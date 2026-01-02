Roxette anuncia retorno ao Brasil com dois shows em 2026

A retomada das atividades ocorreu inicialmente com apresentações na África do Sul e na Austrália em 2025, quase dez anos após os últimos shows da formação clássica, quando muitos acreditavam que o ciclo havia terminado e simboliza a preservação do legado do Roxette, cuja conexão com o público segue intensa. Foto: Reprodução Instagram /@realroxette