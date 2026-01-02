Celebridades e TV
Cantinflas: a história do humorista mexicano que encantou Charles Chaplin
Mario Fortino Alfonso Moreno Reyes nasceu em 12 de agosto de 1911 na Cidade do México, em meio a dificuldades econômicas e em uma família numerosa. Foto: Domínio Público/Wikimédia Commons
Precocemente, ele teve que trabalhar, acumulando ofÃcios diversos - de engraxate a motorista de tÃ¡xi, de pugilista amador a aprendiz de toureiro - atÃ© encontrar no espetÃ¡culo sua verdadeira vocaÃ§Ã£o. Foto: ReproduÃ§Ã£o do Youtube
Foi nos circos e nos teatros populares de variedades que Moreno começou a experimentar a comédia de improviso. Uma noite, ao substituir um apresentador ausente, ele falou sem roteiro algum e encantou a plateia. Foto: Reprodução do Youtube
Dessa “bagunça organizada” nasceu o tipo que viria a ser tão amado: o personagem do homem simples, malandro, bom de coração, cujo modo de falar fazia rir e refletir. Foto: Reprodução do Youtube
O nome “Cantinflas” foi adotado logo no início da carreira. A origem é desconhecida, embora haja uma versão de que teria surgido de “cuánto inflas” - algo como “quanto você exagera”. Foto: Reprodução do Youtube
O nome acabou ficando e passou a representar não apenas o personagem, mas uma maneira de fazer humor. Foto: Divulgação
Cantinflas estreou no cinema mexicano em meados da década de 1930, mas foi em “Ahí está el detalle”, de 1940, que ele realmente conquistou o público nacional. Foto: Divulgação
O tipo do pobre urbano, vestido de forma simples, meio desajeitado, mas com esperteza, se tornou um símbolo. Foto: Divulgação
Seus filmes eram uma mistura de humor físico, comédia de erros e, sobretudo, fala com trocadilhos, diálogos longos que se enrolavam e subvertiam a linguagem para rir e denunciar as desigualdades da sociedade mexicana. Foto: Divulgação
Nos anos 40 e 50, sua fama cresceu enormemente no México e em toda a América Latina. Foto: Reprodução do Flickr Case X
Cantinflas se tornou uma referência do humor popular, mas com traços de sofisticação. Muitas vezes, foi comparado ao próprio Chaplin, não só pelo visual ou tipo de humor, mas pela capacidade de emocionar, de criticar com leveza, de fazer rir enquanto retratava injustiças e absurdos do cotidiano. Foto: Divulgação
Em 1956, surgiu a consagração internacional com “A Volta ao Mundo em 80 Dias” - “Around the World in 80 Days”. Nesse filme, Cantinflas interpretou Passepartout, em uma produção hollywoodiana de grande porte. Pela performance, ele recebeu o Globo de Ouro de Melhor Ator de Comédia ou Musical. Foto: Divulgação
A produção venceu o Oscar de Melhor Filme e ficou demonstrado que o humor de Cantinflas transcendia barreiras culturais. Foto: Divulgação
Mesmo com sucesso fora do México, Cantinflas permaneceu fiel à sua base. Produziu e atuou muito no cinema nacional, manteve contato com o povo, participou de causas sociais e foi símbolo de simplicidade. Seu compromisso com a cultura popular mexicana foi parte fundamental de sua identidade artística. Foto: Divulgação
Nos últimos anos de vida, apesar de problemas de saúde, ele não deixou de atuar. Seu cinema continuou sendo exibido e o personagem permaneceu celebrado. Foto: Divulgação
Cantinflas teve apenas um filho, Mario Arturo Moreno Ivanova, adotado ainda pequeno por ele e por sua esposa, Valentina Ivanova Zubareff. Foto: Reprodução do Instagram @la.monarquia.esp
Em 20 de abril de 1993, aos 83 anos, Mario Moreno morreu vítima de câncer de pulmão. Seu corpo foi velado no México, com grande comoção nacional e repercussão internacional. Foto: Reprodução do Youtube
O legado de Cantinflas é imenso para o universo cinematográfico da América Latina. O verbo “cantinflear” foi oficialmente incorporado ao vocabulário da Real Academia Espanhola da Língua, com a conotação de “falar muito e dizer pouco”, em alusão ao estilo verbal característico de seu personagem. Foto: - Divulgação
Seu trabalho inspirou e segue inspirando gerações de artistas do humor, cinema e cultura popular. Ele mostrou que é possível unir entretenimento e crítica social, que a comédia popular pode ter profundidade, e que a identidade de um país pode se expressar de forma autêntica nas telas. Foto: Divulgação
