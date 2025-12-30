Dicas para valorizar vegetais nutritivos e de baixas calorias na sua dieta

Alface- 15 Kcal (100g) - Tem vitaminas, A, B1 e B2, sendo fonte de sais minerais, com destaque para o manganês. Incorpore a alface ao seu dia-a-dia por meio de saladas frescas, com tomate e pepino, regadas com azeite e limão. Foto: Imagem de Pexels por Pixabay