FOGO
Veja fotos do combate ao incêndio em prédio na Av. Raja Gabaglia, em BH
Chamas consumiram prédio comercial de cinco andares no Bairro São Bento, na Região Centro-Sul de BH
-
Dez viaturas e 30 combatentes do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) foram mobilizados para atender a ocorrência Foto: Túlio Santos/EM/D.A Press
-
Um combatente precisou ser socorrido pelo Samu após ter "superaquecido" pelo calor no local. Foto: Túlio Santos/EM/D.A Press
-
-
-
-
Incêndio atingiu prédio comercial de cinco andares na Av. Raja Gabaglia Foto: Túlio Santos/EM/D.A Press
-
-
Uma concessionária localizada à direita do prédio em chamas retirou os veículos estacionados no local devido aos riscos potenciais do incêndio Foto: Túlio Santos/EM/D.A Press
-
-
-
Chamas dentro do prédio atingiram cerca de 2.000 ºC Foto: Túlio Santos/EM/D.A Press
-
-
-
Alta temperatura e fumaça densa impediu que combeiros chegassem no foco do incêndio Foto: Túlio Santos/EM/D.A Press
-
-
-
-
Calor de cerca de 2.000 ºC impede bombeiros de avançarem para dentro do prédio Foto: Túlio Santos/EM/D.A Press