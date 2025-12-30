Entretenimento
Substituição curiosa marca reta final de Dona de Mim
Escalou o irmão gêmeo idêntico do ator, Fumassa Alve’s, para assumir algumas cenas. Como os dois têm aparência praticamente igual, com mesmos traços, altura e estilo de cabelo e barba, a substituição passou despercebida pelo público. Foto: Reprodução/Globo
A troca aconteceu nos últimos capítulos da novela, que se encerra em janeiro. Faíska contou que a experiência foi inesperada, enquanto Fumassa destacou a curiosidade de dividir, pela primeira vez, o mesmo personagem com o irmão. Foto: Reprodução/Globo
Quase todo mundo já confundiu uma pessoa com a(o) gêmeo dela. Isso é tão comum que, dependendo do caso, pode acontecer até mesmo com os mais famosos. Vejamos outras celebridades com irmãos gêmeos? Foto: Montagem Flipar
Renata Vasconcellos e Lanza Mazza - Elas são praticamente idênticas. Renata é jornalista e âncora do Jornal Nacional, na TV Globo. Já Lanza é estilista. Foto: Instagram renatavasconcellosoficial
Pablo Vittar e Phamella Rodrigues - Poucas pessoas sabem que o nome de nascimento da cantora Pablo Vittar é Phabullo Rodrigues da Silva, e menos gente ainda sabe que ela tem uma irmã gêmea: Phamella Rodrigues. Foto: Twitter/ Encontro com Fátima
Scarlett Johansson e Hunter Johansson - Atriz de sucesso em Hollywood, Scarlett Johansson tem um irmão gêmeo: Hunter. Ele atuou no filme "Meninas de Ninguém", mas optou por investir na carreira de modelo. Ela tem vasta filmografia e encarna a Viúva Negra no universo da Marvel. Foto: Facebook/ Hunter Johansson
Shawn Ashmore e Aaron Ashmore - Muita gente já deve ter se confundido essa dupla, já que Shawn Ashmore atuou em filmes como "X-Men" e Aaron em séries como "Warehouse 13" e "Veronica Mars". E eles são muito parecidos. Foto: Instagram/ @shwanashmore
Luciano Szafir e Priscila Szafir - Pai da modelo Sasha Meneghel, Luciano tem uma irmã gêmea chamada Priscila, que é designer de joias e empresária de sucesso. Foto: Instagram/ @szafiroficial
Gisele Bündchen e Patrícia Bündchen - Patrícia não é apenas a gêmea da supermodelo brasileira Gisele Bündchen. Ela também é assessora da carreira da irmã. Elas não se parecem, mas ambas chamam atenção pela beleza. Foto: Instagram/@gisele
Linda Hamilton e Lesli Hamilton - Conhecida por seu papel em "O Exterminador do Futuro", como Sarah Connor, Linda tem uma irmã gêmea, Lesli, que chegou a participar de três cenas do filme. Foto:
Tia Mowry e Tamera Mowry - A dupla é uma das que mais se destacam pela semelhança. As atrizes já atuaram juntas no filme "Twitches". Como saber quem é quem? Foto: Instagram/@tameramowrytwo
Vin Diesel e Paul Vicent - Apesar de não se parecerem tanto nos dias atuais, Vin Diesel e Paul Vicent são gêmeos. O ator de Hollywood disse em entrevistas que seu irmão lembra mais o falecido ator Paul Walker, que foi seu parceiro nos filmes da franquia "Velozes e Furiosos". Foto: Instagram/ @vindiesel
Rami Malek e Sami Malek - Rami Malek se tornou destaque mundial ao interpretar Freddie Mercury nos cinemas, recebendo o Oscar de melhor ator. Porém, apesar da fama, o ator pode ser confundido com o irmão Sami, professor universitário nos Estados Unidos. Eles se parecem bastante. Foto: Instagram/@rami._.malek
Gabriela Spanic e Daniela Spanic - As gêmeas são atrizes e modelos. Nascidas em Ortiz, na Venezuela, em 10/12/1973, elas desemvolveram carreira no México e marcaram época na novela "A Usurpadora". Foto: Instagram/@gabyspanictv
Peyton List e Spencer List - Uma das estrelas da Disney, a atriz Peyton List tem um irmão gêmeo que segue a mesma carreira, tendo participado da famosa série "Law and Order". Foto: Instagram/@spencerlist
Ashley Olsen e Mary-Kate Olsen - As irmãs americanas, nascidas em 13/6/1986, atuaram juntas diversas vezes quando eram crianças ou adolescentes, como em "As Namoradas Do Papai" e "No Pique De Nova York". Foto: Instagram/@ashleyolsens
Kiefer Sutherland e Rachel Sutherland - Vencedor dos prêmios Globo de Ouro e Emmy, o ator Kiefer Sutherland tem uma irmã gêmea que também trabalha em Hollywood, mas atrás das câmeras, como supervisora de pós-produção. Eles são filhos do ator Donald Sutherland. Foto: Twitter/ Kiefer Sutherland
Eva Green e Joy Green - Eva Green é uma modelo e atriz francesa reconhecida mundialmente, vencedora do Globo de Ouro como Melhor Atriz de Série Dramática por "Penny Dreadful", enquanto sua irmã Joy preferiu seguir outro rumo e cria cavalos na Normandia. Foto: Instagram/@evagreenweb
Willow Shields e Autumn Shields - Willow Shields se tornou uma atriz de grande visibilidade após participar de "Jogos Vorazes" . Ela tem uma irmã gêmea chamada Autumn. Foto: Instagram/ @willowshields
Karen Elson e Kate Elson - Karen é modelo e cantora, vocalista e produtora da banda nonva-iorquina The Citizens Band. Kate é modelo e diretora de cinema. Elas são britânicas, nascidas em 14/1/1979 na cidade de Oldham, na Grande Manchester, Inglaterra. Foto: Instagram/@misskarenelson