Elizabeth Savala reúne família e ex-marido no Natal

Dias antes, ela já havia antecipado a comemoração natalina em um encontro familiar que reuniu, além de três dos filhos, o ex-marido, o ator Marcelo Picchi, um dos galãs da televisão brasileira nos anos 1980. Nessa ocasião, estiveram presentes Tadeu, Thiago Picchi e Diogo, com exceção de Cyro. Foto: Reprodução Instagram /@elizabethsavala