“Pagode da Mart’nália” é uma das atrações do Réveillon de Copacabana

Mart’nália Mendonça Ferreira nasceu em 7 de setembro de 1965, no Rio de Janeiro. É filha de Martinho da Vila e da cantora Anália Mendonça, e seu nome resulta da junção dos nomes dos pais. Ela acompanhou Martinho desde cedo em rodas de samba e iniciou a carreira aos 16 anos como backing vocal em shows e gravações. Foto: Flickr / Prefeitura de Olinda