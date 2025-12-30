Do cinema à defesa dos animais: a trajetória da atriz Brigitte Bardot

Brigitte Bardot esteve no Brasil em 1964, quando visitou o balneário de Búzios, então ainda pouco conhecido, e acabou projetando o destino internacionalmente ao se hospedar na região. Anos depois, sua passagem foi eternizada com uma estátua à beira-mar, que se tornou um dos cartões-postais mais famosos da cidade fluminense. Foto: Reprodução do Flickr George Browne