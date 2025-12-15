TEMPORAL EM BH
Veja imagens das árvores que caíram em BH devido à chuva
Árvore caiu e atingiu casa Rua Dalva de Matos, no Bairro Rio Branco, Região de Venda Nova, em BH Foto: Edésio Ferreira/EM DA/Press
Árvore cai e derruba portão na Rua Augusto de Lima Júnior, no Bairro Santa Branca, na Região Pampulha, em BH Foto: Edésio Ferreira/EM/DA Press
Árvores caem na Rua Deputado Wilson Tanure, no Bairro Santa Amélia, na Região Pampulha, em BH Foto: Edésio Ferreira/EM/DA Press
Queda de árvore na Avenida Deputado Anuar Menhen, no Bairro Santa Mônica, Região Pampulha, em BH Foto: Edésio Ferreira/EM/DA Press
Árvore cai na Avenida Ministro De Oliveira Salazar, no Bairro Santa Mônica, na Região Pampulha, em BH Foto: Edésio Ferreira/EM DA/Press
