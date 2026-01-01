Pombo do Pacífico pode ajudar na recriação dos extintos Dodôs, que foram extintos

Outro fator que contribuiu para a extinção dos dodôs era que as fêmeas colocavam apenas um ovo por ano. Em geral, as aves colocam vários ovos de uma só vez, o que permite a alguns filhotes sobreviverem aos predadores e às doenças. Mas esse não era o caso dos dodôs. Foto: Fiver, der Hellseher/Wikimedia Commons