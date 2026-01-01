Catástrofes do Universo deixaram crateras gigantescas mundo afora

A Terra tem mais de 160 crateras com diâmetro acima de 1 km. A Cratera de Barringer (foto), no Arizona (EUA), é uma das mais bem definidas. Formada há 50 mil anos, resultou do impacto de um meteorito a 40 mil km/h. Tem mais de 1km de diâmetro e 200m de profundidade. Foto: Domínio Público