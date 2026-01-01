Fundada há nove décadas, Varig marcou a aviação comercial do Brasil; conheça sua história

Na história da Varig ocorreram 20 acidentes fatais, com a morte de 440 pessoas. O maior deles foi nas proximidades do aeroporto de Orly, em Paris, na França, iniciado por um incêndio em um dos aviões do Boing 707. A tragédia resultou em 123 mortos, com apenas um passageiro e dez tripulantes sobreviventes. Foto: Autor Desconhecido/Wikimedia Commons