Conhecida como “Orlando Brasileira”, Olímpia atrai visitantes e amplia infraestrutura
O aeroporto ficará a cerca de 430 quilômetros da capital paulista. Ele receberá um investimento inicial de R$ 500 milhões do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e outros R$ 104 milhões destinados do orçamento da União de 2024. Foto: Creedence /Wikimédia Commons
Diante disso, a pista da construção poderá ter até 2.500 metros de extensão por 45 metros de largura. Isso significa que será maior que a do Aeroporto de Congonhas, na capital paulista, que possui 1.940 metros de extensão por 45 metros de largura. Foto: Divulgação/Prefeitura de Olímpia
Essa cidade paulistana remonta ao final do século XIX, com a chegada do engenheiro escocês Robert John Reid, contratado para demarcar terras na região conhecida como Sertão dos Olhos D'água. Foto: Prefeitura de Olímpia/Wikimédia Commons
Assim, o povoado se desenvolveu, tornando-se distrito em 1906 e vila em 1917, quando recebeu o nome de Olímpia. Na ocasião, foi uma homenagem a Maria Olímpia, que era filha de um político local e afilhada de Reid. Foto: Prefeitura de Olímpia/Wikimédia Commons
A partir de 1917, a cidade foi emancipada de Barretos. Atualmente, ela é conhecida como a "Capital Nacional do Folclore" em virtude de seu famoso festival voltado ao tema, realizado desde 1964. Foto: Luiz Carlos Fonseca./Wikimédia Commons
Além disso, a cidade também se destaca como um importante polo turístico, com diversos parques aquáticos e águas termais que atraem visitantes de todo o mundo. Foto: Gustavo L./Wikimédia Commons
Um dos principais é o Thermas dos Laranjais, considerado o maior parque aquático da América Latina. Ele oferece inúmeras atrações, tais como toboáguas e piscinas de ondas, que chamam a atenção de quem curte áreas de lazer, temáticas e para todas as idades. Foto: Marco Aurélio Esparz / Wikimedia Commons
Em 2014, a cidade de Olímpia foi reconhecida como Estância Turística, consolidando sua importância no cenário nacional. O parque conta com toboáguas, piscina de surf 180º, montanha-russa aquática, duas praias artificiais, rio lento, área infantil e hidro spa. Foto: Divulgação
Esse local foi fundado em 1987 por Benito Benatti, um visionÃ¡rio que enxergou o potencial dessas Ã¡guas para criar um destino de entretenimento e saÃºde na cidade e foi certeiro na escolha. Foto: DivulgaÃ§Ã£o
O Hot Beach Parques & Resorts é um complexo turístico localizado em Olímpia, São Paulo, que engloba quatro resorts, um parque aquático e a Vila Guarani. Foto: CivArmy/Wikimédia Commons
Ele oferece diversas opções de lazer, que incluem atrações no parque aquático e opções de hospedagem em seus resorts. O complexo também conta com a Vila Guarani, um espaço dedicado a eventos e atividades temáticas. Foto: Divulgação
A cidade é famosa por sua infraestrutura turística, que contribui com cerca de 65% da economia local e inclui uma vasta rede hoteleira e uma variedade de atividades de lazer. Foto: Divulgação
O Dreamland Museu de Cera inclui atrações em diversas cidades do Brasil. Em Olímpia, foi inaugurado em 15 de dezembro de 2021 e é o primeiro voltado a esse tipo de entretenimento no estado de São Paulo. Foto: Divulgação
O local apresenta figuras de cera em tamanho real de personagens famosos, como super-heróis, rockstars e ícones da cultura pop, atraindo visitantes de todas as idades. Foto: - Divulgação
A cidade também tem uma ótima opção de lazer que é o Vale dos Dinossauros. A atração é bastante voltada para as crianças, pois apresenta animatrônicos bem feitos e mega realistas, com diversas informações sobre esses animais pré-históricos. Foto: Divulgação
Além das grandes estrelas, os dinossauros, a estrutura do parque conta com cinema, brinquedoteca, playground (Dino Play), loja, área para escavação, incubadora, Dino Banda, fontes luminosas, quiosques de sorvetes e salgados. Foto: Divulgação
Instalado em edifício tombado como patrimônio histórico, o denominado "Museu de Arte Sacra e Diversidade Religiosa" é um local composto por arte popular, esculturas, réplicas de obras de artistas brasileiros, objetos de devoção pessoal e exposição. Foto: Divulgação
Fundado em 1973 e atualmente instalado no prédio da Casa da Cultura, o Museu de História e Folclore "Maria Olímpia" conta com objetos e recortes que retratam a fundação do município. Além de personagens da história e peças do Sítio Arqueológico Maranata. Foto: -Renan Rangel Camargo…/Wikimédia Commons
Cheio de cores e encanto, o Orquidário Aguapey oferece uma oportunidade única para aprender mais sobre o cultivo e cuidado dessas plantas fascinantes. Foto: Divulgação
O Dreams Ice Bar de Olímpia é um local de gelo temático, queoferece uma experiência única com temperaturas abaixo de zero, esculturas de gelo, iluminação especial e música ambiente. Foto: Divulgação
O bar também fornece casacos e luvas para os visitantes, garantindo conforto em meio ao ambiente congelante, assim como bebidas servidas em copos de gelo. Foto: Divulgação
O "Orionverso" é um parque temático de realidade virtual, que oferece experiências imersivas e interativas para todas as idades. O visitante pode explorar diferentes mundos virtuais e interagir com ambientes e personagens de ficção científica. Foto: Divulgação
O parque temático foi inspirado em atrações futuristas de Orlando, nos Estados Unidos, e tem como objetivo levar os visitantes a diferentes dimensões através da tecnologia de realidade virtual. Foto: Divulgação
O "Pit Stop da Neve" é uma atração turística de Olímpia, São Paulo, que oferece uma experiência de brincar na neve em um ambiente com temperatura controlada, simulando um cenário de inverno em pleno clima tropical. Foto: Divulgação