Hilary Duff anuncia novo álbum para o início de 2026
Ao comentar o projeto, a artista afirmou que o retorno à música sempre fez parte de seus planos e que agora se sente pronta para se reconectar com o público a partir de uma perspectiva mais madura. O álbum reflete experiências recentes de sua vida, como maternidade, relacionamentos, ansiedade e as transformações da vida adulta, além do desejo de retomar o vínculo com fãs que a acompanham desde o início da carreira. Foto: Reprodução Instagram /@hilaryduff
Nascida em 28 de setembro de 1987, em Houston, no Texas, Hilary Duff iniciou a trajetória artística ainda criança, incentivada pela família e seguindo os passos da irmã mais velha, Haylie Duff. Foto: Reprodução Instagram /@hilaryduff
Após se mudar para a Califórnia, começou a atuar profissionalmente e, em 2001, alcançou fama mundial ao protagonizar “Lizzie McGuire”, papel que a consolidou como um dos principais rostos do Disney Channel no início dos anos 2000 e a transformou em um dos maiores ícones teen da época. Foto: Divulgação
Exibida entre 2001 e 2004, “Lizzie McGuire” retratava a rotina de uma adolescente comum lidando com escola, família e amizades. A série se destacou pelo uso de animação para representar os pensamentos da personagem, recurso que se tornou uma de suas marcas registradas. Foto: Divulgação
Em 2003, Hilary estrelou “The Lizzie McGuire Movie – Um Sonho Popstar”, continuação direta da série. No longa, a personagem viaja para Roma e é confundida com uma cantora famosa, decidindo aproveitar a situação. O filme foi um sucesso comercial, arrecadando mais de 55 milhões de dólares em bilheteria mundial, e teve como trilha sonora músicas da própria artista, incluindo o hit “What Dreams Are Made Of”. Foto: Divulgação
Durante o auge da popularidade no início dos anos 2000, Duff estrelou diversos filmes voltados ao público jovem, como “Cadete Kelly”, “O Agente Teen”, “Doze é Demais” e sua sequência, “Paixão de Aluguel” e “Na Trilha da Fama”. Foto: Divulgação
Entre eles, “A Nova Cinderela”, de 2004, se destacou como um dos títulos mais marcantes de sua carreira. Na releitura moderna do conto clássico, a atriz interpreta Sam Montgomery, uma adolescente explorada pela madrasta que sonha em estudar em Princeton e vive um romance com um garoto que conhece pela internet. Foto: Divulgação
A partir de 2006, Duff passou a buscar papéis mais distantes do universo adolescente, atuando em produções como “Material Girls”, “Caminhos Desconhecidos”, “Greta” e “O Retorno de Bloodworth”. Foto: Divulgação
Em 2015, iniciou uma nova fase profissional ao retornar à televisão como parte do elenco principal da série “Younger”. Ao longo de sete temporadas, interpretou Kelsey Peters, uma jovem editora de livros ambiciosa e elegante, papel que marcou sua consolidação em produções voltadas ao público adulto. Foto: Divulgação
Em seguida, protagonizou “How I Met Your Father”, spin-off de “How I Met Your Mother”, no papel de Sophie. Foto: Divulgação
Já a trajetória musical de Hilary começou em 2002 com “Santa Claus Lane”, um álbum natalino lançado pela Disney que apresentou a artista como cantora e serviu como porta de entrada para sua carreira na música. Foto: Divulgação
Porém, o verdadeiro início de sua trajetória pop veio no ano seguinte com “Metamorphosis”, álbum que estreou em primeiro lugar na Billboard 200, alcançou certificado multiplatina e emplacou sucessos como “So Yesterday” e “Come Clean”. Foto: Divulgação
Em 2004, Duff lançou “Hilary Duff”, seu terceiro álbum de estúdio, que manteve o sucesso comercial dos trabalhos anteriores, recebeu certificado de platina e trouxe faixas de destaque como “Fly” e “Someone’s Watching Over Me”, esta última presente na trilha sonora do filme “Na Trilha da Fama”. Foto: Divulgação
Já em 2005, lançou a coletânea “Most Wanted”, que incluiu a faixa inédita “Wake Up” e também estreou no topo da Billboard 200, feito que a colocou entre as poucas artistas adolescentes da época com múltiplos álbuns em primeiro lugar. Foto: Divulgação
Com “Dignity”, de 2007, Hilary apresentou uma sonoridade mais madura e se distanciou do pop adolescente. Ela coescreveu quase todas as faixas do álbum, que contou com singles como “With Love” e “Stranger”. Após um novo hiato musical, retornou em 2015 com “Breathe In. Breathe Out.”, que trouxe músicas como “Chasing the Sun” e “Sparks”, embora tenha registrado desempenho comercial mais discreto em relação aos trabalhos anteriores. Foto: Divulgação
Além da música e da atuação, Hilary Duff também se destacou como escritora. Ela é autora da trilogia “Elixir”, voltada ao público jovem-adulto, que integrou a lista de mais vendidos do “New York Times”. Foto: Reprodução Instagram /@hilaryduff
Na vida pessoal, Hilary foi casada com o jogador de hóquei Mike Comrie entre 2010 e 2016, com quem teve seu primeiro filho, Luca, nascido em 2012. Desde 2019, é casada com o músico Matthew Koma. O casal tem três filhas: Banks Violet, nascida em 2018, Mae James, em 2021, e Townes Meadow, em 2024. Foto: Reprodução Instagram /@hilaryduff