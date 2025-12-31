Assine
Uma das trilhas mais desafiadoras da China compõe pico com quase 4 mil degraus e inclinação ‘insana’

RF
Redação Flipar
  • A rota só é aberta ao público a cada cinco anos e exige atravessar 3.888 degraus íngremes para chegar ao topo.
    A rota só é aberta ao público a cada cinco anos e exige atravessar 3.888 degraus íngremes para chegar ao topo. Foto: Reprodução de Instagram
  • Os trechos quase verticais e passagens estreitas que chegam a menos de 60 centímetros de largura desafiam os aventureiros de plantão.
    Os trechos quase verticais e passagens estreitas que chegam a menos de 60 centímetros de largura desafiam os aventureiros de plantão. Foto: Reprodução de Instagram
  • A inclinação pode chegar a 90 graus em alguns momentos do percurso, exigindo o uso de mãos e pés.
    A inclinação pode chegar a 90 graus em alguns momentos do percurso, exigindo o uso de mãos e pés. Foto: Reprodução de Instagram
  • A temida
    A temida "Crista do Peixe-Carpa" é um dos pontos mais temidos pelos turistas, que descrevem o trecho como “andar no fio de uma lâmina”. Foto: Reprodução de Instagram
  • Outros trechos chamados de “Caminho Vertical para o Céu” e “Fio do Céu
    Outros trechos chamados de “Caminho Vertical para o Céu” e “Fio do Céu" exigem equilíbrio e coragem extremos. Foto: Reprodução de Instagram
  • O percurso é um desafio físico e psicológico, sendo necessário muitas vezes resgatar caminhantes que não suportam o esforço ou o medo de altura.
    O percurso é um desafio físico e psicológico, sendo necessário muitas vezes resgatar caminhantes que não suportam o esforço ou o medo de altura. Foto: Reprodução do youtube Canal Travel East
  • Muitos visitantes relatam pânico, vertigem e forte desgaste ao longo do trajeto.
    Muitos visitantes relatam pânico, vertigem e forte desgaste ao longo do trajeto. Foto: - Reprodução do youtube Canal Travel East
  • O clima da região contribui para o perigo: neblina constante, umidade elevada e degraus escorregadios tornam o percurso ainda mais imprevisível.
    O clima da região contribui para o perigo: neblina constante, umidade elevada e degraus escorregadios tornam o percurso ainda mais imprevisível. Foto: Reprodução do Flickr PMBVW Pharoahsax
  • Apesar de tudo, a subida oferece paisagens espetaculares, como o famoso mar de nuvens que cobre as montanhas de Huangshan.
    Apesar de tudo, a subida oferece paisagens espetaculares, como o famoso mar de nuvens que cobre as montanhas de Huangshan. Foto: Reprodução de Instagram
  • Ao alcançar o topo, os visitantes descrevem uma sensação intensa de conquista e alívio — embora a descida seja considerada tão difícil quanto a subida.
    Ao alcançar o topo, os visitantes descrevem uma sensação intensa de conquista e alívio — embora a descida seja considerada tão difícil quanto a subida. Foto: Reprodução do youtube Canal Travel East
  • Huangshan, situada na província de Anhui, no leste da China, é uma das cadeias montanhosas mais emblemáticas e reverenciadas do país.
    Huangshan, situada na província de Anhui, no leste da China, é uma das cadeias montanhosas mais emblemáticas e reverenciadas do país. Foto: Imagem de ???? por Pixabay
  • Conhecida como “Montanhas Amarelas”, a região é famosa por suas formações de granito, picos envoltos em névoa, pinheiros e nascentes termais.
    Conhecida como “Montanhas Amarelas”, a região é famosa por suas formações de granito, picos envoltos em névoa, pinheiros e nascentes termais. Foto: Chi King/Wikimédia commons
  • Esses elementos inspiram artistas e filósofos ao longo de décadas, tornando Huangshan um símbolo profundo da estética tradicional chinesa.
    Esses elementos inspiram artistas e filósofos ao longo de décadas, tornando Huangshan um símbolo profundo da estética tradicional chinesa. Foto: Imagem de will zhang por Pixabay
  • A região é listada como Patrimônio Mundial da Humanidade pela UNESCO desde 1990, reconhecida tanto por sua beleza natural quanto por seu ecossistema.
    A região é listada como Patrimônio Mundial da Humanidade pela UNESCO desde 1990, reconhecida tanto por sua beleza natural quanto por seu ecossistema. Foto: TDe-Shao Liu/Wikimédia commons
  • O conjunto montanhoso abriga picos que ultrapassam 1.800 metros de altitude, entre eles o Pico do Lótus, o mais alto da região.
    O conjunto montanhoso abriga picos que ultrapassam 1.800 metros de altitude, entre eles o Pico do Lótus, o mais alto da região. Foto: Carlos Adampol Galindo/Wikimédia commons
  • Além da beleza natural, a cidade ao pé da montanha preserva vilarejos antigos como Hongcun e Xidi, que mantêm a arquitetura tradicional da dinastia Ming e Qing.
    Além da beleza natural, a cidade ao pé da montanha preserva vilarejos antigos como Hongcun e Xidi, que mantêm a arquitetura tradicional da dinastia Ming e Qing. Foto: Imagem de will zhang por Pixabay
  • A região é também famosa pela produção de chás de alta qualidade, como o chá verde Maofeng e o chá Keemun.
    A região é também famosa pela produção de chás de alta qualidade, como o chá verde Maofeng e o chá Keemun. Foto: Imagem de simplefree por Pixabay
