Cuidados com a voz também representam saúde; confira as dicas
Muita gente nÃ£o se dÃ¡ conta, mas hÃ¡ cuidados necessÃ¡rios para que as cordas vocais e a garganta estejam sempre protegidas. Foto: freepik
A voz bem cuidada pode ser um importante aliado no dia a dia, para a conquista de objetivos. Veja como tratar da voz de forma correta. Foto: DCStudio - freepik
Beba água. A hidratação é fundamental para a manutenção adequada das cordas vocais. Foto: freepik
Além disso, beber água evita a necessidade de pigarrear. O pigarro, embora pareça útil para reduzir a secreção nas cordas vocais, produz, na verdade, o efeito contrário. Foto: pxhere.com / Domínio público
Ao acordar, não se esqueça de bocejar e de se espreguiçar. São ações que reduzem a tensão no pescoço e nos ombros. Foto: freepik
Tome banho de água morna e faça exercícios movimentando os ombros e o pescoço sob a ducha. Muitos desaconselham a água morna, mas, para esse objetivo, essa temperatura é top. Foto: pixabay
Evite excesso de café. Mesmo sendo morno, contém cafeína que desidrata as cordas vocais e provoca acidez no estômago, causando refluxo na hora de falar. Foto: Elias shariff falla/Pixabay
Não exagere no consumo de bebida alcoólica. Em vez de causar relaxamento (como muitos pregam), o álcool deixa as cordas vocais amortecidas e a pessoa não consegue controlar o esforço necessário para a fala e pode acabar forçando a barra. Foto: pixabay
Não fume! O cigarro é inimigo da voz. Aliás, inimigo da saúde como um todo. Em relação à garganta, a nicotina causa ressecamento e irritação das cordas vocais, e pode até provocar laringite. Foto: Banco Mundial/ONU
Ao conversar, fale de forma articulada, num ritmo normal, buscando uma boa dicção e a pronúncia clara. Isso ajuda a manter o equilíbrio das cordas vocais. Foto: Youtube/ Casa GNT
Evite falar alto ou baixo demais. Tanto o grito como o sussurro não fazem bem para as cordas vocais, pois exigem um maior esforço e podem causar nódulos na musculatura. Foto: pixabay
Respire pelo nariz. A respiração pela boca, comum em pessoas que têm problemas alérgicos, resseca a garganta. Foto: sasin tapchai pixavay
Evite alimentos de difícil digestão. O refluxo gástrico tem uma acidez que prejudica a garganta. O ideal é comer alimentos saudáveis, mastigar bem e não ficar muito tempo em jejum. Foto: Anastasia gepp pixabay
Os condimentos com base em pimenta merecem uma alerta especial: são irritantes para as cordas vocais. E, depois de ingeridos, nem mesmo a água resolve. Leva tempo para a garganta voltar ao normal. Foto: pxhere.com / Domínio público
Coma maçã: a fruta tem ação adstringente, ou seja, ajuda a limpar a garganta, tirando rouquidão e sensação de pigarro. Foto: mploscar pixabay
Tome chá de limão com gengibre e mel: essa mistura provoca uma ação antibacteriana e antiinflamatória. Foto: jill wellington pixabay
FaÃ§a gargarejos com Ã¡gua morna e sal: isso ajuda a retirar as impurezas, a higienizar a garganta e tirar a rouquidÃ£o. Foto: divulgaÃ§Ã£o MÃŽnica SÃ¡
Cuidado com o própolis: embora seja apontado como benéfico para a voz, ele tem uma capacidade de causar anestesia, mascarando os problemas. Pode ser usado com moderação, principalmente à noite, pois é relaxante. Tem efeito cicatrizante para o tratamento da garganta. Foto: divulgação
Consuma mel: este alimento contém bactérias benéficas que ajudam a combater patógenos e reforçam a ação de antibióticos (se a pessoa estiver gripada). O mel protege a saúde da garganta e das cordas vocais. Foto: Reprodução do site ncultura.pt/cafe-com-mel
