Galeria
Julia Roberts e Richard Gere avaliam retorno a clássico do cinema
Segundo a imprensa norte americana, os atores demonstraram interesse em reviver os personagens após a circulação de pôsteres falsos criados com inteligência artificial, que repercutiram nas redes e reacenderam o carinho do público pelo longa. Foto: Instagram
A reação positiva teria motivado as negociações com o estúdio responsável pelos direitos da obra. Apesar de nenhum contrato ter sido assinado até o momento, um roteiro preliminar já estaria em desenvolvimento. Foto:
Julia Roberts, aliás, confirmou que está em negociação para voltar ao papel de Julianne Potter, protagonista de "O Casamento do Meu Melhor Amigo" (1997), sucesso que marcou os anos 90. "Estão conversando comigo", contou à Variety durante a divulgação de "Depois da Caçada" (2025). Foto: Instagram
A atriz, nascida em 1967, disse estar empolgada com a possibilidade de revisitar a história e talvez dar à personagem o final feliz que os fãs esperam há quase três décadas. A continuação ainda está em fase inicial, mas já chama atenção nos bastidores. Foto: Divulgação
Recentemente, Julia Roberts revelou ter sentido medo e insegurança durante as filmagens de "Depois da Caçada", longa dirigido exatamente por Luca Guadagnino e que estreou em outubro nos cinemas brasileiros. Foto: Instagram
No filme, interpreta Alma, professora que enfrenta um dilema quando sua aluna (Ayo Edebiri) acusa um amigo (Andrew Garfield) de assédio. A atriz admitiu que o papel foi um dos mais desafiadores e que ainda sente os mesmos medos de quando começou em Hollywood. Foto: Divulgação
E você também sabia que a família de Julia Roberts contou com uma importante ajuda do ativista político Martin Luther King no nascimento da atriz? A curiosidade, que virou até meme na internet no início de 2024, foi confirmada pela estrela de cinema em 2022. Foto: Instagram @juliaroberts e Domínio Público/Wikimédia Commons
Em entrevista à jornalista Gayle King, a atriz contou que tudo teve início com a amizade que seus pais construíram com o casal Martin Luther King e Coretta Scott King. Foto: Instagram
Os pais de Roberts, Walter Grady Roberts e Betty Lou Bredemus, eram proprietários de uma escola de teatro em Atlanta, no estado da Geórgia, e a instituição aceitou matricular os filhos do casal King no seu quadro de alunos após um pedido de Coretta. Foto: Instagram
Nos anos 60, quando o fato aconteceu, eram raros os estabelecimentos de ensino que permitiam pessoas de famílias negras estudando com brancos nos Estados Unidos. A inclusão dos filhos de Martin e Coretta King na escola dos pais de Roberts aproximou ainda mais os casais. Foto: Domínio Público/Wikimedia Commons
Anos mais tarde, em 1967, Martin Luther King e sua esposa decidiram retribuir o gesto dos amigos e os ajudou a pagar as contas do hospital em que Julia Roberts nasceu. Foto: Instagram
Naquele momento, os pais de Roberts passavam por dificuldades financeiras e não tinham recursos suficientes para arcar com todos os custos do parto, conforme detalhou a atriz na entrevista. Foto: Instagram
Em 2001, Yoland King, uma das filhas do líder, revelou como foi frequentar a escola de teatro dos pais de Julia Roberts. “O senhor Roberts e sua esposa me ensinaram muito sobre o trabalho, e sobre como viver e ser realmente aberto”, afirmou Yolanda King, que faleceu em 2007. Foto: John Mathew Smith/Wikimedia Commons
Julia Fiona Roberts nasceu no dia 28 de outubro de 1967 na cidade de Smyrna, no estado da Geórgia. A atriz iniciou sua carreira em seriados e teve a primeira oportunidade de trabalhar no cinema no início dos anos 80. Foto: Instagram
No entanto, alcançaria o estrelato apenas na década seguinte com papéis de sucesso em filmes como “Uma Linda Mulher” (1990), “O Casamento do Meu Melhor Amigo” (1997) e “Um Lugar Chamado Notting Hill” (1999). Foto: Reprodução / Uma Linda Mulher
Em 2001, Roberts conquistou o Oscar na categoria “Melhor Atriz” por sua atuação em "Erin Brockovich - Uma Mulher de Talento". Nos anos seguintes, Julia Roberts fez parte do elenco de outros filmes badalados, como "Closer - Perto Demais" (2004) e "Comer, Rezaz, Amar" (2010). Foto: Reprodução/Prime Vídeo
Já Martin Luther King é reconhecido como a maior liderança da luta por igualdade racial e direitos civis do século 20 nos Estados Unidos. Nascido em 1929, em Atlanta, King foi pastor protestante e uma liderança pacifista, pautando suas ações pelo princípio da não-violência. Foto: Embaixada e Consulado dos EUA no Brasil
No dia 28 de agosto de 1963, Martin Luther King proferiu no Lincoln Memorial, na capital Washington D.C, o lendário discurso por igualdade racial “Eu Tenho um Sonho” (“I Have a Dream”, no original). Foto: David Erickson/Wikimedia Commons
Em 1964, Luther King ganhou o Nobel da Paz por sua luta pacifista contra a segregação racial e doou o valor integral ao movimento negro dos Estados Unidos. Martin Luther King foi assassinado no dia 4 de abril de 1968 na sacada de um hotel em Memphis, no Tennessee. Foto: Dick DeMarsico/Wikimedia Commons
