ESTRAGOS
Chuva causa alagamentos, deslizamentos de terra e destelhamento em Itabira
Município decretou situação de emergência; medida tem validade de 180 dias
-
Chuva causa estragos em Itabira (MG) Foto: Divulgação/Prefeitura de Itabira
-
Chuva causa estragos em Itabira (MG) Foto: Divulgação/Prefeitura de Itabira
-
Chuva causa estragos em Itabira (MG) Foto: Divulgação/Prefeitura de Itabira
-
Chuva causa estragos em Itabira (MG) Foto: Divulgação/Prefeitura de Itabira
-
-
Chuva causa estragos em Itabira (MG) Foto: Divulgação/Prefeitura de Itabira
-
Chuva causa estragos em Itabira (MG) Foto: Divulgação/Prefeitura de Itabira