Assine
overlay
Início Galeria
Galeria

Cantor famoso tem nome masculino ‘mais bonito do mundo’, segundo a ciência

RF
Redação Flipar
  • Estudos sugerem que certas sonoridades e estruturas fonéticas são mais agradáveis ao ouvido, mesmo que a percepção de beleza varie conforme a cultura e o contexto histórico.
    Estudos sugerem que certas sonoridades e estruturas fonéticas são mais agradáveis ao ouvido, mesmo que a percepção de beleza varie conforme a cultura e o contexto histórico. Foto: Pexels/Heiner
  • Uma pesquisa da
    Uma pesquisa da "My 1st Years", liderada pelo linguista Bodo Winter, da Universidade de Birmingham, analisou nomes masculinos considerando harmonia sonora e impacto emocional. Foto: Wikimedia Commons/Sid davo
  • O nome masculino Zayn (popularizado pelo cantor britânico Zayn Malik) foi considerado o mais bonito do mundo.
    O nome masculino Zayn (popularizado pelo cantor britânico Zayn Malik) foi considerado o mais bonito do mundo. Foto: Reprodução/Instagram
  • Já nos Estados Unidos, o nome Matthew foi classificado como o mais agradável.
    Já nos Estados Unidos, o nome Matthew foi classificado como o mais agradável. Foto: Brett Sayles/Pexels
  • Os nomes Jesse, Charlie, Louie e William fecharam o top 5 dos mais bonitos do mundo, segundo o estudo da My 1st Years.
    Os nomes Jesse, Charlie, Louie e William fecharam o top 5 dos mais bonitos do mundo, segundo o estudo da My 1st Years. Foto: Ayo Ogunseinde/Unsplash
  • Além da sonoridade, fatores como cultura, sotaques e experiências pessoais influenciam a percepção do nome de uma pessoa.
    Além da sonoridade, fatores como cultura, sotaques e experiências pessoais influenciam a percepção do nome de uma pessoa. Foto: Michael Schwarzenberger/Pixabay
  • Zayn Malik, cujo nome influenciou no resultado da pesquisa, nasceu em 12 de janeiro de 1993, em Bradford, no Reino Unido.
    Zayn Malik, cujo nome influenciou no resultado da pesquisa, nasceu em 12 de janeiro de 1993, em Bradford, no Reino Unido. Foto: Reprodução
  • Ele é cantor, compositor e ex-integrante da boy band britânica One Direction, grupo que se tornou um fenômeno global no início dos anos 2010.
    Ele é cantor, compositor e ex-integrante da boy band britânica One Direction, grupo que se tornou um fenômeno global no início dos anos 2010. Foto: Reprodução/YouTube
  • Filho de Yaser Malik, de origem paquistanesa, e Trisha Malik, britânica, Zayn cresceu em uma família muçulmana ao lado de três irmãs: Doniya, Waliyha e Safaa.
    Filho de Yaser Malik, de origem paquistanesa, e Trisha Malik, britânica, Zayn cresceu em uma família muçulmana ao lado de três irmãs: Doniya, Waliyha e Safaa. Foto: Reprodução/X @zaynmalik
  • Zayn ganhou notoriedade em 2010 ao participar do programa
    Zayn ganhou notoriedade em 2010 ao participar do programa "The X Factor UK". Foto: Flickr - Fiona McKinlay
  • Ele foi eliminado como artista solo durante a competição, mas acabou se reunido com outros quatro candidatos – Harry Styles, Niall Horan, Liam Payne e Louis Tomlinson – e formando o One Direction.
    Ele foi eliminado como artista solo durante a competição, mas acabou se reunido com outros quatro candidatos – Harry Styles, Niall Horan, Liam Payne e Louis Tomlinson – e formando o One Direction. Foto: Reprodução/@onedirection
  • Com o grupo, Zayn lançou quatro álbuns de estúdio:
    Com o grupo, Zayn lançou quatro álbuns de estúdio: "Up All Night", de 2011, "Take Me Home", de 2012, "Midnight Memories", de 2013, e "Four", de 2014. Foto: Reprodução/@onedirection
  • Em março de 2015, Zayn surpreendeu os fãs ao anunciar sua saída do grupo, citando o desejo de viver como um
    Em março de 2015, Zayn surpreendeu os fãs ao anunciar sua saída do grupo, citando o desejo de viver como um "adolescente normal", longe dos holofotes. Foto: Reprodução/Instagram
  • Pouco tempo depois, iniciou sua carreira solo, assumindo uma identidade musical mais voltada ao ReB e ao pop alternativo e se distanciando do som mais teen pop do One Direction.
    Pouco tempo depois, iniciou sua carreira solo, assumindo uma identidade musical mais voltada ao ReB e ao pop alternativo e se distanciando do som mais teen pop do One Direction. Foto: Reprodução/Instagram @zaynmalik
  • Seu álbum de estreia,
    Seu álbum de estreia, "Mind of Mine", lançado em 2016, estreou em primeiro lugar na Billboard 200 e apresentou o sucesso "Pillowtalk", que estreou no topo das paradas em vários países. Foto: Divulgação
  • Zayn continuou sua carreira com os álbuns
    Zayn continuou sua carreira com os álbuns "Icarus Falls", de 2018, e "Nobody Is Listening", de 2021, mas esses trabalhos não tiveram o mesmo impacto comercial de seu álbum de estreia. Foto: Divulgação
  • Zayn também se destacou por colaborações com artistas como Sia (em
    Zayn também se destacou por colaborações com artistas como Sia (em "Dusk Till Dawn"), e Taylor Swift (em "I Don’t Wanna Live Forever", trilha do filme "Cinquenta Tons Mais Escuros", de 2017). Foto: Reprodução
  • Em 2024, Zayn lançou o álbum
    Em 2024, Zayn lançou o álbum "Room Under the Stairs", marcando uma nova fase com influências de música country e soul. Foto: Divulgação
  • Além da música, Zayn é conhecido por seu envolvimento com a moda e colaborações com marcas como Versace e Giuseppe Zanotti.
    Além da música, Zayn é conhecido por seu envolvimento com a moda e colaborações com marcas como Versace e Giuseppe Zanotti. Foto: Reprodução/Instagram
  • Em 2020, o artista se tornou pai de Khai Malik, fruto de um relacionamento com a modelo Gigi Hadid — eles ficaram juntos de 2015 a 2021.
    Em 2020, o artista se tornou pai de Khai Malik, fruto de um relacionamento com a modelo Gigi Hadid — eles ficaram juntos de 2015 a 2021. Foto: Montagem/Reprodução/Instagram
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay