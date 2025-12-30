Gastronomia
Esqueça as calorias por um segundo! As delícias do Norte e Nordeste
Pato no Tucupi: Um prato tradicional do Pará que combina pato cozido com o tucupi e o jambu. Rico em sabores e aromas, é comumente servido durante o Círio de Nazaré. Geralmente acompanhado por arroz e farinha d’água. Calorias: cerca de 190 kcal. Foto: Reprodução/julianamonjardim
Maniçoba: Conhecida como "a feijoada paraense", é feita com folhas de mandioca brava trituradas (maniva), cozidas por até sete dias. Mistura carnes salgadas, defumadas e frescas, sendo servida com arroz e farinha. Calorias: cerca de 250 kcal. Foto: Ana Cotta wikimedia commons
Piracuí: Farofa feita a partir de peixes secos como o pirarucu, utilizada para criar bolinhos ou acompanhamentos. Combina simplicidade com o aproveitamento sustentável da biodiversidade local. Servido com arroz e vinagrete. Calorias: cerca de 160 kcal. Foto: reprodução de vídeo Facebook
Filhote na Brasa - Peixe de grande porte típico dos rios amazônicos, assado na brasa com temperos regionais como alho e coentro. É acompanhado de pirão, arroz ou farofa de farinha d’água. Calorias: cerca de 150 kcal. Foto: Reprodução de vídeo YouTube Hora do Rancho
Costela de Tambaqui - O tambaqui, peixe amazônico de carne saborosa, é cortado em costelas e grelhado ou frito até ficar crocante por fora e macio por dentro. É servido com arroz, vinagrete ou farinha d'água. Calorias: cerca de 180 kcal por 100 g. Foto: Reprodução / YouTube Cozinha da Rosária
Arroz paraense: Preparado com camarão, jambu, tucupi e temperos diversos, é servido como prato único ou acompanhamento. Pode incluir pedaços de peixe e é repleto de sabor amazônico. Muito comum em festas e almoços familiares. Calorias: cerca de 130 kcal. Foto: Reprodução de vídeo YouTube Receitas da Bibi
Moqueca de peixe amazônica: Um prato feito com peixes regionais como tambaqui ou filhote cozidos no leite de coco, com temperos frescos. Combina ervas e pimentas locais, tornando-se único em relação às moquecas de outras regiões. Servida com pirão e arroz. Calorias: cerca de 150 kcal. Foto: Moqueca Baiana - Baiana Camila fatura milhões vendendo quitutes típicos da bahia - Instagram @littlepieceofbahia
Caruru paraense: Uma mistura de quiabo com camarão seco e farinha d’água, temperada com azeite de dendê e outros condimentos. Tem origem africana e é bastante consumida em celebrações religiosas. Costuma ser acompanhado por arroz. Calorias: cerca de 140 kcal. Foto: YouTube/Nandu Andrade
Caldeirada de tucunaré: Prato típico ribeirinho feito com tucunaré cozido em caldos temperados com ervas e pimentas. Acompanhado por pirão, leva também legumes e especiarias amazônicas. Muito nutritivo e saboroso. Calorias: cerca de 110 kcal. Foto: Reprodução Youtube Nando na Cozinha
Mojica de Peixe amazônico - Um ensopado com pedaços de peixe amazônico cozidos com mandioca e temperos. O caldo espesso é temperado com pimentas e ervas regionais, sendo uma excelente opção para refeições nutritivas. Calorias: cerca de 150 kcal por 100 g. Foto: Reprodução TV Gazeta
Agora alguns quitutes que fazem sucesso no Nordeste. Acarajé: Bolinho feito de feijão-fradinho frito em azeite de dendê e recheado com vatapá, camarão seco e pimenta. Tem forte influência africana e é uma estrela da culinária baiana. Calorias: cerca de 300 kcal. Foto: REPRODUÇÃO INSTAGRAM
Vatapá: Feito com pão (ou farinha de trigo ou de mandioca), leite de coco, amendoim, castanha-de-caju, dendê, camarão seco, cebola e temperos. Esse creme espesso e aromático é tradicionalmente servido como acompanhamento do acarajé ou como prato principal com arroz. É um prato de forte influência africana, muito comum na Bahia. Calorias: cerca de 250 kcal. Foto: YouTube/Nandu Andrade
Bobó de Camarão: Prato típico da Bahia que combina camarões frescos com um purê feito de mandioca, leite de coco, azeite de dendê e temperos como coentro e pimenta. O bobó é denso e cremoso, cheio de sabor, e geralmente servido com arroz branco. Calorias: cerca de 180 kcal. Foto: YouTube/ANDREZA ALMEIDA
Baião de dois: Uma combinação de arroz, feijão, carne seca e queijo coalho, às vezes enriquecida com nata. É um prato robusto e muito presente na mesa nordestina. Calorias: cerca de 200 kcal. Foto: Zé Carlos Barretta wikimedia commons
Escondidinho de Carne Seca: Camadas de carne seca desfiada, refogada com cebola e temperos, coberta com purê de macaxeira cremoso, finalizada no forno. O queijo gratinado por cima dá um toque especial a este prato clássico e reconfortante do Nordeste. Calorias: cerca de 250 kcal por 100 g. Foto: YouTube/Nandu Andrade
Feijoada baiana - Versão feita com feijão preto ou feijão-de-corda e uma combinação de carnes como carne seca, costela suína, linguiça e bacon. Difere pelas influências afro-brasileiras, utilizando temperos como azeite de dendê e pimenta, e, muitas vezes, é acompanhada por farofa e vatapá. Essa variante é típica da Bahia. Calorias: cerca de 290 kcal por 100 g. Foto: Reprodução de vídeo Todos Para Cozinha
Moqueca baiana: Um prato de peixe cozido com azeite de dendê, leite de coco, cebola, tomate e pimentão, cheio de sabores marcantes. Geralmente servido com pirão e arroz. Calorias: cerca de 170 kcal. Foto: - Bhasker Thodla commons wikimedia
Quibebe: Um purê de jerimum (abóbora) temperado com alho, cebola e ervas. É frequentemente usado como acompanhamento para pratos de carne ou peixe. Calorias: cerca de 120 kcal. Foto: Reprodução Youtube Dicas e Receitas de Mãe
Arroz de hauçá: Um prato de origem africana preparado com arroz branco, carne seca e leite de coco, tendo uma textura cremosa e sabor delicado. É um dos pratos favoritos de Salvador. Calorias: cerca de 190 kcal. Foto: Reprodução Youtube TV Aparecida
Cuscuz nordestino: Preparado com flocos de milho cozidos no vapor, é frequentemente acompanhado de manteiga, leite ou ovos. Uma refeição simples e reconfortante. Calorias: cerca de 112 kcal. Foto: Pensar Filmes - Bacia do Jacuípe wikimedia commons
Tapioca recheada: Feita com goma de mandioca hidratada e recheada com opções doces ou salgadas, como queijo, coco e carne seca. É uma opção prática e versátil. Calorias: cerca de 150 kcal. Foto: YouTube/Amanda Pila