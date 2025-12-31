Animais
Pesquisadores encontram novas espécies de animais em cânions submarinos
-
A viagem, organizada pelo Instituto Schmidt Ocean a bordo do navio Falkor (too), aconteceu em dezembro de 2024 e revelou criaturas com características surpreendentes. Foto: Divulgação/Schmidt Ocean Institute
-
Usando um robô submarino controlado à distância (ROV), a equipe explorou quatro vales submarinos e cerca de 20 ecossistemas próximos a vazamentos de metano no fundo do Pacífico. Foto: ROV SuBastian/Schmidt Ocean Institute
-
Esses ambientes já eram estudados, mas o subsolo marinho permanecia inexplorado. Foto: ROV SuBastian/Schmidt Ocean Institute
-
Eles acreditam ter identificado até 60 espécies que até então eram desconhecidas pela ciência. Foto: ROV SuBastian/Schmidt Ocean Institute
-
-
A expedição teve uma duração de 55 dias, saindo de Valparaíso até Punta Arenas, e cobriu uma grande área, desde o centro até o sul do Chile. Foto: ROV SuBastian/Schmidt Ocean Institute
-
Os pesquisadores concluíram que os cânions explorados durante a expedição abrigam um ecossistema muito variado. Foto: ROV SuBastian/Schmidt Ocean Institute
-
Eles servem de apoio para seres como esponjas e corais de águas profundas, que criam um ambiente onde muitos outros animais podem viver — como pequenos peixes, serpentes-do-mar e polvos. Foto: ROV SuBastian/Schmidt Ocean Institute
-
-
No fundo do mar, saem bolhas de metano por rachaduras. Esse gás serve de alimento para bactérias especiais que usam um processo chamado quimiossíntese. Foto: ROV SuBastian/Schmidt Ocean Institute
-
Com isso, essas bactÃ©rias conseguem produzir energia a partir do metano, sem precisar da luz do Sol para sobreviver. Foto: ROV SuBastian/Schmidt Ocean Institute
-
“O fato de termos encontrado tantas fissuras [que expelem metano] em uma área relativamente pequena sugere que elas são disseminadas ao longo da costa chilena, servindo como centros de biodiversidade e ciclos elementares em grande escala”. Foto: ROV SuBastian/Schmidt Ocean Institute
-
-
Essa explicação foi dada pelo Dr. Jeffrey Marlow, ecologista microbiano da Universidade de Boston e cientista-chefe da expedição. Foto: Reprodução
-
Já a Dra. Jyotika Virmani, diretora-executiva do Instituto Schmidt Ocean, destacou: “Vida marinha diversificada nadando contente neste ecossistema geologicamente interessante era linda de se observar — um forte lembrete de que o que está fora da vista talvez não deve ser ignorado.” Foto: Reprodução
-
Durante a expedição, a equipe encontrou algumas criaturas bem curiosas, como um grupo de lulas-de-Humboldt, visto se alimentando próximo das fissuras submarinas. Foto: ROV SuBastian/Schmidt Ocean Institute
-
-
Também presenciaram um número expressivo de enguias vermelhas (congrio colorado) vivendo perto de um enorme aglomerado de vermes tubulares (do tamanho de uma quadra de basquete!) próximo a um vazamento de metano. Foto: ROV SuBastian/Schmidt Ocean Institute
-
A equipe também encontrou um verme poliqueta que brilha, uma das descobertas mais chamativas. Foto: ROV SuBastian/Schmidt Ocean Institute
-
Há evidências de que as larvas desses vermes podem se espalhar por fissuras subterrâneas, colonizando novas áreas. Foto: ROV SuBastian/Schmidt Ocean Institute
-
-
Muitos desses animais podem ser espécies que nunca foram catalogadas, o que abre portas para novas pesquisas. Foto: ROV SuBastian/Schmidt Ocean Institute
-
A Dra. Virmani resumiu o impacto da missão: “Esta expedição é mais um exemplo do tremendo valor de reunir equipes científicas interdisciplinares e tecnologia de ponta em regiões pouco conhecidas do nosso oceano global”. Foto: ROV SuBastian/Schmidt Ocean Institute