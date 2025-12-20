Assine
FOGO

Veja fotos do combate ao incêndio em prédio na Av. Raja Gabaglia, em BH

Chamas consumiram prédio comercial de cinco andares no Bairro São Bento, na Região Centro-Sul de BH

Túlio Santos
  • Dez viaturas e 30 combatentes do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) foram mobilizados para atender a ocorrência
    Dez viaturas e 30 combatentes do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) foram mobilizados para atender a ocorrência Foto: Túlio Santos/EM/D.A Press
  • Incêndio atingiu prédio comercial de cinco andares na Av. Raja Gabaglia
    Incêndio atingiu prédio comercial de cinco andares na Av. Raja Gabaglia Foto: Túlio Santos/EM/D.A Press
  • Uma concessionária localizada à direita do prédio em chamas retirou os veículos estacionados no local devido aos riscos potenciais do incêndio
    Uma concessionária localizada à direita do prédio em chamas retirou os veículos estacionados no local devido aos riscos potenciais do incêndio Foto: Túlio Santos/EM/D.A Press
  • Chamas dentro do prédio atingiram cerca de 2.000 ºC
    Chamas dentro do prédio atingiram cerca de 2.000 ºC Foto: Túlio Santos/EM/D.A Press
  • Alta temperatura e fumaça densa impediu que combeiros chegassem no foco do incêndio
    Alta temperatura e fumaça densa impediu que combeiros chegassem no foco do incêndio Foto: Túlio Santos/EM/D.A Press
  • Calor de cerca de 2.000 ºC impede bombeiros de avançarem para dentro do prédio
    Calor de cerca de 2.000 ºC impede bombeiros de avançarem para dentro do prédio Foto: Túlio Santos/EM/D.A Press
