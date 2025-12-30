Assine
overlay
Início Galeria
Filmes e Séries

Stana Katic, de “Castle”, retorna à TV depois de tempo afastada

RF
Redação Flipar
  • Criada por Will Pascoe,
    Criada por Will Pascoe, "Entangled" reúne novamente o roteirista e a atriz, após a parceria em "Absentia", série exibida entre 2017 e 2020. Na produção, a atriz vive Emily Byrne, uma agente do FBI que desaparece durante uma investigação e que reaparece seis anos depois sem memória, apenas para descobrir que o marido se casou novamente e que o filho a considera morta. Foto: Divulgação
  • A série, inclusive, estreou em novembro de 2025 na Netflix e alcançou o TOP 4 da plataforma em diversos países. A seguir, conheça mais sobre a atriz que fala cinco idiomas: inglês, francês, italiano, sérvio e esloveno.
    A série, inclusive, estreou em novembro de 2025 na Netflix e alcançou o TOP 4 da plataforma em diversos países. A seguir, conheça mais sobre a atriz que fala cinco idiomas: inglês, francês, italiano, sérvio e esloveno. Foto: Divulgação
  • Stana Katic nasceu em 26 de abril de 1978, em Hamilton, na província de Ontário, no Canadá. Filha de pais sérvios originários da região da Dalmácia, na Croácia, recebeu o nome em homenagem à avó, tradicionalmente associado à proteção contra o mau-olhado. Criada em um ambiente familiar ligado às suas origens, aprendeu sérvio em casa e manteve uma forte conexão com suas raízes culturais.
    Stana Katic nasceu em 26 de abril de 1978, em Hamilton, na província de Ontário, no Canadá. Filha de pais sérvios originários da região da Dalmácia, na Croácia, recebeu o nome em homenagem à avó, tradicionalmente associado à proteção contra o mau-olhado. Criada em um ambiente familiar ligado às suas origens, aprendeu sérvio em casa e manteve uma forte conexão com suas raízes culturais. Foto: Wikimedia Commons / Tyler Parker
  • Ainda criança, se mudou com a família para Aurora, em Illinois, nos Estados Unidos, onde os pais abriram uma loja de móveis e onde passou a infância brincando com os irmãos no depósito do estabelecimento. Concluiu o ensino médio na West Aurora High School em 1996 e, no ano seguinte, ingressou na Universidade de Toronto, onde cursou Relações Internacionais, Economia e Direito.
    Ainda criança, se mudou com a família para Aurora, em Illinois, nos Estados Unidos, onde os pais abriram uma loja de móveis e onde passou a infância brincando com os irmãos no depósito do estabelecimento. Concluiu o ensino médio na West Aurora High School em 1996 e, no ano seguinte, ingressou na Universidade de Toronto, onde cursou Relações Internacionais, Economia e Direito. Foto: Reprodução Instagram /@drstanakatic
  • Posteriormente, retornou aos Estados Unidos para estudar teatro na Goodman School of Drama, em Chicago, com formação em improvisação e Shakespeare, além de ter estudado balé clássico na escola Kenneth Von Heidecke e dança do ventre na Canadian Royal Dance Academy.
    Posteriormente, retornou aos Estados Unidos para estudar teatro na Goodman School of Drama, em Chicago, com formação em improvisação e Shakespeare, além de ter estudado balé clássico na escola Kenneth Von Heidecke e dança do ventre na Canadian Royal Dance Academy. Foto: Reprodução Instagram /@drstanakatic
  • Stana Katic iniciou a carreira em 1999, no curta canadense
    Stana Katic iniciou a carreira em 1999, no curta canadense "Acid Freak", e estreou no cinema em 2003, com "Shut-Eye". Foto: Divulgação
  • A partir de 2004, passou a atuar regularmente na televisão, com participações em séries como
    A partir de 2004, passou a atuar regularmente na televisão, com participações em séries como "The Handler", "Alias: Codinome Perigo", "The Shield – Acima da Lei", "JAG – Ases Invencíveis", "Plantão Médico", "24 Horas" e “The Shield – Acima da Lei". Foto: Divulgação
  • No cinema, participou de produções como
    No cinema, participou de produções como "Banquete do Amor", "Stiletto", "007: Quantum of Solace", "The Spirit – O Filme" e "O Guardião 3 – A Maldição do Cálice de Judas". Foto: Divulgação
  • Em 2009, Stana Katic foi escolhida entre mais de 100 candidatas para interpretar a detetive Kate Beckett em
    Em 2009, Stana Katic foi escolhida entre mais de 100 candidatas para interpretar a detetive Kate Beckett em "Castle", série da ABC exibida entre 2009 e 2016, papel que se tornou o mais marcante de sua carreira e lhe garantiu fama internacional. A trama acompanha o escritor Richard Castle, vivido por Nathan Fillion, que passa a atuar como consultor da polícia de Nova York e se torna parceiro de Beckett. Foto: Reprodução Instagram /@abccastle
  • A forte química entre os protagonistas era o principal pilar da série e, por isso, quando a ABC anunciou em 2016 a saída de Stana ao mesmo tempo em que cogitava uma nona temporada, a reação do público foi negativa, o que levou ao cancelamento definitivo da produção, com um final feito às pressas.
    A forte química entre os protagonistas era o principal pilar da série e, por isso, quando a ABC anunciou em 2016 a saída de Stana ao mesmo tempo em que cogitava uma nona temporada, a reação do público foi negativa, o que levou ao cancelamento definitivo da produção, com um final feito às pressas. Foto: Reprodução Instagram /@abccastle
  • Segundo o
    Segundo o "Deadline", enquanto Fillion negociava a renovação, Stana não foi procurada para renovar o seu. A ABC justificou a decisão com cortes de custos, e, na época, atriz figurava em listas das atrizes mais bem pagas da televisão. Na mesma ocasião, as atrizes Penny Johnson Jerald e Tamala Jones, que também interpretavam personagens importantes da série, deixaram o elenco. Foto: Reprodução Instagram /@abccastle
  • Na época da saída de Katic, circularam ainda relatos na mídia sobre supostas tensões entre ela e Nathan Fillion nos bastidores. Algumas publicações citaram fontes anônimas que afirmavam que os dois evitavam contato fora das gravações e que teriam recorrido a uma espécie de “terapia de casal” para lidar com a relação profissional. Essas informações, no entanto, nunca foram confirmadas oficialmente.
    Na época da saída de Katic, circularam ainda relatos na mídia sobre supostas tensões entre ela e Nathan Fillion nos bastidores. Algumas publicações citaram fontes anônimas que afirmavam que os dois evitavam contato fora das gravações e que teriam recorrido a uma espécie de “terapia de casal” para lidar com a relação profissional. Essas informações, no entanto, nunca foram confirmadas oficialmente. Foto: Reprodução Instagram /@abccastle
  • Em entrevistas posteriores, Stana afirmou que a decisão da emissora não lhe foi claramente explicada e descreveu o encerramento como “difícil” e inesperado, e reforçou que se tratou de uma escolha da produção, e não de uma decisão pessoal sua.
    Em entrevistas posteriores, Stana afirmou que a decisão da emissora não lhe foi claramente explicada e descreveu o encerramento como “difícil” e inesperado, e reforçou que se tratou de uma escolha da produção, e não de uma decisão pessoal sua. Foto: Reprodução Instagram /@abccastle
  • Após o fim de
    Após o fim de "Castle", Stana Katic protagonizou "Absentia" por três temporadas e, após o encerramento da série, em outubro de 2021, anunciou um hiato na carreira e nas redes sociais. Foto: Reprodução Instagram /@drstanakatic
  • Longe dos holofotes, Katic reapareceu nas suas redes em junho de 2022 para anunciar que havia se tornado mãe com o marido, Kris Brkljac, com quem se casou em 2015. A atriz fez o anúncio ao parabenizar o parceiro no Dia dos Pais.
    Longe dos holofotes, Katic reapareceu nas suas redes em junho de 2022 para anunciar que havia se tornado mãe com o marido, Kris Brkljac, com quem se casou em 2015. A atriz fez o anúncio ao parabenizar o parceiro no Dia dos Pais. Foto: Reprodução Instagram /@drstanakatic
  • Durante esse período, também trabalhou como dubladora, emprestando a voz à Mulher-Maravilha em diversos filmes de animação da DC.
    Durante esse período, também trabalhou como dubladora, emprestando a voz à Mulher-Maravilha em diversos filmes de animação da DC. Foto: Reprodução Instagram /@drstanakatic
  • Em 2024, ensaiou o retorno à atuação com uma participação especial na série canadense
    Em 2024, ensaiou o retorno à atuação com uma participação especial na série canadense "Murder in a Small Town". Foto: Divulgação
  • Além da carreira como atriz, Stana Katic fundou, em 2008, a produtora Sine Timore Productions. Em 2010, lançou, ao lado de Seamus Dever, o
    Além da carreira como atriz, Stana Katic fundou, em 2008, a produtora Sine Timore Productions. Em 2010, lançou, ao lado de Seamus Dever, o "Alternative Travel Project", uma iniciativa voltada à promoção de meios de transporte mais sustentáveis. Foto: Reprodução Instagram /@drstanakatic
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay