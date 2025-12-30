Assine
Saiba combater a ressaca após beber no Réveillon; e descubra as bebidas mais perigosas

Redação Flipar
    Quem vai a eventos festivos geralmente tem à disposição bebidas alcoólicas de diversos tipos. Essas bebidas são variações do etanol que podem afetar o fígado e o cérebro, dependendo do volume ingerido. Foto: Imagem de Rudy and Peter Skitterians por Pixabay
    Agora veja alguns alimentos cujos nutrientes ajudam a reduzir o tempo de ação do álcool e, com isso, contribuem para atenuar a ressaca. Também surtem efeito para aumentar a disposição. O levantamento é da emissora CNN. Foto: Andrea Ledesma Ramos - Flickr
    Limão: Fruta cítrica, rica em vitamina C, pode ser consumida em suco (limonada suiça inclui a casca batida no liquidificador).ou sobre algum aperitivo. Combina bem com hortelã. Foto: Reprodução do Youtube
    Água de coco: Fonte de eletrólitos e fonte de magnésio, essa bebida natural ajuda a equilibrar o organismo. Pode ser consumida diretamente da fruta ou em caixas e garrafas na versão industrializada (mas procure as puras). Foto: adriano gadini pixabay
    Gengibre: Tem função anti-inflamatória e auxiliar na prevenção de náuseas e vômitos. Pode ser acrescentado em pequenos pedaços nos alimentos, mascado puro ou colocado em chás ou sucos. Foto: Divulgação/Receita de Vó
    Banana e abacate: Ambas as frutas são ricas em potássio e antioxidantes. Com isso, ajudam a combater o cansaço após uma noite de comemoração. Foto: Flickr viajandonomundo
    Verduras verdes escuras (rúcula, couve, espinafre) - Ajudam na desintoxicação do fígado. Podem ser consumidas na refeição ou colocadas em sucos. Foto: Imagem gerada por i.a
    Boldo, hortelã e chá verde: As três ervas têm propripriedades para limpar o estômago e o fígado, aliviando a sensação de mal-estar. Foto: Recitadavovo.com.br Diurético, Anti-Inflamatório, Gases, Calmante,
    Ovo e tomate: Colocando os dois numa refeição com salada, por exemplo, o benefício será grande, pois ambos têm antioxidantes e ajudam a eliminar toxinas. Foto: Imagem gerada por i.a
    Os efeitos das bebidas no organismo variam de pessoa para pessoa e, por isso, sempre é bom saber o próprio limite, para evitar mal-estar e também para não perturbar os outros. Afinal, além dos problemas logo após o consumo, a ressaca pode te derrubar no dia seguinte. Foto: - Engin_Akyurt pixabay
    Confira então as peculiaridades de cinco bebidas comuns em festas para que você tenha cuidado nas celebrações. Drinks podem conter ingredientes variados que não só fazem a diferença na velocidade de absorção do álcool como influem na maneira como a pessoa acorda no dia seguinte. Foto: - pickpik.com creative commons
    1- Vodca: feita de grãos fermentados, é purificada e fermentada repetidas vezes, até que fique o mais clara possível Foto: Freepik
    Como não contém carboidratos ou açúcares, só possui as calorias advindas do etanol . Apesar do alto conteúdo alcoólico – cerca de 40% -, é a que tem menos chance de provocar ressaca Foto: Cemil Degirmenci wikimedia commons
    2- Uísque: destilado de grãos fermentados, como o trigo ou a cevada, e envelhecido em tonéis de madeira Foto: Freepik
    É uma bebida que causa muita ressaca por ter muitas substâncias formadas durante o processo de envelhecimento nos tonéis de carvalho. Para reduzir a absorção da bebida pelo corpo, é necessário tomá-la bastante diluída ou com um ingrediente calórico. Foto: PublicDomainPictures/Pixabay
    3- Vinho branco: feito a partir da fermentação de suco de uva Foto: Imagem Free de Jan Kuss por Pixabay
    Contém sulfitos (sais de ácido sulfuroso formados peloe contato de dióxido de enxofre com soluções alcalinas). Essa substância impede que o vinho fique escuro. Esses compostos são os que provavelmente causam a chamada ressaca de vinho branco Foto: Imagem de Steve Buissinne por Pixabay
  • O espumante, tão comum nas celebrações, é uma espécie de vinho branco, mas apenas o produto original da região de Champagne, no nordeste da França, pode ser chamado de champanhe. Esse direito é garantido pela patente da marca.
    O espumante, tão comum nas celebrações, é uma espécie de vinho branco, mas apenas o produto original da região de Champagne, no nordeste da França, pode ser chamado de champanhe. Esse direito é garantido pela patente da marca. Foto: Imagem de congerdesign por Pixabay
    4- Vinho tinto: diferentemente do branco, é feito a partir da fermentação do suco da uva junto com a casca e as sementes Foto: Pixabay
    A ressaca é pior que a da cerveja e a do vinho branco porque o vinho tinto, além do etanol, contém metanol. O fígado processa o etanol primeiro e o metanol por último. Por isso, o mal estar no dia seguinte ainda é forte Foto: freepik wavebreakmedia_micro
    5- Cerveja: é a mais calórica e normalmente ainda vem acompanhada de alguns petiscos. Ainda assim, é a menos maléfica para o corpo, já que contém o menor teor de álcool: entre 3% e 6% Foto: Freepik
    Mas a cerveja tem elevado teor de compostos chamados purinas, que aumentam os níveis de ácido úrico no sangue. Portanto, pessoas propensas a certas doenças que se agravam com o ácido úrico, como gota, devem evitar. Foto: Pixabay
overflay