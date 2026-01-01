Galeria
Maior residência particular do mundo tem 2,8 milhões de metros quadrados
-
Trata-se do Lakshmi Vilas Palace, localizado em Vadodara, cidade situada às margens do rio Vishwamitri. Foto: Reprodução de Instagram @lukshmivilaspalace
-
Construído em 1890 pelo marajá Sayajirao Gaekwad III, o local é reconhecido como a maior casa do mundo. Foto: Reprodução do X @IndiaAesthetica
-
Originalmente, o palácio foi construído para ser um símbolo de poder e a união entre culturas. Foto: Domínio Público/Wikimédia Commons
-
O estilo arquitetônico segue o movimento Renascimento Indo-Sarraceno, misturando elementos góticos, mouriscos e indianos. Foto: Reprodução de Instagram @lukshmivilaspalace
-
-
Atualmente, a propriedade é avaliada em aproximadamente R$ 13 bilhões e possui impressionantes 170 cômodos! Foto: Reprodução de Instagram @lukshmivilaspalace
-
Hoje em dia, o palÃ¡cio mantÃ©m sua funÃ§Ã£o original como moradia da FamÃlia Real de Baroda. Foto: ReproduÃ§Ã£o de Instagram @lukshmivilaspalace
-
O mais curioso — e quase inacreditável — é que apenas 4 pessoas da família moram no palácio. Foto: Reprodução de Instagram
-
-
Vivem no local: Samarjitsinh Gaekwad (marajÃ¡ titular desde 2012), sua esposa Radhikaraje Gaekwad, e suas duas filhas Padmaja Raje Gaekwad e Narayani Raje Gaekwad. Foto: ReproduÃ§Ã£o de Instagram
-
Parte da estrutura do palácio está aberta à visitação pública e para a realização de eventos privados. Foto: Notnarayan/Wikimédia Commons
-
Além de residência, o local funciona como um centro cultural e turístico, abrigando obras de arte e coleções históricas. Foto: Reprodução de Instagram @lukshmivilaspalace
-
-
A construção do Lakshmi Vilas Palace levou 11 anos, de 1879 a 1890. Foto: Reprodução de Instagram @lukshmivilaspalace
-
Para efeito de comparação, o Lakshmi é quatro vezes maior que o Palácio de Buckingham, em Londres. Foto: Reprodução do X @IndiaAesthetica
-
A estrutura também inclui um campo de golfe privado de 18 buracos, um museu, salões de baile e coleções de armas antigas. Foto: APIC Photography/Wikimédia Commons
-
-
O exterior foi construído com arenito dourado de Dhangadra, conferindo ao palácio um brilho imponente. Foto: Reprodução do X @IndiaAesthetica
-
Outra curiosidade é que o Lakshmi foi um dos primeiros edifícios da Índia a ter elevador e sistemas elétricos modernos à época de sua construção — um símbolo de progresso e riqueza durante o período colonial britânico. Foto: Reprodução de Instagram