Estilo de Vida
Alimentos pouco calóricos que ajudam na dieta
Eles auxiliam na saciedade, na digestão e no funcionamento do metabolismo. Veja alguns que têm poucas calorias e auxiliam na dieta. Foto: Reprodução do site bomboxfood.com.br
Agrião – 11 kcal/100g. Rico em vitamina C, ferro e antioxidantes. Consumido cru em saladas ou refogado. Foto: Lu Schievano - Flickr
Alface – 14 kcal/100g. Fonte de fibras, potássio e ácido fólico. Ideal para saladas e sucos verdes. Foto: Imagem de Pexels por Pixabay
Rúcula – 25 kcal/100g. Rica em cálcio, ferro e vitamina K. Pode ser consumida crua ou em recheios. Foto: Andrea Ledesma Ramos - Flickr
Bertalha – 19 kcal/100g. Fonte de ferro, magnésio e vitaminas A e C. Usada em refogados e sopas. Foto: Reprodução
Couve – 27 kcal/100g. Rica em fibras, cálcio e vitamina C. Pode ser refogada ou usada em sucos. Foto: Youtube Canal BRUNA CARVALHO TV
Espinafre – 23 kcal/100g. Fonte de ferro, magnésio e vitamina A. Consumido cru, refogado ou em sopas. Foto: Imagem de Jason Goh por Pixabay
Brócolis – 34 kcal/100g. Rico em fibras, vitamina C e antioxidantes. Cozido no vapor ou salteado. Foto: Youtube Canal Chef Zeca
Repolho – 25 kcal/100g. Fonte de fibras, vitamina C e potássio. Pode ser cru, refogado ou fermentado. Foto: 8photo/ freepik
Repolho roxo – 31 kcal/100g. Rico em antioxidantes, vitamina C e fibras. Ideal para saladas e refogados. Foto: Marcelo Träsel - Flickr
Couve-flor – 25 kcal/100g. Fonte de vitamina C, fibras e antioxidantes. Usada cozida, em purês e gratinados. Foto: Divulgação
Tomate – 18 kcal/100g. Rico em licopeno, vitamina C e potássio. Consumido cru, em molhos e sucos. Foto: Renata Damasiot - Flickr
Pepino – 15 kcal/100g. Fonte de potássio, fibras e antioxidantes. Ideal cru em saladas e sucos. Foto: Imagem de kalhh por Pixabay
Chuchu – 19 kcal/100g. Rico em fibras, potássio e vitamina C. Usado cozido ou refogado. Foto: Melsj - Wikimédia Commons
Abobrinha – 17 kcal/100g. Fonte de fibras, vitamina C e potássio. Pode ser grelhada, refogada ou em sopas. Foto: Youtube Canal Aja na Cozinha
Abóbora – 26 kcal/100g. Rica em betacaroteno, fibras e vitamina A. Usada assada, em purês e sopas. Foto: Black Coast RJ - Flickr
Berinjela – 24 kcal/100g. Fonte de fibras, antioxidantes e potássio. Pode ser grelhada, refogada ou assada. Foto: Ana Queiroz - Flickr