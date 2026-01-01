Entretenimento
A saga ‘Harry Potter’ também foi marcada por polêmicas e tragédias; relembre!
-
“Harry Potter e a Pedra Filosofal” foi lançado em 2001 e foi o pontapé inicial de uma longa e encantadora jornada de Harry e seus amigos bruxos que dificilmente será esquecida pelos fãs. Foto: Reprodução
-
Mas, como toda longa trajetória, a franquia também teve seus percalços, ou melhor, polêmicas. E não foram poucas. Por isso o FLIPAR vai te ajudar a relembrar algumas, olha só! Foto: reprodução
-
A começar por uma tragédia, que aconteceu em 2009. Enquanto gravava cenas de ação para "Harry Potter e As Relíquias da Morte - Parte 1", o dublê do ator Daniel Radcliffe, David Holmes, sofreu um acidente ao ser arremessado contra a parede em uma sequência de voo. Foto: reprodução instagram
-
Infelizmente, o rapaz, que tinha 25 anos na época, quebrou o pescoço e ficou paraplégico. Foto: reprodução instagram
-
-
Uma polêmica que ficou marcante na franquia foi a decisão dos produtores de dividir o último filme em duas partes — algo que não era comum na época. Foto: divulgação
-
A estratégia dividiu os fãs e rendeu críticas de muita gente que disse que a decisão colocava o lucro acima de tudo. Foto: reprodução
-
Acontece que a estratégia não só funcionou — os dois filmes foram sucesso absoluto de bilheteria — como ajudou a criar uma nova cultura em Hollywood de divisão de filmes em duas partes. Foto: divulgação
-
-
Tanto que, anos depois, as sagas “Crepúsculo” e “Jogos Vorazes” repetiram a ideia. Mais tarde, a Marvel também entrou na onda com “Vingadores: Guerra Infinita”, de 2018, e sua continuação: “Vingadores: Ultimato”, de 2019. Foto: divulgação
-
Isso porque ele acreditava que uma mulher escrevendo histórias de aventura não seria algo bem aceito pelo público e por isso decidiu esconder o primeiro nome feminino da autora. Foto: wikimedia commons Daniel Ogren
-
Outra polêmica que deu o que falar na história da franquia foi quando J. K. Rowling, ao participar de um evento em 2007, revelou que o personagem Dumbledore era gay. Foto: divulgação
-
-
A grande questão foi o fato de isso jamais ter sido mencionado nas histórias originais. Muitos fãs criticaram a autora na época dizendo que ela estaria tentando se aproveitar de uma falsa diversidade em sua obra. Foto: reprodução
-
Outra polêmica envolveu o ator Jamie Waylett, que viveu o personagem Vincent Crabbe, amigo de Draco Malfoy na franquia. Ele foi detido em 2009 acusado de porte de drogas. Foto: reprodução
-
Resultado: não participou dos dois últimos filmes da saga e foi substituído por Blásio Zabini, um personagem que pouco aparece nos livros, mas ganhou importância nos longas por conta das circunstâncias. Foto: reprodução
-
-
Outro ator que participou da franquia, Roberto Knox, que viveu o personagem Marcos Belby em "Harry Potter e o Enigma do Príncipe", de 2009, morreu ao levar uma facada em uma briga de bar. Ele tinha apenas 19 anos e tentava defender o irmão. Foto: reprodução
-
Não tem jeito, ninguém é envolvido em mais polêmicas do que a própria autora J. K. Rowling. Muitos fãs questionaram quando ela defendeu a escolha de Johnny Depp para viver Gellert Grindelwald em "Animais Fantásticos e Onde Habitam", de 2016, filme derivado da série original. Foto: reprodução
-
Na ocasião, o ator tinha acabado de ser acusado de violência doméstica pela ex-esposa, Amber Heard. Foto: Wikimedia Commons Harald Krichel
-
-
Só que, meses mais tarde , Depp — que chegou a perder o papel na continuação da saga — saiu vitorioso do processo, já que a Justiça considerou que as denúncias contra ele eram infundadas. Foto: reprodução instagram
-
Em junho de 2020, J. K. Rowling também causou polêmica ao zombar de um artigo que utilizava a expressão “pessoas que menstruam”. Segundo Rowling, bastava dizer “mulheres”. A escritora foi duramente criticada e acusada de transfobia. Foto: reprodução instagram
-
Depois de ser atacada, Rowling se defendeu dizendo que “conhece e ama pessoas trans” e que “tem empatia por pessoas trans há décadas”. Foto: reprodução instagram
-
-
O próprio ator Daniel Radcliffe saiu em defesa das pessoas trans na época e escreveu um longo texto em resposta à autora. Ele fez questão de afirmar categoricamente que "mulheres trans são mulheres". Foto: Reprodução/Instagram