Barcelona é uma joia espetacular da arquitetura catalã

A Passeig de Gràcia é uma das mais famosas ruas de Barcelona, ao englobar edifícios históricos, planejados por notáveis arquitetos da região. No século XIX, quando a cidade foi ampliada, o local passou a ser ligado ao luxo e à moda com a presença de grandes lojas do ramo como Adidas, Nike, Chanel e Gucci. Foto: escalona - Flickr