Desaparecimentos de navios e aviões fizeram a fama misteriosa do Triângulo das Bermudas
-
Há quase 77 anos, uma esquadrilha de cinco aviões da Marinha dos EUA desapareceu sem deixar vestígios no Oceano Atlântico. O caso é um dos mais famosos sobre o mistério que envolve o Triângulo das Bermudas. Foto: National Archives - domínio público
-
Os aviões decolaram da base de Fort Lauderdale com 14 homens ao todo, na tarde de 5/12/1945. O objetivo da operação era simular um ataque com torpedos. No comando, o experiente capitão Charles Taylor, que somava mais de 2.500 horas de voo. Foto: YouTube /National Geographic
-
Apesar do dia de céu claro e mar calmo, noventa minutos após a decolagem, o capitão faz contato com a base, avisando que estava perdido. As bússolas dos cinco aviões pifaram. E registros mostram que ele chegou a dizer que estava num lugar estranho e que não via o sol. Foto: YouTube/ History Channel
-
Um hidroavião de resgate Mariner foi enviado para as buscas. Mas também desapareceu. Foto: YouTube/ History Channel
-
-
Novas buscas foram realizadas, com centenas de aviões, sucessivas vezes. Mas nunca foi encontrado qualquer vestígio das aeronaves. Foto: David Broad - wikimedia commons
-
A área onde os aviões desapareceram é envolta em mistério. No século XX, há registros do sumiço de pelo menos 50 navios e 20 aviões sem qualquer explicação. Foto: YouTube /National Geographic
-
O Triângulo das Bermudas é assim chamado por ser uma área no oceano, com mais de 1,1 milhão de km quadrados, formada por três vértices: uma ponta nas Bermudas, uma em Porto Rico e outra na Flórida. Foto: Danilo94 - wikimedia commons
-
-
Todo tipo de explicação já surgiu na tentativa de elucidar o enigma da região: furacões, sismos, ondas gigantes, erupções de gás metano, magnetismo ou até interferência de extraterrestres. Foto: - YouTube / National Geographic
-
Uma das lendas mais propagadas é de que a região teria abrigado o reino perdido de Atlântida, a mítica cidade cuja fábula remonta à Grécia Antiga. Há quem acredite que a cidade afundou no Triângulo e que a maldição ainda existe. Foto: George Grie / wikimedia commons
-
Os desaparecimentos no Triângulo das Bermudas também alimentaram crenças antigas das Bahamas sobre monstros marinhos escondidos em cavernas nas profundezas, que engoliam embarcações. Lendas folclóricas do arquipélago de mais de 700 ilhas na região do Triângulo. Foto: YouTube/ National Geographic
-
-
Especialistas têm estudado a região e realizado mergulhos para localização de destroços de navios e aviões envolvidos em tragédias no Triângulo das Bermudas. Com mapas da região e informações sobre aeronaves e embarcações desaparecidas, eles buscam cruzar dados que permitam o avanço das pesquisas. Foto: - YouTube Documentário Triângulo das Bermudas -National Geographic
-
Pesquisadores mergulhadores também encontraram restos de um avião identificado como um Sky Warriors A3. Foto: YouTube / National Geographic
-
O avião Sky Warriors A3 era um bimotor usado pela Marinha. Ele comparou o ângulo da asa, a fuselagem e o trem de pouso. Este avião era o maior modelo lançado de porta-aviões da Marinha no pós-guerra. Registros apontam que um avião desse tipo caiu em 1960 na região. Foto: YouTube Documentário Triângulo das Bermudas -National Geographic
-
-
Uma das pesquisas no Triângulo das Bermudas é com uso de sonar. O equipamento permite verificar as profundezas do mar. O mapeador lança ondas sonoras e os sinais revelam a forma e a profundidade do assoalho oceânico. Foto: YouTube /National Geographic
-
Em 2020, um navio desaparecido por 95 anos foi encontrado na costa da Flórida. O SS Cotopaxi havia desaparecido em 29/11/1925 com 32 pessoas a bordo. O navio mercante levava carvão para Cuba. Foto: divulgação Science Channel
-
A descoberta foi feita por biólogos marinhos e anunciada no Science Channel. Um dos pesquisadores declarou que a primeira parte do trabalho, analisando registros em bibliotecas, foi demorada, mas fundamental para informações que comprovassem o achado. Foto: divulgação Science Channel
-
-
Os pesquisadores fizeram contato para avisar sobre a descoberta às famílias das vítimas, inclusive do capitão William Myers, que chegou a emitir pedido de socorro antes do naufrágio. Foto: YouTube / Fatos Desconhecidos
-
Em 1977, o Cotopaxi havia "aparecido" no meio do deserto, no filme "Contatos Imediatos de Terceiro Grau". Steven Spielberg aproveitou a fama do mistério do navio para, na ficção, presumir que ele tivesse sido deslocado por extraterrestres. Foto: reprodução do filme
-
"O Triângulo das Bermudas", publicado em 1974, popularizou a área mais misteriosa do Oceano Atlântico. O livro tornou-se um bestseller e vendeu quase 20 milhões de cópias, sendo publicado em 30 idiomas. Foto: Ian Dunster /wikimedia commons
-
-
O autor do livro, Charles Berlitz (1914-2003), era um prestigiado pesquisador americano, um dos maiores linguistas do mundo. Chegou a dominar 32 idiomas. Também era arqueólogo, com interesse especial por enigmas, inclusive extraterrestres, arcas e continentes perdidos. Foto: domínio público
-
A série alemã "1899", exibida pela Netflix, retoma o tema dos mistérios que ocorrem no oceano. Foto: Divulgação
-
Lançada em 18/11, a série alemã é de Baran bo Odar, Jantje Friese, os mesmos criadores do sucesso "Dark". Foto: Divulgação
-
-
Na trama, um navio de imigrantes desvia o curso para encontrar uma embarcação que havia sido perdida e que começa a emitir sinais de localização. Foto: Reprodução de cena
-
As Bahamas têm alguns dos fenômenos geológicos mais estranhos do planeta. Entre eles, redemoinhos e os chamados "buracos azuis", gigantescas cavidades submarinas Foto: YouTube/National Geographic
-
Cientistas apontam que a região do Triângulo das Bermudas tem nuvens hexagonais, que têm o poder de causar chuva mais forte e imprevisível. Mas isso é considerado normal pelos especialistas. Foto: YouTube/Fatos Desconhecidos
-
-
Com a tecnologia moderna, aviões e navios que passam atualmente pela região (uma rota econômica importante) contam com grande aparato de monitoramento, por geolocalização, que não existia em tempos passados. Foto: YouTube /History Channel