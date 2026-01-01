Assine
Animais

Ilha remota no meio do Atlântico Norte tem população de cavalos selvagens com habilidades ‘únicas’

RF
Redação Flipar
  • Trata-se da Ilha Sable, território de apenas 34 km², com cerca de 42 km de comprimento por 1,5 km de largura.
  • Lá, mais desses 400 animais vivem totalmente livres, enfrentando tempestades, invernos rigorosos e escassez de recursos.
  • Embora lendas afirmem que eles chegaram à ilha após naufrágios, registros confirmam que foram introduzidos em 1737 por colonizadores.
  • A ilha é famosa por sua forma de lua crescente e por ser um dos maiores cemitérios de navios do mundo devido aos frequentes naufrágios em suas águas.
  • Com o passar do tempo, esses cavalos formaram bandos e desenvolveram técnicas de sobrevivência extraordinárias para conseguir sobreviver nesse ambiente único.
  • Eles quase desapareceram no século 20 devido à captura para venda e abate, até que, em 1960, os cavalos passaram a ser protegidos pela lei canadense.
  • Desde então, a legislação garante que a manada nunca seja manejada ou alimentada.
  • Os cavalos selvagens passaram então a ser reconhecidos como símbolo da Nova Escócia.
  • Entre as décadas de 1980 e 2000, estudos não invasivos e análises genéticas mostraram que os cavalos da Ilha Sable formam uma população distinta de outras raças canadenses devido ao isolamento prolongado.
  • A manada, que tem entre 400 e 550 indivíduos, exibe características adaptadas ao ambiente severo: pelagem escura, crina longa e marcha natural.
  • Esses cavalos também são conhecidos por serem compactos e costumam medir em média 1,37 metro de altura.
  • Sua dieta é baseada principalmente em grama-da-praia, algumas algas trazidas pelas ondas e, ocasionalmente, água do mar para repor sais minerais.
  • Para obter água doce, eles desenvolveram a habilidade rara de cavar poços na areia.
  • Sem predadores, muitos cavalos idosos acabam morrendo por inanição devido ao desgaste dentário.
  • Além dos cavalos, vale mencionar que a ilha abriga enormes colônias de focas-cinzentas, responsáveis por uma das maiores populações da espécie no mundo.
