TEMPORAL EM BH

Veja imagens das árvores que caíram em BH devido à chuva

Estado de Minas
  • Árvore caiu e atingiu casa Rua Dalva de Matos, no Bairro Rio Branco, Região de Venda Nova, em BH
    Árvore caiu e atingiu casa Rua Dalva de Matos, no Bairro Rio Branco, Região de Venda Nova, em BH Foto: Edésio Ferreira/EM DA/Press
  • Árvore cai e derruba portão na Rua Augusto de Lima Júnior, no Bairro Santa Branca, na Região Pampulha, em BH
    Árvore cai e derruba portão na Rua Augusto de Lima Júnior, no Bairro Santa Branca, na Região Pampulha, em BH Foto: Edésio Ferreira/EM/DA Press
  • Árvores caem na Rua Deputado Wilson Tanure, no Bairro Santa Amélia, na Região Pampulha, em BH
    Árvores caem na Rua Deputado Wilson Tanure, no Bairro Santa Amélia, na Região Pampulha, em BH Foto: Edésio Ferreira/EM/DA Press
  • Queda de árvore na Avenida Deputado Anuar Menhen, no Bairro Santa Mônica, Região Pampulha, em BH
    Queda de árvore na Avenida Deputado Anuar Menhen, no Bairro Santa Mônica, Região Pampulha, em BH Foto: Edésio Ferreira/EM/DA Press
  • Árvore cai na Avenida Ministro De Oliveira Salazar, no Bairro Santa Mônica, na Região Pampulha, em BH
    Árvore cai na Avenida Ministro De Oliveira Salazar, no Bairro Santa Mônica, na Região Pampulha, em BH Foto: Edésio Ferreira/EM DA/Press
