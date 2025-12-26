Assine
DESPEDIDA

O último adeus a Teuda Bara: veja imagens da despedida

Cofundadora do Grupo Galpão está sendo velada hoje (26/12), no Palácio das Artes

Leandro Couri
  • A atriz Teuda Bara está sendo velada hoje (26/12), no Palácio das Artes.
    A atriz Teuda Bara está sendo velada hoje (26/12), no Palácio das Artes. Foto: Leandro Couri / EM / DA Press
  • Ela estava internada no Hospital Madre Teresa desde 14 de dezembro, quando passou mal em casa e sofreu uma fratura na perna
    Ela estava internada no Hospital Madre Teresa desde 14 de dezembro, quando passou mal em casa e sofreu uma fratura na perna Foto: Leandro Couri / EM / DA Press
  • . A causa da morte foi septicemia com falência múltipla dos órgãos.
    . A causa da morte foi septicemia com falência múltipla dos órgãos. Foto: Leandro Couri / EM / DA Press
  • Coração do Grupo Galpão, que cofundou em 1982, deixou uma série de grandes personagens, o mais célebre deles a ama de 'Romeu e Julieta'
    Coração do Grupo Galpão, que cofundou em 1982, deixou uma série de grandes personagens, o mais célebre deles a ama de Romeu e Julieta Foto: Leandro Couri / EM / DA Press
  • Transitou da comédia ao circo, do clássico ao contemporâneo, com forte comunicação com o público.
    Transitou da comédia ao circo, do clássico ao contemporâneo, com forte comunicação com o público. Foto: Leandro Couri / EM / DA Press
  • Participou de 21 dos 26 espetáculos da trupe mineira. Com o Galpão, seu último espetáculo foi
    Participou de 21 dos 26 espetáculos da trupe mineira. Com o Galpão, seu último espetáculo foi "Cabaré Coragem". Foto: Leandro Couri / EM / DA Press
  • Familiares e amigos se despediram da atriz durante o velório
    Familiares e amigos se despediram da atriz durante o velório Foto: Leandro Couri / EM / DA Press
  • Teuda Bara em cena do espetáculo 'Sonhos de uma Noite com o Galpão'
    Teuda Bara em cena do espetáculo Sonhos de uma Noite com o Galpão Foto: Alexandre Rezende/Divulgação
