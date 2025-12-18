Parque do Palácio das Mangabeiras recebe novidades, confira
Espaço público ganha áreas de lazer para crianças, andar permanente contando sua história desde que inaugurado como residência oficial de governadores e outro
A exibição conta com pôsteres explicativos e ilustrações de cada governador do estado, de Juscelino Kubitschek até o atual, Romeu Zema Foto: Leandro Couri/EM/D.A.Press.Brasil.
Funcionamento; Quarta a domingo, das 10h às 18h Foto: Leandro Couri/EM/D.A.Press.Brasil.
A mostra foi criada para atender turistas que visitam Belo Horizonte e todos que desejam conhecer a história do antigo Palácio das Mangabeiras Foto: Leandro Couri/EM/D.A.Press.Brasil.
Antiga residência oficial dos governadores de Minas Gerais, o espaço mudou de função há dois anos, quando se abriu ao público Foto: Leandro Couri/EM/D.A.Press.Brasil.
O lugar estreia novas exposições e áreas de lazer para crianças como forma de ampliar seu uso cultural. Foto: Leandro Couri/EM/D.A.Press.Brasil.
O 2º andar da casa é destinado a exposições temporárias Foto: Leandro Couri/EM/D.A.Press.Brasil.
A mostra ocupa o primeiro andar do palácio e foi desenvolvida pelo arquiteto e cenógrafo Alexandre Rousset, em parceria com o departamento de História da PUC Minas. Foto: Leandro Couri/EM/D.A.Press.Brasil.
