Galeria
Liniker reafirma trajetória de representatividade ao fazer história no Grammy 2025
-
A cantora conquistou os gramofones nas categorias de Melhor Álbum de Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa, por "Caju", Melhor Interpretação Urbana em Língua Portuguesa, e Melhor Canção em Língua Portuguesa, por “Veludo Marrom”. Foto: Reprodução do Instagram @linikeroficial
-
Além de Liniker, João Gomes, Jota.pê, Mestrinho, Luedji Luna, Hamilton de Holanda e Chitãozinho e Xororó foram alguns dos brasileiros que saíram premiados. Foto: Reprodução do Instagram @linikeroficial
-
-
Dessa forma, a conquista de três Grammys solidifica Liniker no cenário musical brasileiro e abre portas para o sucesso comercial e internacional. Foto: Reprodução do Instagram @linikeroficial
-
-
A turnê de Caju é dividida em quatro atos: O Sol Interno, O Alter Ego, O Retrogosto (que revisita álbuns como Indigo Borboleta Anil, Goela Abaixo e Remonta), e a Celebração. Foto: Reprodução do Instagram @linikeroficial
-
No momento, o álbum ultrapassou a marca de 160 milhões de plays nas plataformas digitais. "Caju" foi aclamado pela crítica, sendo eleito um dos melhores álbuns do ano pela Rolling Stone Brasil. Foto: Reprodução do Instagram @linikeroficial
-
Nascida em Araraquara (SP), Liniker foi criada pela mãe e teve uma infância marcada por brincadeiras de rua e pela música. Embora tenha mostrado talento vocal desde cedo, possuía certa timidez justamente por viver entre profissionais. Foto: Reprodução do Instagram @linikeroficial
-
-
Começou a ganhar projeção com a banda "Liniker e os Caramelows", entre 2015 e 2020. Afinal, os vídeos com suas interpretações do projeto ganharam milhões de visualizações rapidamente e passaram a chamar a atenção do grande público. Foto: Reprodução do Instagram @linikeroficial
-
Em 16 de setembro de 2016, a banda lançou seu álbum de estreia, intitulado "Remonta", gravado com ajuda dos fãs por meio do financiamento coletivo no Catarse. Foto: Reprodução do Instagram @linikeroficial
-
Após dois anos, no dia 22 de Março de 2019, lançaram o segundo álbum, "Goela Abaixo", com destaque para as músicas "Calmô" e "Intimidade". Foto: Reprodução do Instagram @linikeroficial
-
-
No início de 2020 em uma entrevista à Rolling Stone, Liniker e Barone, baixista e produtor do grupo, anunciaram a saída da cantora para uma carreira solo. Foto: Reprodução do Instagram @linikernarua
-
"Indigo Borboleta Anil", de 2021, foi seu primeiro álbum solo, que lhe rendeu o primeiro Grammy Latino, em 2022, na categoria de Melhor Álbum de Música Popular Brasileira. Foto: Reprodução do Instagram @linikernarua
-
Em 2023, tornou-se a primeira artista transgênero a ocupar a 51ª Cadeira da Academia Brasileira de Cultura. Sua obra musical mistura gêneros como MPB, soul e black music e aborda temas de identidade, amor e questões sociais. Foto: Reprodução do Instagram @linikeroficial
-
-
Com isso, sua trajetória é vista como uma inspiração para novas gerações e um símbolo de resistência e autenticidade. Em 2024, foi a primeira mulher trans a receber o título de cidadã soteropolitana. Foto: Reprodução do Instagram @linikeroficial
-
Nesse sentido, a artista esbanjou versatilidade ao atuar como a protagonista Cassandra na série "Manhãs de Setembro", da Amazon Prime Video, em 2021. Foto: Reprodução do Instagram @linikernarua
-
Durante a premiação, a cantora revelou sua maior inspiração musical, Djavan: "Meu sonho é fazer uma colaboração com ele, sem dúvida", compartilhou a artista, que deseja criar uma composição inédita com o músico. Foto: Reprodução do Instagram @linikeroficial
-
-
Liniker, portanto, é uma das artistas mais influentes do mundo no cenário da música e uma ícone de representatividade para pessoas trans, negras e LGBTQIA+. Foto: Reprodução do Instagram @linikernarua