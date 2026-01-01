Charme das enseadas: conheça recantos naturais que embelezam a paisagem

Enseada de Bertioga (Brasil) – Situada no litoral paulista, é uma das maiores e mais preservadas enseadas do estado de São Paulo. Historicamente, foi um ponto estratégico durante a colonização e hoje atrai turistas por suas praias tranquilas e natureza exuberante. A presença do Forte São João, o mais antigo do Brasil, reforça sua importância. Foto: bertioga.sp.gov.br