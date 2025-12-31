Economia
Casquinha do McDonald’s deixa de ser sorvete para fins tributários
Segundo o entendimento, os produtos são classificados como líquidos de alta viscosidade, o que permite a aplicação de alíquota zero de PIS e Cofins destinada a bebidas lácteas para consumo. Foto: Divulgação
Com a nova classificação, a rede de fast food deixará de recolher cerca de R$ 324 milhões em tributos federais, valores ligados a contribuições que incidem sobre o faturamento das empresas. Foto: Divulgação
E você lembra do pedido de desculpas do McDonald's após uma enxurrada de queixas dos consumidores? Foi em 2022. O FLIPAR mostrou à época e relembra o caso. Fique atento ao que vai consumir! Foto: Mike Mozart - Flickr
As reclamações surgiram por causa da falta de picanha no sanduíche que levava o nome de McPicanha. Isso virou alvo de queixas nas redes sociais, pois os consumidores se sentiam lesados. Foto: divulgação
O McDonald's assumiu que não usava picanha no hambúrguer que tinha o nome da carne - uma das preferidas dos brasileiros. Foto: divulgação
A empresa informou que o sanduíche tinha "molho com aroma natural de picanha" e "blend de cortes selecionados" com 100% de carne bovina. Foto: Michael C Berch wikimedia commons
O Procon de São Paulo notificou o McDonald's a esclarecer sobre o preparo do hambúrguer e os motivos da falta da carne anunciada na publicidade. Foto: divulgação Procon SP
O Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária (Conar) também entrou no circuito e abriu um processo para analisar as propagandas feitas pela empresa. Foto: Divulgação
Veja agora algumas curiosidades sobre o McDonald's, uma rede poderosa que se espalha pelo mundo inteiro. O McDonald's é a maior cadeia de fast food do mundo, servindo cerca de 68 milhões de clientes por dia. Foto: Bryan Hong wikimedia commons
A rede opera tem mais de 37 mil pontos de venda em 119 países de diversas línguas. Na foto, loja do McDonald's em Jerusalém, capital de Israel. Foto: Tanhum wikimedia commons
Os arcos dourados são mais reconhecidos do que a cruz cristã. É o que apontou uma pesquisa da Sponsorship Research International com 7 mil pessoas em 6 países: 88% identificaram os famosos arcos do McDonald's, enquanto apenas 54% souberam dizer o nome da cruz cristã. Foto: divulgação
A cadeia de fast food tem amplo cardápio para adultos e crianças; e costuma conjugar os alimentos com brinquedos para a animação dos consumidores mirins. Foto: JGKlein wikimedia commons
Não apenas monta parques para brincadeiras infantis nos espaços das grandes lojas como também vende brinquedos associados ao McLanche Feliz ou avulsos. Vende mais de 1,5 bilhão de brinquedos por ano, acima da Hasbro e da Mattel, duas gigantes do ramo. Foto: divulgação
Como se vê, o McDonald's tem um nome a zelar. E decidiu em 29 de abril de 2022 anunciar a retirada dos McPicanha das lojas. A empresa publicou: "Foi mal, galera". Muitos queriam outra solução: botar picanha no sanduba! Foto: divulgação McDonalds