolulu, Havaí. Vencedora do Oscar por "As Horas", é conhecida por filmes como "Moulin Rouge!" e pela série "Big Little Lies". Foto: reprodução
Ewan McGregor – nascido em 31 de março de 1971, em Perth, Escócia. Conhecido por "Moulin Rouge!" e por interpretar Obi-Wan Kenobi em "Star Wars". Foto: Flickr / Courtney
Seth Green – nascido em 8 de fevereiro de 1974, em Filadélfia, Pensilvânia. Conhecido por filmes como "Austin Powers" e por criar a série "Robot Chicken". Não possui indicações ao Oscar. Foto: Gage Skidmore wikimedia commons
Michael Fassbender – nascido em 2 de abril de 1977, em Heidelberg, Alemanha, é famoso por filmes como "X-Men: Primeira Classe" e "12 Anos de Escravidão". Foto: Wikimedia Commons Gage Skidmore
Julianne Moore – nascida em 3 de dezembro de 1960, em Fort Bragg, Carolina do Norte, Estados Unidos, é uma atriz ganhadora do Oscar e famosa por sua longa carreira no cinema, incluindo papéis em dramas premiados como "Para Sempre Alice". Foto: Reprodução Instagram
Príncipe Harry – nascido em 15 de setembro de 1984, em Londres, Inglaterra, é famoso por sua posição na realeza britânica e por seu casamento com a atriz Meghan Markle. Foto: Divulgação
Rose Leslie – nascida em 9 de fevereiro de 1987, em Aberdeen, Escócia, é famosa por suas atuações em séries como "Game of Thrones" e "Downton Abbey". Foto: Wikimedia Commons / Gage Skidmore
Ed Sheeran – nascido em 17 de fevereiro de 1991, em Halifax, Inglaterra, é famoso por sucessos como "Shape of You", "Perfect" e "Thinking Out Loud". Foto: Harald Krichel/Wikimedia Commons
Bonnie Wright – nascida em 17 de fevereiro de 1991, em Londres, Inglaterra, é famosa por interpretar Gina Weasley nos filmes "Harry Potter". Foto: Instagram @thisisbwright
Sadie Sink – nascida em 16 de abril de 2002, no Texas, Estados Unidos, é famosa por suas participações em séries como "Stranger Things". Foto: Wikimedia Commons / Gage Skidmore
Bryce Dallas Howard – nascida em 2 de março de 1981, em Los Angeles, Califórnia, Estados Unidos, é famosa por filmes como "Jurassic World". Foto: Wikimedia Commons / Kevin Paul