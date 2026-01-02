Galeria
Resort que funciona em vagões de trem vira atração turística
Chamado de InterContinental Khao Yai, o hotel foi projetado pelo renomado arquiteto norte-americano Bill Bensley. Foto: divulgação
O resort, que fica a cerca de 2,5 horas de carro de Bangkok, conta com vários vagões que foram reaproveitados e distribuídos em mais de 65 suítes e vilas charmosas. Foto: reprodução instagram @intercontinental_khaoyai
O design do hotel teve inspiração no passado ferroviário da Tailândia e na história da região como ponto de partida para o nordeste do país durante o reinado do Rei Rama V (1868-1910). Foto: wikimedia commons calflier001
Toda a arquitetura e design do lugar fazem com que os hóspedes façam uma "viagem ao passado", desde o momento em que entram pela recepção. Foto: Divulgação InterContinental Khao Yai Resort
O espaço foi todo construído em um prédio separado que lembra uma estação de trem antiga da Tailândia, cheia de malas, bancos de madeira, peças antigas de trem, desenhos e fotografias históricas. Foto: reprodução instagram @intercontinental_khaoyai
O arquiteto Bill Bensley afirmou que "seu amor ao longo da vida por viagens de trem" acabou impactando o design do hotel. Foto: reprodução instagram @BillBensley
Por ter viajado muito, o americano conheceu muitos dos principais trens luxuosos em diferentes partes do mundo e chegou a passar um verão guiando grupos de idosos em viagens de trem ao longo da costa do Canadá. Foto: Divulgação InterContinental Khao Yai Resort
A ideia do projeto na Tailândia surgiu quando ele viu um depósito de trens desativados no país com vários vagões enferrujados. A partir dali, ele sentiu que precisava fazer algo a respeito. Foto: reprodução instagram @intercontinental_khaoyai
“Eu estava olhando para todos esses vagões enferrujados e pensei comigo mesmo, ‘Meu Deus, eles estão lá apodrecendo… realmente, deveríamos estar fazendo algo com isso'. Seis meses depois, estávamos comprando o máximo que podíamos”, contou. Foto: Divulgação InterContinental Khao Yai Resort
Um dos maiores desafios, segundo ele, foi mover os trens antigos, pesados e deteriorados para o terreno montanhoso onde queria construir o resort: “Contratamos um guindaste enorme que deve subir cerca de 70 metros no ar. Então 'voamos' os vagões e os colocamos na encosta. Foi um dia e tanto… Foi um guindaste muito caro, mas conseguimos fazer tudo em um dia”. Foto: reprodução instagram @intercontinental_khaoyai
Além de contar com suítes de luxo, os vagões também têm com um clube para crianças, um spa e três restaurantes. Foto: reprodução instagram @intercontinental_khaoyai
Outro bar temático de jazz, o Papillon, serve drinks diferenciados e tem música ao vivo nos fins de semana. Foto: Divulgação InterContinental Khao Yai Resort
Já o Tea Carriage, que fica localizado em outra parte do resort, conta com uma decoração exuberante, onde os hóspedes podem desfrutar de uma variedade de bebidas, como cafés gelados e um chá da tarde encantador. Foto: Divulgação InterContinental Khao Yai Resort
Não menos importante, o café da manhã é servido na Cozinha de Somying, um restaurante com cabines semelhantes aos tradicionais vagões de jantar e decoração interna toda em azul e branco. Foto: Divulgação InterContinental Khao Yai Resort
E o resort vai além dos vagões transformados em suítes. Mesmo os quartos "normais" foram projetados para se parecerem com trens clássicos e cada um conta com painéis cênicos únicos. Foto: reprodução instagram @intercontinental_khaoyai
O espaço do resort ocupa uma área de 19 hectares, com mais de 30.000 árvores e uma série de lagos. O maior deles, chamado de "Lago dos Cisnes", abriga vários cisnes pretos e brancos. Foto: Divulgação InterContinental Khao Yai Resort
Os hóspedes também podem pegar bicicletas gratuitas na trilha ao redor do lago e procurar um lugar para sentar e observar os animais. Foto: Divulgação InterContinental Khao Yai Resort
Os turistas que se hospedam no InterContinental Khao Yai também podem explorar o Parque Nacional Khao Yai, que costuma ser comparado aos grandes campos da Itália, por conta dos seus cafés, restaurantes e vinícolas. Foto: reprodução instagram @intercontinental_khaoyai
Além disso, bem próximo dali, há o Movenpick, um outro resort de marca internacional que se destaca por seu hotel com aparência de castelo e pelo seu campo de golfe com 18 buracos! Foto: divulgação Movenpick Resort
No entanto, Khao Yai continua sendo o destino mais amado por aqueles que apreciam a natureza. Exemplo é o Complexo Florestal de Dong Phayayen-Khao Yai, listado pela UNESCO. Com mais de 2.000 km² de floresta e pastagens, é o parque nacional mais antigo da Tailândia. Foto: wikimedia commons Vyacheslav Argenberg
O parque abriga uma variedade de animais, como elefantes, ursos, gibões e até tigres -- embora sejam raros de se avistar. É possível agendar passeios noturnos para observar a vida selvagem. Foto: wikimedia commons TomaszSwatowski
O arquiteto contou que no futuro pretende organizar viagens de trem de fim de semana, onde os hóspedes vestidos a caráter poderão participar de um jogo de "Assassinato no Expresso Oriente", no qual poderão até desvendar um assassinato encenado. Foto: reprodução instagram @intercontinental_khaoyai
