Galeria
Descoberta científica reforça hipótese de vida extraterrestre
Foram encontradas moléculas com fósforo em uma nuvem de gás densa, localizada a aproximadamente 74 mil anos-luz do centro da Via Láctea, nas bordas da galáxia. Foto: reprodução ufmg.br
Anteriormente, acreditava-se que o fósforo, um elemento essencial para a vida como a conhecemos, fosse escasso no espaço. Foto: Freepik/kjpargeter
Porém, com a detecção de uma grande quantidade desse material nas extremidades da galáxia, astrônomos da Universidade do Arizona, nos EUA, sugerem que a possibilidade de vida alienígena pode ser bem maior do que se pensava... Foto: reprodução / E.T.: O Extraterrestre
Em 2023, um dos grandes nomes da NASA, a agência espacial americana, fez uma declaração que surpreendeu muita gente. Foto: Domínio público
Administrador da Nasa, Bill Nelson disse que, pessoalmente, acredita na existência de vida extraterrestre. Foto: Domínio público
A declaração foi dada durante entrevista coletiva após a divulgação do relatório sobre Objetos Voadores Não Identificados (OVNIs) encomendado pela Nasa em 14/9. Foto: Divulgação Nasa
Astronauta e político (foi senador), ele disse: “Se acredito que existe vida num universo tão vasto que é difícil compreender o seu tamanho? Minha resposta é sim”. Foto: Domínio público
O relatório de 33 páginas aponta que o surgimento de objetos voadores não identificados não pode ser explicado como evento extraterrestre, mas que as apurações e os estudos ainda estão em andamento. Foto: Albert Antony Unsplash
“Queremos mudar a conversa sobre OVNIs do sensacionalismo para a ciência”, afirmou Nelson. Foto: PhotoVision pixabay
No Brasil, o município de Varginha, em Minas Gerais, ganhou fama por uma curiosidade bem peculiar: a suposta aparição de um ET. Relembre essa história! Foto: reprodução YouTube
Em 20 de janeiro de 1996 três jovens mulheres disseram ter avistado uma criatura marrom, de olhos vermelhos e de cabeça grande na cidade do interior de Minas Gerais. Foto: reprodução YouTube
O episódio tomou uma proporção tão grande que chegou a ganhar uma reportagem especial no Fantástico, da Rede Globo. Foto: reprodução YouTube TV Globo
Em meio aos boatos, chegou a especular-se que a criatura teria passado, inclusive, por autópsia. Após 20 anos, o ufólogo Ubirajara Rodrigues, um dos que participaram do caso, voltou atrás e afirmou que não houve contato com nenhum extraterrestre. Foto: reprodução YouTube
Os documentos oficiais do Exército, divulgados pela revista “IstoÉ”, em 2017, afirmaram que as meninas teriam visto “mudinho”, um morador local com problemas mentais. Foto: reprodução YouTube
Até hoje a cidade de Varginha recebe turistas por conta da repercussão do caso. A cidade fundada em 1882 ocupa uma área de 396 km², a 980m de altitude, e tem 138 mil habitantes. Foto: reprodução YouTube
O apelo da propaganda sobre o tal extraterrestre foi irresistível e a cidade passou a ter no turismo um ponto forte na economia. Um monumento ao disco voador dá boas-vindas aos visitantes. Foto: Oluap2512 wikimedia commons
Uma estátua da suposta criatura também faz sucesso numa praça e chama atenção principalmente das crianças. Foto: reprodução YouTube
Mas o caso de Varginha não foi o único envolvendo supostas aparições estranhas no Brasil. Foto: reprodução YouTube
Em 1977, várias pessoas da região de Colares, interior do Pará, afirmaram ter avistado objetos luminosos no céu. Foto: reprodução YouTube
Algumas inclusive relataram ter tido queimaduras no corpo e outros problemas de saúde. Foto: reprodução YouTube TV Globo
Uma operação foi realizada pela Força Aérea Brasileira para investigar o caso. A operação foi encerrada após 4 meses, e outras missões relacionadas foram realizadas durante o ano de 1978. Foto: Andre Gustavo Stumpf Filho - wikimedia commons
O líder da “Operação Prato” na época foi o capitão Uyrangê Bolívar de Hollanda Lima. Ele deu uma longa entrevista à revista “UFO”, 20 anos depois, alegando que imagens do caso haviam sido escondidas pela Aeronáutica. Meses depois, ele se suicidou. Foto: reprodução youtube
-
Em outro episódio, na noite de 19 de maio de 1986, 21 objetos voadores não identificados foram avistados em quatro estados do Brasil: Rio de Janeiro, São Paulo, Goiás e Minas Gerais. Foto: reprodução TV Globo
O caso ficou conhecido como “A noite dos discos voadores”. É o maior número de registros de OVNIs já avistados de uma única vez. Cinco caças da Força Aérea Brasileira (FAB) chegaram a ser acionados para irem atrás dos objetos. Foto: reprodução Tv Globo
Relatos dos militares indicam que os objetos pareciam “estrelas”, se moviam de forma anormal e mudavam de cor. O Fantástico divulgou áudios da operação, em que o controlador de voos da torre de São José dos Campos, Sérgio Motta, pede que não contassem a ninguém o que ele havia testemunhado Foto: reprodução TV Globo
Antes mesmo desse caso, outro já havia chamado a atenção da mídia e das autoridades. Foi em 6/3/1982, no estádio “Morenão” (foto), em Campo Grande (MS), durante o jogo Operário x Vasco da Gama. Foto: Operaniano Ms2016 wikimedia commons
Jogadores e torcedores afirmaram ter avistado um objeto em forma de cilindro que, segundo eles, emitia luzes enquanto sobrevoava o estádio. Foto: Jan Mallander por Pixabay
Há relatos de que o local em torno do estádio se tornou um palco de tentativas de suicídio, o que levou a administração local a instalar câmeras de vigilância como precaução. Foto: Fronteira - wikimedia commons
Você acredita em extraterrestres? Qual desses mistérios mais te intrigou? Foto: Lance por pixabay