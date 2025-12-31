Hilary Duff anuncia novo álbum para o início de 2026

Ao comentar o projeto, a artista afirmou que o retorno à música sempre fez parte de seus planos e que agora se sente pronta para se reconectar com o público a partir de uma perspectiva mais madura. O álbum reflete experiências recentes de sua vida, como maternidade, relacionamentos, ansiedade e as transformações da vida adulta, além do desejo de retomar o vínculo com fãs que a acompanham desde o início da carreira. Foto: Reprodução Instagram /@hilaryduff