Sol, calor e baixa umidade: se proteja do câncer de pele

O melanoma Acral Lentiginoso é o mais comum em pessoas de pele negra ou asiática. E é o menos comum em pessoas de pele branca. Ele é traiçoeiro, pois pode surgir embaixo da unha, sem que as pessoas percebam. Já o melanoma lentigo maligno acomete mais os idosos e é o mais ligado à exposição solar ao longo da vida. Foto: Carl Washington, MD and Mona Saraiya, MD, MPH, via the Public Health Image Library of the Centers for Disease Control and Prevention