Galeria
Dicas para valorizar vegetais nutritivos e de baixas calorias na sua dieta
-
Veja uma lista de alimentos pouco calóricos e bastante nutritivos, que auxiliam na dieta com saúde. Foto: Nadine Primeau/Unsplash
-
Chuchu- 19 Kcal(100g) - Excelente fonte de fibras, vitaminas B e C, além de minerais, como potássio e magnésio. Experimente refogá-lo com alho e ervas, cozido com molho de tomate e manjericão ou numa salada com pepino e rúcula. Foto: Melsj - Wikimédia Commons
-
Cenoura- 41 Kcal(100g) - Fonte de fibras, vitaminas A, B6 e C, e minerais como potássio. Sugerimos numa sopa com curry, na salada com laranja e hortelã ou no suco com laranja e beterraba. Foto: Divulgação
-
Batata-doce- 86 Kcal(100g) -Tem vitaminas A e C, complexo B e sais minerais. Um carboidrato saudável. Boas opções: assada com alecrim, cozida na salada, servida em chips crocantes ou misturada à canela na sobremesa. Foto: Divulgação/Clube Extra
-
-
Bertalha- 19 Kcal(100g) - Rica em vitaminas A, B2, B5, B6, C, fibras e minerais, como ferro e cálcio. Seus talos e folhas podem ser cozidos e servidos com ovos estalados. Ótima quando refogada com alho e pimentão. E na salada com tomate e cebola roxa. Foto: Reprodução
-
Couve- 27 Kcal(100g) - Fonte de vitaminas A, B1, B2, B3 e C, fibras e minerais. Servida em saladas frescas, sopas com carne e legumes ou refogada com cebola e alho. Compõe sucos e smoothies detox com abacaxi e gengibre. Foto: Youtube Canal BRUNA CARVALHO TV
-
-
-
Beterraba- 43 Kcal (100g)- Rica em fibras e açúcares, vitaminas C e B9, minerais como zinco, manganês e potássio, além de antioxidantes. Excelente em saladas com cenoura e couve-flor, no preparo de cremes e sopas, além de sucos com maçã e gengibre. Foto: Divulgação/Feira do Ceasa
-
Abóbora- 26 Kcal(100g)- Rica em fibras, vitamina A e minerais, como manganês e potássio. Versátil, vai bem nas saladas frias com azeite e alho picado; cozida com carne, cebola roxa e coentro; ou com carne seca desfiada. Suas sementes, assadas, servem como aperitivo. Foto: Divulgação
-
Brócolis- 34 Kcal(100gr) Alta concentração de vitamina C, A, B1, B2 e B3,fibras e minerais. Combinado com outros alimentos, eleva qualquer cardápio. Ótimo quando cozido no vapor; refogado com alho e azeite; e misturado a massas integrais ou arroz. Foto: Divulgação / Pexels
-
-
Couve-flor- 25 Kcal (100g)- Rica em fósforo e cálcio, vitaminas B9 (ácido fólico), B12 e C. Experimente assá-la no forno com azeite, fazer purê de couve-flor - substituindo o de batata- ou "arroz" de couve-flor. Foto: Divulgação
-
Alface- 15 Kcal (100g) - Tem vitaminas, A, B1 e B2, sendo fonte de sais minerais, com destaque para o manganês. Incorpore a alface ao seu dia-a-dia por meio de saladas frescas, com tomate e pepino, regadas com azeite e limão. Foto: Imagem de Pexels por Pixabay
-
Repolho- 25 Kcal (100g) - Rico em vitamina C, manganês, fósforo, potássio e cobre. O repolho roxo tem maior teor de vitamina que o branco. Experimente em saladas, cozido em água ou leite; fermentado (chucrute), ou refogado com alho e azeite. Foto: 8photo/ freepik
-
-
Agrião- 11 Kcal (100g) - Tem vitaminas A, B1, B2 e C, além de manganês, fósforo, ferro e zinco. Cru ou cozido, combina com tomate, queijo feta e molho limão. Pode ser adicionado a sanduíches e wraps, sopas e guisados de carne. Foto: Lu Schievano - Flickr
-
Espinafre- 23 Kcal (100g) - É um superalimento, fonte poderosa de vitaminas B2 e B9 , além de manganês, magnésios, zinco e potássio. Ótimo em saladas frescas; ou refogado com alho e azeite; em omeletes e massas; recheio de sanduíches; e suco com frutas. Foto: Imagem de Jason Goh por Pixabay
-
Rúcula- 25 Kcal (100g) - Tem vitaminas A e C, fonte de cálcio e ferro. Adicione a rúcula a saladas cruas; sirva com queijos, nozes e frutas; como aperitivo; em quiches, sanduíches naturais e Wraps. Foto: Andrea Ledesma Ramos - Flickr
-
-
Aipim- 160 Kcal (100g) - Também conhecido como mandioca ou macaxeira, é uma raiz nutritiva, com vitamina C, cálcio e fibras. Na dieta, é melhor consumi-lo puro, cozido em água e sal. Bom até no café da manhã. Foto: chrys hadrian - Flickr
-
Pepino- 16 Kcal (100g)- Fonte de hidratação, pois contém bastante água. Fornece vitamina K, fibras e sais minerais. Contribui para a saúde da pele e imunidade. Inclua pepino cru em saladas ou espetinhos refrescantes, sanduíches ou wraps. Foto: Imagem de kalhh por Pixabay
-
Tomate- 18 Kcal (100g) - Excelente fonte de vitaminas C, A, B e K e minerais. Consuma cru em saladas, cozido em molhos, fatiados em sanduíches ou em bruschettas. Experimente rechear tomates com quinoa ou couscous e levá-los ao forno. Foto: YouTube/Panelinha
-
-
-
Berinjela- 25 Kcal (100g)-Além de fornecer fibras, é fonte de vitaminas A, B1, B2, B5 e C, além de minerais. Pode ser assada ou grelhada; cozida para uma caponata de aperitivo;e ainda combina com queijo. Foto: Ana Queiroz - Flickr