Bateau Mouche: naufrágio chocou o Brasil em Réveillon nos anos 1980

Laudos da Marinha e da Polícia Civil concluíram não só a superlotação como problemas estruturais devido à má conservação, o que permitiu a entrada de água do mar por meio de escotilhas abertas e também nos banheiros situados no convés inferior. O documentário mostra que nenhum dos envolvidos foi preso e somente uma família das vítimas foi indenizada. Foto: Reprodução HBO MAX