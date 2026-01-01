Assine
Pombo do Pacífico pode ajudar na recriação dos extintos Dodôs, que foram extintos

  • Mas uma avezinha superdócil, vista pela última vez por volta de 1662, também não está mais entre nós. Trata-se dos dodôs.
    Mas uma avezinha superdócil, vista pela última vez por volta de 1662, também não está mais entre nós. Trata-se dos dodôs. Foto: Jebulon/Wikimedia Commons
  • Com quase um metro de altura e peso em média de 23 quilos, os dodôs viviam tranquilamente na Ilha Maurício até os colonos europeus chegarem no século XVII.
    Com quase um metro de altura e peso em média de 23 quilos, os dodôs viviam tranquilamente na Ilha Maurício até os colonos europeus chegarem no século XVII. Foto: Roelant Savery/Wikimedia Commons
  • Maurício é uma ilha pequena no Oceano Índico, nomeada em homenagem ao administrador da Companhia das Índias Orientais, o Conde Mauricio de Nassau. Os holandeses a colonizaram a partir de 1598.
    Maurício é uma ilha pequena no Oceano Índico, nomeada em homenagem ao administrador da Companhia das Índias Orientais, o Conde Mauricio de Nassau. Os holandeses a colonizaram a partir de 1598. Foto: Divulgação/Tourism Mauritius
  • Parentes dos pombos e abutres, os simpáticos dodôs não temiam a presença humana e, por isso, foram presas fáceis.
    Parentes dos pombos e abutres, os simpáticos dodôs não temiam a presença humana e, por isso, foram presas fáceis. Foto: Wikimedia Commons/BazzaDaRambler
  • Basicamente, os dodôs tinham um bico grande e curvado na ponta, pernas grandes e asas minúsculas.
    Basicamente, os dodôs tinham um bico grande e curvado na ponta, pernas grandes e asas minúsculas. Foto: Ballista/Wikimedia Commons
  • A anatomia dos pacatos dodôs, que não voavam, pois tinham asas atrofiadas, pernas robustas, ossos pesados e pelve larga, favorecia a vida terrestre.
    A anatomia dos pacatos dodôs, que não voavam, pois tinham asas atrofiadas, pernas robustas, ossos pesados e pelve larga, favorecia a vida terrestre. Foto: DEFI-Écologique/Wikimedia Commons
  • Os pesquisadores não sabem ao certo quando e como os dodôs chegaram às Ilhas Maurício, mas as condições de vida no local eram ideais e favoreceram sua estadia.
    Os pesquisadores não sabem ao certo quando e como os dodôs chegaram às Ilhas Maurício, mas as condições de vida no local eram ideais e favoreceram sua estadia. Foto: Roelant Savery/Wikimedia Commons
  • Os colonos holandeses descreveram os dodôs como uma
    Os colonos holandeses descreveram os dodôs como uma "ave burra" por sua falta de aptidão para o voo e pelo costume de comer pedras. Foto: JaffaFalcon/Wikimedia Commons
  • Apesar desta comida
    Apesar desta comida "exótica", a alimentação preferida dos dodôs eram frutas e sementes, que tinham em grande variedade e abundância nas Ilhas Maurício. Foto: Frederick William Frohawk/Wikimedia Commons
  • Além disso, outro fator que contribuía para a
    Além disso, outro fator que contribuía para a "má reputação" das aves era o fato de elas não terem medo de nada nem ninguém, o que as expunha a perigo. Foto: Em?ke Dénes/Wikimedia Commons
  • Isso porque não havia predadores naturais nas Ilhas Maurício, o que tornou a personalidade dos dodôs
    Isso porque não havia predadores naturais nas Ilhas Maurício, o que tornou a personalidade dos dodôs "dócil demais" e uma presa fácil para os humanos. Foto: Em?ke Dénes/Wikimedia Commons
  • Outro fator que contribuiu para a extinção dos dodôs era que as fêmeas colocavam apenas um ovo por ano. Em geral, as aves colocam vários ovos de uma só vez, o que permite a alguns filhotes sobreviverem aos predadores e às doenças. Mas esse não era o caso dos dodôs.
    Outro fator que contribuiu para a extinção dos dodôs era que as fêmeas colocavam apenas um ovo por ano. Em geral, as aves colocam vários ovos de uma só vez, o que permite a alguns filhotes sobreviverem aos predadores e às doenças. Mas esse não era o caso dos dodôs. Foto: Fiver, der Hellseher/Wikimedia Commons
  • Os pesados dodôs, por sua vez, com um filhote por ano, temiam apenas a temporada de tempestades e ciclones. Essa falta de predadores naturais deixou os dodôs vulneráveis com a chegada dos colonos europeus na ilha, por volta do século XVII.
    Os pesados dodôs, por sua vez, com um filhote por ano, temiam apenas a temporada de tempestades e ciclones. Essa falta de predadores naturais deixou os dodôs vulneráveis com a chegada dos colonos europeus na ilha, por volta do século XVII. Foto: Em?ke Dénes/Wikimedia Commons
  • Sem reconhecer os humanos em Maurício como uma ameaça, as aves eram facilmente capturadas.
    Sem reconhecer os humanos em Maurício como uma ameaça, as aves eram facilmente capturadas. Foto: Unuplusunu/Wikimedia Commons
  • Tanto que cerca de 25 aves foram abatidas de uma só vez para fins alimentares, conforme conta Willem Van West-Zanen, em seu diário de bordo no navio Bruin-Vis, em 1602. Grandes e fartos, apenas dois dodôs serviam uma enorme quantidade de carne em uma única refeição. Os restos eram preservados por meio da salga.
    Tanto que cerca de 25 aves foram abatidas de uma só vez para fins alimentares, conforme conta Willem Van West-Zanen, em seu diário de bordo no navio Bruin-Vis, em 1602. Grandes e fartos, apenas dois dodôs serviam uma enorme quantidade de carne em uma única refeição. Os restos eram preservados por meio da salga. Foto: Ed Uthman/Wikimedia Commons
  • Não se sabe ao certo a quantidade de animais mortos pelos holandeses nas Ilhas Maurício, mas a queda dos dodôs teve contribuição com a introdução de espécies invasoras, como cães, porcos, gatos, ratos e macacos-do-mato.
    Não se sabe ao certo a quantidade de animais mortos pelos holandeses nas Ilhas Maurício, mas a queda dos dodôs teve contribuição com a introdução de espécies invasoras, como cães, porcos, gatos, ratos e macacos-do-mato. Foto: Miroslav Cacik/Wikimedia Commons
  • Estes animais caÃ§avam as aves e competiam pelos recursos alimentares limitados, alÃ©m de saquearem os ninhos, interrompendo a continuidade da espÃ©cie aos poucos.
    Estes animais caÃ§avam as aves e competiam pelos recursos alimentares limitados, alÃ©m de saquearem os ninhos, interrompendo a continuidade da espÃ©cie aos poucos. Foto: William Hodges/Wikimedia Commons
  • Por crenças religiosas, a própria existência dos dodôs era contestada na Europa, pois era visto como uma criatura mitológica até que Georges Cuvier, no século XIX, provou sua extinção.
    Por crenças religiosas, a própria existência dos dodôs era contestada na Europa, pois era visto como uma criatura mitológica até que Georges Cuvier, no século XIX, provou sua extinção. Foto: Liné1/Wikimedia Commons
  • Mas, através da empresa Colossal Laboratories & Biosciences, em Dallas, nos EUA, os dodôs podem voltar à vida através da recuperação genética de restos em museus para mudar geneticamente o parente mais próximo vivo, o pombo-de-nicobar.
    Mas, através da empresa Colossal Laboratories & Biosciences, em Dallas, nos EUA, os dodôs podem voltar à vida através da recuperação genética de restos em museus para mudar geneticamente o parente mais próximo vivo, o pombo-de-nicobar. Foto: kjpargeter/Freepik
  • É que estudos de DNA recentes mostraram que o pombo-de-nicobar é a espécie viva mais próxima do Dodô. Medindo cerca de 40 cm e pesando em torno de 600 gramas, esse pássaro tem longas penas, cauda curta e asas fortes.
    É que estudos de DNA recentes mostraram que o pombo-de-nicobar é a espécie viva mais próxima do Dodô. Medindo cerca de 40 cm e pesando em torno de 600 gramas, esse pássaro tem longas penas, cauda curta e asas fortes. Foto: Relic38 - wikimedia commons
  • O pombo-de-Nicobar tem um tom azul metálico e verde. A espécie é encotrada em ilhas do Oceano Pacífico e faz ninhos em árvores em densas florestas. Um único ovo chocado por 30 dias.
    O pombo-de-Nicobar tem um tom azul metálico e verde. A espécie é encotrada em ilhas do Oceano Pacífico e faz ninhos em árvores em densas florestas. Um único ovo chocado por 30 dias. Foto: Jappalang - wikimedia commons
  • Se a experiência der certo, quem sabe os dodôs sejam recriados a partir de DNAs da espécie que estão em museus, com a
    Se a experiência der certo, quem sabe os dodôs sejam recriados a partir de DNAs da espécie que estão em museus, com a "ajudinha" desse pombo que é um primo bem robusto. A conferir! Foto: Arpingstone wikimedia commons
