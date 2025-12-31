Galeria
Pra quem não viu: Príncipe morreu aos 22 anos de doença rara
Segundo a família, Frederik foi diagnosticado com POLG, doença incurável, aos 14 anos. De acordo com o site da Fundação POLG, que Frederik fundou, trata-se de uma “doença mitocondrial genética que rouba a energia das células do corpo, causando disfunção e falência progressiva de órgãos”. Foto: Reprodução/Redes Sociais
“Embora o príncipe Frederik sempre tenha deixado claro que não queria que a terrível doença o definisse, ele se dedicou a espalhar a conscientização sobre a doença rara”, declarou a família no comunicado oficial. Foto: Reprodução/Redes Sociais
Robert, pai de Frederik, é primo de primeiro grau do grão-duque Henrique, chefe de estado de Luxemburgo desde 2000. Ele é o 15º na linha de sucessão do pequeno país europeu. Nove monarcas já ocuparam a posição de grão-duque Foto: Casa do Grão-Duque / Emanuele Scorcelletti
Luxemburgo é um dos menores países do mundo com beleza e qualidade de vida que conquistam os visitantes. Saiba a seguir curiosidades do Grão-Ducado de Luxemburgo. Foto: Wolfgang Claussen por Pixabay
Com uma área de aproximadamente 2.586 km² e uma população de cerca de 660 mil habitantes, Luxemburgo é um dos menores países da Europa e do mundo. Foto: GilPe/Wikimédia Commons
Apesar de seu tamanho compacto, o país oferece aos turistas uma variedade de atrações para todos os gostos. Foto: Reprodução Youtube
O país é conhecido por sua riqueza e qualidade de vida, sendo um dos mais ricos do mundo. A capital, Luxemburgo, é um importante centro financeiro internacional e sede de várias instituições da União Europeia. Foto: GilPe/Wikimédia Commons
Andar de bicicleta em Luxemburgo é uma atividade popular e muito apreciada, tanto para lazer quanto para transporte. O país tem uma extensa rede de ciclovias e trilhas que tornam o ciclismo uma opção conveniente e segura para se locomover pela cidade e pelos arredores. Foto: GilPe/Wikimédia Commons
Os idiomas oficiais de Luxemburgo são: luxemburguês, francês e alemão. O país consegue oferecer de castelos medievais, igrejas antigas e uma arquitetura encantadora. Conheça os lugares mais famosos e outras curiosidades sobre Luxemburgo! Foto: Jebulon/Wikimedia Commons
Casamatas do Bock: Uma rede de túneis e fortificações subterrâneas escavadas na rocha, que datam da Idade Média. Os visitantes podem explorar a história militar da região e admirar as vistas panorâmicas da cidade a partir dos mirantes. Foto: Flickr Claude
Museu de Arte Moderna Grand Duke Jean (MUDAM): Projetado pelo renomado arquiteto chinês-americano Ieoh Ming Pei, o museu apresenta uma coleção diversificada de obras de arte contemporâneas, incluindo pintura, escultura, instalações, vídeo e fotografia, de artistas de todo o mundo. Foto: Flickr HSSand
Palácio Grão-Ducal: É a residência oficial da família real luxemburguesa. Dá para visitar os jardins exuberantes ou participar de uma visita guiada ao interior do palácio (disponível em horários específicos). Foto: Cayambe/Wikimédia Commons
Museu Nacional de História Natural de Luxemburgo (MNHN): É um dos principais museus científicos do país, dedicado à história natural e à biodiversidade. Fundado em 1854, é conhecido por suas coleções de zoologia, botânica, geologia e paleontologia. Foto: PlayMistyForMe/Wikimédia Commons
Lëtzebuerg City Museum: É um museu dedicado à história da cidade de Luxemburgo, desde os tempos antigos até os dias atuais. Instalado em quatro edifícios históricos interligados, que datam entre os séculos 17 e 19, o lugar oferece uma jornada fascinante pelo passado do país. Foto: Divulgação
Catedral Notre-Dame: Uma bela catedral gótica com vitrais impressionantes e um túmulo real. Uma dica é subir na torre para ter uma vista ainda mais incrível da cidade. Foto: - Wolfgang Staudt/Wikimédia Commons
Castelo de Vianden: Esse imponente castelo medieval fica situado no topo de uma colina, com vistas deslumbrantes do Vale do Our. Foto: Imagem de Hans Bijstra por Pixabay
Elevador Panorâmico de Pfaffenthal: Essa estrutura conecta o bairro de Pfaffenthal, situado no vale do Alzette, com a cidade alta de Luxemburgo, proporcionando aos moradores e turistas uma maneira rápida e fácil de se deslocar entre essas duas áreas da cidade. Foto: Diego Delso/Wikimédia, Divulgação e Reprodução Youtube
Trilha de Müllerthal: Uma trilha de caminhada bem popular em Luxemburgo, que leva por paisagens deslumbrantes, cachoeiras, grutas e formações rochosas impressionantes. Um paraíso para os amantes da natureza. Foto: Flickr David Cappelle
Parc Merveilleux: Inaugurado em 1956 e localizado na cidade de Bettembourg, a leste de Luxemburgo, esse lugar é o destino ideal para um passeio em família. São várias áreas temáticas, incluindo um zoológico, um parque de diversões, jardins botânicos e áreas de recreação ao ar livre. Foto: Divulgação
Abadia de Neimënster: Fundada no século 17 como um mosteiro de freiras dominicanas, a abadia foi posteriormente transformada em uma prisão durante a ocupação francesa no século 19 e serviu como quartel militar durante a ocupação alemã no século 20. Foto: Flickr Sérgio Codespoti
Place de la Constitution: Essa é uma das praças mais icônicas de Luxemburgo, conhecida por sua localização privilegiada, oferecendo uma vista deslumbrante do vale do Pétrusse e do distrito histórico da cidade. Foto: Flickr Blogging Dagger
Ponte Adolphe: Construída entre 1903 e 1923, essa ponte atravessa o rio Pétrusse, ligando o centro da cidade à estação ferroviária de Luxemburgo e ao bairro de Limpertsberg. Foto: Flickr Sergio Codespoti
Praça Guillaume II: Essa praça é um ponto de encontro frequentado por moradores e turistas, além de ser palco de diversos eventos ao longo do ano. Foto: Flickr Aviller71
Parc de Merl: Esse é um belo parque conhecido por suas áreas verdes exuberantes e ambiente tranquilo. O lago é especialmente popular entre os visitantes, oferecendo a oportunidade de alimentar os patos e desfrutar de lindas vistas. Foto: Cayambe/Wikimédia Commons
Monument of Remembrance: Esse Ã© um dos marcos mais emblemÃ¡ticos da cidade de Luxemburgo, localizado na Place de la Constitution, no coraÃ§Ã£o do centro histÃ³rico. Inaugurado em 1923, ele foi construÃdo em homenagem aos luxemburgueses que perderam suas vidas durante a Primeira Guerra Mundial e em outros conflitos. Foto: GilPe/WikimÃ©dia Commons e Flickr Dennis Jarvis
Butterfly garden Grevenmacher: Esse lugar encantador Ã© um jardim, lar de uma grande variedade de borboletas. Os visitantes podem caminhar por trilhas sinuosas no meio das estufas, sempre observando as borboletas em seu habitat natural. Foto: ReproduÃ§Ã£o Youtube
Museu Nacional de História Militar: Esse é um destino imperdível para os apaixonados por história, especialmente militar. O museu conta a rica história militar do país, desde as eras medievais até os conflitos mundiais do século 20. Foto: Reprodução Facebook MNHM - Musée National d'Histoire Militaire
Aeroporto Internacional de Luxemburgo: É o principal aeroporto do Luxemburgo e um importante centro de transporte na região. Fica localizado a cerca de 6 km do centro e serve como hub para várias companhias aéreas de carga e passageiros. Foto: Christian Ries/Wikimédia Commons
-
Atualmente, Luc Frieden é o primeiro-ministro de Luxemburgo, cargo político mais importante do país. Ele ocupa o cargo desde novembro de 2023. Foto: Reprodução Youtube canal VNX