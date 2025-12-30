Stana Katic, de “Castle”, retorna à TV depois de tempo afastada

Na época da saída de Katic, circularam ainda relatos na mídia sobre supostas tensões entre ela e Nathan Fillion nos bastidores. Algumas publicações citaram fontes anônimas que afirmavam que os dois evitavam contato fora das gravações e que teriam recorrido a uma espécie de “terapia de casal” para lidar com a relação profissional. Essas informações, no entanto, nunca foram confirmadas oficialmente. Foto: Reprodução Instagram /@abccastle