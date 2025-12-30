Substituição curiosa marca reta final de Dona de Mim

Vin Diesel e Paul Vicent - Apesar de não se parecerem tanto nos dias atuais, Vin Diesel e Paul Vicent são gêmeos. O ator de Hollywood disse em entrevistas que seu irmão lembra mais o falecido ator Paul Walker, que foi seu parceiro nos filmes da franquia "Velozes e Furiosos". Foto: Instagram/ @vindiesel