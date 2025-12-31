Galeria
EUA monitoram espaço aéreo e derrubam OVNIs
Os militares derrubaram um Objeto Voador Não Identificado no dia 12/02/2023, perto da região do lago Huron, na divisa com o Canadá. O FLIPAR mostrou na época e relembra para quem não viu. Foto: WikiImages por Pixabay
Foi a quarta interceptação de um objeto voador por caças norte-americanos apenas naquele mês de fevereiro. Segundo um representante do Pentágono, a operação foi realizada por um caça modelo F-16, a uma altitude de mais de seis mil metros. Foto: wikimedia commons MICHAEL AMMONS
Um oficial das Forças Armadas afirmou que o objeto tinha “uma estrutura octogonal com cordas penduradas, mas nenhuma carga perceptível". Foto: FelixMittermeier por Pixabay
Antes, os EUA haviam detectado um sinal em um radar no estado de Montana – que também faz divisa com o Canadá – e enviaram caças para investigar. As aeronaves, porém, não encontraram nada, levando as autoridades a tratarem como uma “anomalia”. Foto: Reprodução flightradar24
Preocupados na prevenção de atos terroristas, os Estados Unidos estão permanentemente atentos a movimentações estranhas em seu espaço aéreo, principalmente após os atentados de 2001. Foto: Robert Waghorn por Pixabay
No dia 4 de fevereiro de 2023, militares norte-americanos abateram um balão chinês que sobrevoava a costa oeste dos Estados Unidos. Foto: reprodução youtube
O governo chinês havia alegado que o balão seria usado para fins meteorológicos e científicos.O governo dos EUA, porém, informou que a China estaria realizando operações similares em mais de 40 países do mundo. Foto: domínio público
Ainda segundo o Departamento de Estado americano, imagens captadas por aviões-espiões dos EUA mostraram que o objeto "era claramente para vigilância de Inteligência e era inconsistente com o equipamento a bordo dos balões meteorológicos". Foto: domínio público
O balão tinha uma largura equivalente a três ônibus escolares, 60 metros de altura e contava com grandes painéis solares acoplados. Foto: wikimedia commons Chase Doak
O balão chegou a atravessar boa parte do território dos EUA, tendo inclusive sobrevoado áreas onde os americanos armazenam mísseis nucleares. Foto: wikimedia commons Department of Energy
O mal-estar causado pelo incidente fez o então secretário de Estado americano, Antony Blinken, cancelar uma viagem que faria a Pequim para tentar estreitar a relação entre os dois países. Foto: wikimedia commons U.S. Embassy Nigeria
Na China, autoridades da província de Shandong disseram que um objeto não identificado também foi detectado sobrevoando o mar perto da cidade costeira de Rizhao. Foto: Wikimedia Commons
A China afirmou que “balões dos EUA também entraram em seu espaço aéreo sem permissão mais de 10 vezes" . E rebateu: “Não é raro que os Estados Unidos entrem ilegalmente no espaço aéreo de outros países”. Foto: - Jean-Marc Ferré / UN
O episódio dos OVNIs gerou muitos comentários entre os fãs da banda irlandesa U2. Foto: wikimedia commons Petr (Happy24)
Isso porque os artistas anunciaram uma turnê intitulada “U2:UV Achtung Baby Live at the Sphere em Las Vegas”, cuja temática era exatamente uma série de bolas imensas sobrevoando cidades. Foto: reprodução instagram
Na divulgação, os lugares visitados pelos “balões” eram na verdade os locais dos shows. Como se não bastasse a coincidência, o anúncio ainda dizia: “um objeto não identificado foi avistado nos céus”. Foto: reprodução instagram
Diversos seguidores da banda comentaram na publicação, buscando relação com os acontecimentos recentes naquela época. Foto: reprodução instagram
Em 4/6, militares americanos abateram um avião misterioso que sobrevoava a capital dos EUA, Washington, foi alertado e não respondeu. Foto: reprodução cbs mornings
