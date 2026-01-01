Assine
Confeiteira cria bolos pavorosos para os “haters” da internet

Redação Flipar
  • Chelsea, como é conhecida, lançou o que ela mesma chamou de
    Chelsea, como é conhecida, lançou o que ela mesma chamou de "bolo de ódio". Foto: Montagem/Reproduc?a?o/Redes Sociais
  • Depois de ser demitida do seu antigo emprego, ela decidiu ter a própria loja e abriu a sorveteria Modern Cone, nos Estados Unidos.
    Depois de ser demitida do seu antigo emprego, ela decidiu ter a própria loja e abriu a sorveteria Modern Cone, nos Estados Unidos. Foto: Reprodução @moderncone
  • A empreendedora usa comentários hostis recebidos online como inspiração para criar bolos decorados.
    A empreendedora usa comentários hostis recebidos online como inspiração para criar bolos decorados. Foto: Montagem/Reproduc?a?o @moderncone
  • Um dos episódios mais assistidos exibe a ofensa de uma seguidora chamada Jessica Miranda, que escreveu: “talvez pare de ser uma prostituta descarada”.
    Um dos episódios mais assistidos exibe a ofensa de uma seguidora chamada Jessica Miranda, que escreveu: “talvez pare de ser uma prostituta descarada”. Foto: Montagem/Reproduc?a?o @moderncone
  • O vídeo viralizou rapidamente e já ultrapassou 18 milhões de visualizações!
    O vídeo viralizou rapidamente e já ultrapassou 18 milhões de visualizações! Foto: Reproduc?a?o @moderncone
  • Segundo a confeiteira, Miranda ia a grupos locais no Facebook para contestar até mesmo os elogios direcionados à sorveteria.
    Segundo a confeiteira, Miranda ia a grupos locais no Facebook para contestar até mesmo os elogios direcionados à sorveteria. Foto: Reproduc?a?o @moderncone
  • “Alguém diz que gosta do que eu faço, e lá está ela tentando destruir. Isso não é ódio. É obsessão total
    “Alguém diz que gosta do que eu faço, e lá está ela tentando destruir. Isso não é ódio. É obsessão total", relatou Chelsea. Foto: Reproduc?a?o @moderncone
  • A confeiteira disse que buscou contato direto com a
    A confeiteira disse que buscou contato direto com a "hater", mas nunca obteve resposta. Foto: Reproduc?a?o @moderncone
  • Apesar dos ataques, Chelsea escolheu transformar os ataques em uma ferramenta de crescimento para o seu negócio:
    Apesar dos ataques, Chelsea escolheu transformar os ataques em uma ferramenta de crescimento para o seu negócio: Foto: Reproduc?a?o @moderncone
  • "Cada comentário de ódio que ela deixa impulsiona meu conteúdo ainda mais. Mais visualizações, mais vendas, mais exposição. Ela está literalmente financiando essa série de bolos de ódio", comentou. Foto: Reproduc?a?o @moderncone
  • Os seguidores também abraçaram a iniciativa com humor: “Quem diabos odeia um confeiteiro?”, questionou um. “Talvez ela seja intolerante à lactose”, sugeriu outro.
    Os seguidores também abraçaram a iniciativa com humor: “Quem diabos odeia um confeiteiro?”, questionou um. “Talvez ela seja intolerante à lactose”, sugeriu outro. Foto: Reproduc?a?o @moderncone
  • Outra seguidora disse, em tom de brincadeira:
    Outra seguidora disse, em tom de brincadeira: "Este bolo parece horrível (eu só queria estar em um bolo)" Foto: Montagem/Reproduc?a?o @moderncone
  • Atualmente, Chelsea não só comanda o estabelecimento, mas também compartilha seu conhecimento para ajudar aspirantes a ingressar no mercado.
    Atualmente, Chelsea não só comanda o estabelecimento, mas também compartilha seu conhecimento para ajudar aspirantes a ingressar no mercado. Foto: Montagem/Reproduc?a?o @moderncone
  • Um estudo feito pela
    Um estudo feito pela "Psychology Today" revelou que os chamados "trolls" da internet não agem aleatoriamente. Foto: Gilles Lambert/Unsplash
  • Segundo a pesquisa, esses perfis apresentam padrões de comportamento ligados a traços de personalidade específicos, como psicopatia e sadismo.
    Segundo a pesquisa, esses perfis apresentam padrões de comportamento ligados a traços de personalidade específicos, como psicopatia e sadismo. Foto: Rob Hampson/Unsplash
  • Apesar disso, eles costumam ter alta empatia cognitiva — entendem o impacto de suas palavras —, mas baixa empatia afetiva, ou seja, não se importam com a dor alheia.
    Apesar disso, eles costumam ter alta empatia cognitiva — entendem o impacto de suas palavras —, mas baixa empatia afetiva, ou seja, não se importam com a dor alheia. Foto: Brett Jordan/Unsplash
  • Uma das ações mais comuns desses perfis é focar em insultos pessoais — como aparência e personalidade — em vez de oferecer críticas construtivas.
    Uma das ações mais comuns desses perfis é focar em insultos pessoais — como aparência e personalidade — em vez de oferecer críticas construtivas. Foto: Krzysztof Kamil/Pixabay
  • Atacar sem demonstrar ter consumido o conteúdo alvo também é outro comportamento comum dos
    Atacar sem demonstrar ter consumido o conteúdo alvo também é outro comportamento comum dos "trolls". Foto: camilo jimenez/Unsplash
