Galeria
Bateau Mouche: naufrágio chocou o Brasil em Réveillon nos anos 1980
O acidente matou 55 pessoas e suas consequências são o tema da série documental “Bateau Mouche - o Naufrágio da Justiça”, disponível na plataforma de streaming HBO Max. Foto: Reprodução HBO MAX
Com três episódios, a série apresenta detalhes do naufrágio da embarcação de turismo, assim como das investigações que sucederam a tragédia. Foto: Reprodução HBO MAX
A produção, filmada no Rio de Janeiro, traz imagens de arquivo e depoimentos inéditos de sobreviventes, familiares das vítimas, pescadores que participaram dos resgates e especialistas. Personalidades como a jornalista Fátima Bernardes também estão entre os entrevistados. Foto: Reprodução HBO MAX
A série também reconstitui momentos do acidente com cenas gravadas no mar e em um tanque projetado. Foto: Reprodução HBO MAX
O Bateau Mouche IV foi uma das embarcações que promoveram um passeio com jantar luxuoso e música ao vivo pelas praias cariocas com o atrativo de ver a queima de fogos em alto mar. Foto: Reprodução do jornais e revistas
Antes do embarque, o navio chegou a ser interceptado pela Capitania dos Portos para fiscalização às 22h de 31/12/1988. Foto: Reprodução de Youtube
As autoridades portuárias fizeram a contagem de passageiros e liberaram o Bateau Mouche para seguir viagem. Foto: Reprodução de Youtube
O barco, que conduzia 142 passageiros, afundou às 23h50, pouco depois de deixar a Baía de Guanabara. Foto: Reprodução do jornais e revistas
Minutos depois, duas embarcações se aproximaram para auxiliar no resgate do maior número possível de pessoas. Foto: Reprodução de Youtube
Entre as 55 vítimas fatais do acidente esteve a atriz Yara Amaral, conhecida por trabalhos em novelas da Globo como “Dancin’ Days”, “Fera Radical” e “Um Sonho a Mais”. Foto: Domínio Público/Wikimédia Commons
Semanas antes da catástrofe marítima foi ao ar o último capítulo de “Fera Radical”, novela que acabaria marcando a despedida de Yara Amaral. Foto: Reprodução
Bernardo Amaral, filho da atriz, é um dos entrevistados da série . Malu Mader, que contracenou com Yara em “Fera Radical” e na minissérie “Anos Rebeldes”, também participa do documentário. Foto: Reprodução HBO MAX
Elisa Gomes, mãe de Yara Amaral, também morreu no naufrágio. Anos depois da tragédia, Bernardo Amaral fundou uma instituição para auxiliar parentes das vítimas. Foto: Reprodução HBO MAX
As investigações levadas a cabo após o acidente apontaram que houve superlotação do Bateau Mouche IV. Foto: Reprodução de Youtube
Laudos da Marinha e da Polícia Civil concluíram não só a superlotação como problemas estruturais devido à má conservação, o que permitiu a entrada de água do mar por meio de escotilhas abertas e também nos banheiros situados no convés inferior. O documentário mostra que nenhum dos envolvidos foi preso e somente uma família das vítimas foi indenizada. Foto: Reprodução HBO MAX
“São décadas de impunidade. Inúmeros crimes aconteceram sucessivamente nessa história, que, infelizmente, não ficou no passado”, declarou Tatiana Issa, diretora da série, à revista “Veja”. Foto: Reprodução do jornais e revistas
Em 1993, a Justiça condenou a quatro anos de prisão em regime semiaberto os sócios da empresa Bateau Mouche Rio Turismo por homicídio culposo, sonegação e formação de quadrilha. No entanto, os três sentenciados - os espanhóis Faustino Puertas Vidal e Avelino Rivera e o português Álvaro Costa - fugiram do Brasil e ficaram impunes. Foto: Reprodução de Youtube