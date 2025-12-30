Esqueça as calorias por um segundo! As delícias do Norte e Nordeste

Feijoada baiana - Versão feita com feijão preto ou feijão-de-corda e uma combinação de carnes como carne seca, costela suína, linguiça e bacon. Difere pelas influências afro-brasileiras, utilizando temperos como azeite de dendê e pimenta, e, muitas vezes, é acompanhada por farofa e vatapá. Essa variante é típica da Bahia. Calorias: cerca de 290 kcal por 100 g. Foto: Reprodução de vídeo Todos Para Cozinha