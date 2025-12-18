Assine
ESTRAGOS

Chuva causa alagamentos, deslizamentos de terra e destelhamento em Itabira

Município decretou situação de emergência; medida tem validade de 180 dias

AP
Alice Pimenta*
  • Chuva causa estragos em Itabira (MG)
    Chuva causa estragos em Itabira (MG) Foto: Divulgação/Prefeitura de Itabira
