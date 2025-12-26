DESPEDIDA
O último adeus a Teuda Bara: veja imagens da despedida
Cofundadora do Grupo Galpão está sendo velada hoje (26/12), no Palácio das Artes
A atriz Teuda Bara está sendo velada hoje (26/12), no Palácio das Artes. Foto: Leandro Couri / EM / DA Press
Ela estava internada no Hospital Madre Teresa desde 14 de dezembro, quando passou mal em casa e sofreu uma fratura na perna Foto: Leandro Couri / EM / DA Press
. A causa da morte foi septicemia com falência múltipla dos órgãos. Foto: Leandro Couri / EM / DA Press
Coração do Grupo Galpão, que cofundou em 1982, deixou uma série de grandes personagens, o mais célebre deles a ama de Romeu e Julieta Foto: Leandro Couri / EM / DA Press
Transitou da comédia ao circo, do clássico ao contemporâneo, com forte comunicação com o público. Foto: Leandro Couri / EM / DA Press
Participou de 21 dos 26 espetáculos da trupe mineira. Com o Galpão, seu último espetáculo foi "Cabaré Coragem". Foto: Leandro Couri / EM / DA Press
Familiares e amigos se despediram da atriz durante o velório Foto: Leandro Couri / EM / DA Press
Teuda Bara em cena do espetáculo Sonhos de uma Noite com o Galpão Foto: Alexandre Rezende/Divulgação