Assine
overlay
Início Galeria
Entretenimento

Substituição curiosa marca reta final de Dona de Mim

RF
Redação Flipar
  • Escalou o irmão gêmeo idêntico do ator, Fumassa Alve’s, para assumir algumas cenas. Como os dois têm aparência praticamente igual, com mesmos traços, altura e estilo de cabelo e barba, a substituição passou despercebida pelo público.
    Escalou o irmão gêmeo idêntico do ator, Fumassa Alve’s, para assumir algumas cenas. Como os dois têm aparência praticamente igual, com mesmos traços, altura e estilo de cabelo e barba, a substituição passou despercebida pelo público. Foto: Reprodução/Globo
  • A troca aconteceu nos últimos capítulos da novela, que se encerra em janeiro. Faíska contou que a experiência foi inesperada, enquanto Fumassa destacou a curiosidade de dividir, pela primeira vez, o mesmo personagem com o irmão.
    A troca aconteceu nos últimos capítulos da novela, que se encerra em janeiro. Faíska contou que a experiência foi inesperada, enquanto Fumassa destacou a curiosidade de dividir, pela primeira vez, o mesmo personagem com o irmão. Foto: Reprodução/Globo
  • Quase todo mundo já confundiu uma pessoa com a(o) gêmeo dela. Isso é tão comum que, dependendo do caso, pode acontecer até mesmo com os mais famosos. Vejamos outras celebridades com irmãos gêmeos?
    Quase todo mundo já confundiu uma pessoa com a(o) gêmeo dela. Isso é tão comum que, dependendo do caso, pode acontecer até mesmo com os mais famosos. Vejamos outras celebridades com irmãos gêmeos? Foto: Montagem Flipar
  • Renata Vasconcellos e Lanza Mazza - Elas são praticamente idênticas. Renata é jornalista e âncora do Jornal Nacional, na TV Globo. Já Lanza é estilista.
    Renata Vasconcellos e Lanza Mazza - Elas são praticamente idênticas. Renata é jornalista e âncora do Jornal Nacional, na TV Globo. Já Lanza é estilista. Foto: Instagram renatavasconcellosoficial
  • Pablo Vittar e Phamella Rodrigues - Poucas pessoas sabem que o nome de nascimento da cantora Pablo Vittar é Phabullo Rodrigues da Silva, e menos gente ainda sabe que ela tem uma irmã gêmea: Phamella Rodrigues.
    Pablo Vittar e Phamella Rodrigues - Poucas pessoas sabem que o nome de nascimento da cantora Pablo Vittar é Phabullo Rodrigues da Silva, e menos gente ainda sabe que ela tem uma irmã gêmea: Phamella Rodrigues. Foto: Twitter/ Encontro com Fátima
  • Scarlett Johansson e Hunter Johansson - Atriz de sucesso em Hollywood, Scarlett Johansson tem um irmão gêmeo: Hunter. Ele atuou no filme
    Scarlett Johansson e Hunter Johansson - Atriz de sucesso em Hollywood, Scarlett Johansson tem um irmão gêmeo: Hunter. Ele atuou no filme "Meninas de Ninguém", mas optou por investir na carreira de modelo. Ela tem vasta filmografia e encarna a Viúva Negra no universo da Marvel. Foto: Facebook/ Hunter Johansson
  • Shawn Ashmore e Aaron Ashmore - Muita gente já deve ter se confundido essa dupla, já que Shawn Ashmore atuou em filmes como
    Shawn Ashmore e Aaron Ashmore - Muita gente já deve ter se confundido essa dupla, já que Shawn Ashmore atuou em filmes como "X-Men" e Aaron em séries como "Warehouse 13" e "Veronica Mars". E eles são muito parecidos. Foto: Instagram/ @shwanashmore
  • Luciano Szafir e Priscila Szafir - Pai da modelo Sasha Meneghel, Luciano tem uma irmã gêmea chamada Priscila, que é designer de joias e empresária de sucesso.
    Luciano Szafir e Priscila Szafir - Pai da modelo Sasha Meneghel, Luciano tem uma irmã gêmea chamada Priscila, que é designer de joias e empresária de sucesso. Foto: Instagram/ @szafiroficial
  • Gisele Bündchen e Patrícia Bündchen - Patrícia não é apenas a gêmea da supermodelo brasileira Gisele Bündchen. Ela também é assessora da carreira da irmã. Elas não se parecem, mas ambas chamam atenção pela beleza.
    Gisele Bündchen e Patrícia Bündchen - Patrícia não é apenas a gêmea da supermodelo brasileira Gisele Bündchen. Ela também é assessora da carreira da irmã. Elas não se parecem, mas ambas chamam atenção pela beleza. Foto: Instagram/@gisele
  • Linda Hamilton e Lesli Hamilton - Conhecida por seu papel em
    Linda Hamilton e Lesli Hamilton - Conhecida por seu papel em "O Exterminador do Futuro", como Sarah Connor, Linda tem uma irmã gêmea, Lesli, que chegou a participar de três cenas do filme. Foto:
  • Tia Mowry e Tamera Mowry - A dupla é uma das que mais se destacam pela semelhança. As atrizes já atuaram juntas no filme
    Tia Mowry e Tamera Mowry - A dupla é uma das que mais se destacam pela semelhança. As atrizes já atuaram juntas no filme "Twitches". Como saber quem é quem? Foto: Instagram/@tameramowrytwo
  • Vin Diesel e Paul Vicent - Apesar de não se parecerem tanto nos dias atuais, Vin Diesel e Paul Vicent são gêmeos. O ator de Hollywood disse em entrevistas que seu irmão lembra mais o falecido ator Paul Walker, que foi seu parceiro nos filmes da franquia
    Vin Diesel e Paul Vicent - Apesar de não se parecerem tanto nos dias atuais, Vin Diesel e Paul Vicent são gêmeos. O ator de Hollywood disse em entrevistas que seu irmão lembra mais o falecido ator Paul Walker, que foi seu parceiro nos filmes da franquia "Velozes e Furiosos". Foto: Instagram/ @vindiesel
  • Rami Malek e Sami Malek - Rami Malek se tornou destaque mundial ao interpretar Freddie Mercury nos cinemas, recebendo o Oscar de melhor ator. Porém, apesar da fama, o ator pode ser confundido com o irmão Sami, professor universitário nos Estados Unidos. Eles se parecem bastante.
    Rami Malek e Sami Malek - Rami Malek se tornou destaque mundial ao interpretar Freddie Mercury nos cinemas, recebendo o Oscar de melhor ator. Porém, apesar da fama, o ator pode ser confundido com o irmão Sami, professor universitário nos Estados Unidos. Eles se parecem bastante. Foto: Instagram/@rami._.malek
  • Gabriela Spanic e Daniela Spanic - As gêmeas são atrizes e modelos. Nascidas em Ortiz, na Venezuela, em 10/12/1973, elas desemvolveram carreira no México e marcaram época na novela
    Gabriela Spanic e Daniela Spanic - As gêmeas são atrizes e modelos. Nascidas em Ortiz, na Venezuela, em 10/12/1973, elas desemvolveram carreira no México e marcaram época na novela "A Usurpadora". Foto: Instagram/@gabyspanictv
  • Peyton List e Spencer List - Uma das estrelas da Disney, a atriz Peyton List tem um irmão gêmeo que segue a mesma carreira, tendo participado da famosa série
    Peyton List e Spencer List - Uma das estrelas da Disney, a atriz Peyton List tem um irmão gêmeo que segue a mesma carreira, tendo participado da famosa série "Law and Order". Foto: Instagram/@spencerlist
  • Ashley Olsen e Mary-Kate Olsen - As irmãs americanas, nascidas em 13/6/1986, atuaram juntas diversas vezes quando eram crianças ou adolescentes, como em
    Ashley Olsen e Mary-Kate Olsen - As irmãs americanas, nascidas em 13/6/1986, atuaram juntas diversas vezes quando eram crianças ou adolescentes, como em "As Namoradas Do Papai" e "No Pique De Nova York". Foto: Instagram/@ashleyolsens
  • Kiefer Sutherland e Rachel Sutherland - Vencedor dos prêmios Globo de Ouro e Emmy, o ator Kiefer Sutherland tem uma irmã gêmea que também trabalha em Hollywood, mas atrás das câmeras, como supervisora de pós-produção. Eles são filhos do ator Donald Sutherland.
    Kiefer Sutherland e Rachel Sutherland - Vencedor dos prêmios Globo de Ouro e Emmy, o ator Kiefer Sutherland tem uma irmã gêmea que também trabalha em Hollywood, mas atrás das câmeras, como supervisora de pós-produção. Eles são filhos do ator Donald Sutherland. Foto: Twitter/ Kiefer Sutherland
  • Eva Green e Joy Green - Eva Green é uma modelo e atriz francesa reconhecida mundialmente, vencedora do Globo de Ouro como Melhor Atriz de Série Dramática por
    Eva Green e Joy Green - Eva Green é uma modelo e atriz francesa reconhecida mundialmente, vencedora do Globo de Ouro como Melhor Atriz de Série Dramática por "Penny Dreadful", enquanto sua irmã Joy preferiu seguir outro rumo e cria cavalos na Normandia. Foto: Instagram/@evagreenweb
  • Willow Shields e Autumn Shields - Willow Shields se tornou uma atriz de grande visibilidade após participar de
    Willow Shields e Autumn Shields - Willow Shields se tornou uma atriz de grande visibilidade após participar de "Jogos Vorazes" . Ela tem uma irmã gêmea chamada Autumn. Foto: Instagram/ @willowshields
  • Karen Elson e Kate Elson - Karen é modelo e cantora, vocalista e produtora da banda nonva-iorquina The Citizens Band. Kate é modelo e diretora de cinema. Elas são britânicas, nascidas em 14/1/1979 na cidade de Oldham, na Grande Manchester, Inglaterra.
    Karen Elson e Kate Elson - Karen é modelo e cantora, vocalista e produtora da banda nonva-iorquina The Citizens Band. Kate é modelo e diretora de cinema. Elas são britânicas, nascidas em 14/1/1979 na cidade de Oldham, na Grande Manchester, Inglaterra. Foto: Instagram/@misskarenelson
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay