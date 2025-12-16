DESABAMENTO
Casa é soterrada por desabamento e menino de 5 anos fica em estado grave
Três irmãos, de 5, 7 e 10 anos, e os pais, de 43 e 51, foram atingidos por um desabamento em Sabará (MG), na Grande BH, na manhã desta terça (16)
Família é atingida por deslizamento de terra. Pai e filho ficaram soterrados e menino está em estado grave Foto: Edésio Ferreira/EM/DA Press
Desabamento na Rua Zilda Cadeira de Oliveira, nº 266, no Bairro Morro São Francisco Foto: Defesa Civil de Sabará
Familiares recebem notÃcias de Luigi de Jesus, menino de cinco anos soterrado com a famÃlia em SabarÃ¡ nesta terÃ§a-feira (16/12) Foto: Jair Amaral/Em/D.A Press
Segundo funcionários do Hospital João XXIII, o estado de saúde do menino é grave. Ele está acompanhado pela mãe e um pastor Foto: Jair Amaral/EM/DA Press
Familiares recebem notícias do estado de saúde de Luigi de Jesus, menino de 5 anos soterrado em Sabará (MG) Foto: Jair Amaral/EM/DA Press
Terreno ao lado do barraco que caiu estava sendo preparado para construção Foto: Edésio Ferreira/EM/DA Press
