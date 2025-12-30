Kingston: berço do reggae, capital da Jamaica é centro cultural vibrante

Já o Trench Town Culture Yard é um museu comunitário instalado no bairro onde Bob Marley viveu parte da juventude e iniciou sua trajetória musical. O espaço preserva casas, objetos e ambientes originais que ajudam a entender não apenas a vida do artista, mas também a forte influência cultural de Trench Town na formação do reggae. Foto: Reprodução do Instagram @jamaica_cultural_tours