Economia
Olha só esse mapa! Assim seria o Brasil com 39 estados
A Constituição do Brasil de 1988 protege a unidade nacional e proíbe movimentos separatistas que buscam transformar estados em novos países. Foto: reprodução jures.com.br
Mas a possibilidade de repartir um estado da federação existe. Tanto que o Tocantins se desmembrou de Goiás em 1988, ocupando a parte norte do território. Foto: TUBS wikimedia commons
A separação oficializou uma diferença que já existia na prática. O norte goiano - agora Tocantins, capital Palmas (foto), é vinculado comercialmente a Maranhão e Pará; e a parte sul (Goiás, capital Goiânia), é mais ligada a Minas Gerais e São Paulo. Foto: MTur Destinos Flavio Andre wikimedia commons
Para que um novo estado seja criado, é necessário, primeiro, que a população local aprove a ideia em plebiscito. Aí a proposta vai para o Congresso Nacional para a criação de uma lei complementar. Se os parlamentares aprovarem, a lei segue para sanção do presidente da República. Foto: Kurious pixabay
Já tramitaram no Congresso projetos de criação de, pelo menos, 13 estados brasileiros. Veja como ficaria o país se essas propostas tivessem se concretizado. Foto: PAS Flickr wikimdia commons
No Pará, houve proposta de divisão em três estados. Mas a população rejeitou a ideia em plebiscito, em 2011. Foto: Snz58148687 wikimedia commons
Pelo projeto, o Pará seria reduzido à parte nordeste, mantendo a capital Belém. No oeste ficaria Tapajós, com 28 municípios e capital Santarém. Ocuparia 58% do atual território paraense. E no sul, Carajás, com 39 municípios e capital Marabá. Foto: reprodução uol.com.br
O Piauí seria dividido em dois. Um plebiscito foi aprovado em 2006, mas não teve votação do Congresso. Foto: Milenioscuro/Wikimedia Commons
Gurgueia (igual ao nome do principal rio) ocuparia 60% do atual território piauiense e teria 87 municípios, na parte sul. A capital seria Alvorada do Gurgueia. O Piauí manteria a capital Teresina, no norte do atual território. Foto: reprodução revistas.ufpi.br
O Maranhão seria dividido em dois, com a criação do Maranhão do Sul. O plebiscito foi aprovado em 2007, mas não houve votação pelos parlamentares. Foto: Mariza Bezerra wikimedia commons
O Maranhão do Sul teria 49 municípios, com capital em Imperatriz. O Maranhão seria mantido no norte do território, com a capital São Luís. Foto: Raphael Lorenzeto de Abreu wikimedia commons
O Mato Grosso seria dividido em três: Araguaia, Mato Grosso e Mato Grosso do Norte. O argumento para a separação é que o estado é grande demais e algumas cidades ficam a 1.000 km da capital Cuiabá. Foto: Flavio Andre/ M Tur wikimedia commons
O Araguaia, a leste, ficaria com 32 municípios, com capital Barra do Garça. O Mato Grosso do Norte, na parte superior, teria 47 municípios. Em 1977, houve uma primeira separação no então estado do Mato Grosso com o desmembramento de Mato Grosso do Sul, cuja capital é Campo Grande. Foto: reprodução Facebook
Em outro projeto, também no Centro-Oeste, uma parte do Mato Grosso e outra do Mato Grosso do Sul seriam desmembradas para a formação do estado do Pantanal. Foto: Filipefrazao wikimedia commons
A ideia era juntar num território autônomo as áreas que abrigam a fauna e a flora pantaneira, bioma constituído, principalmente, por uma savana alagada em sua maior parte, com 250 mil km². Foto: reprodução brasilbiomas.files.wordpress.com
Minas Gerais seria dividido para a criação do Estado do Triângulo. Foto: Mateus S. Figueiredo wikimedia commons
O novo estado teria 66 municípios, incluindo grandes cidades, com universidades federais de expressão (Uberlândia, Uberaba, Viçosa). Ocuparia uma área de 90,5 mil km², com 3 milhões de habitantes (15% da população mineira atual). Foto: reprodução researchgate.net
A Bahia seria dividida para a criação do estado do Rio São Francisco. O projeto foi rejeitado em 2007. Foto: Paul R. Burley wikimedia commons
O estado do Rio São Francisco teria 35 municípios, com 1 milhão de habitantes, no oeste do território baiano. A capital seria Paratinga. E a Bahia seria mantida na parte leste, com Salvador como capital. A divisa seria justamente o rio São Francisco (em azul no meio do mapa) Foto: reprodução osarrafo.com.br
O Amazonas seria desmembrado para a criação dos estados do Rio Negro, Solimões e Juruá. Foto: Portal da Copa wikimedia commons
O estado do Rio Negro abrangeria 3 municípios: Barcelos, Santa Isabel e São Gabriel da Cachoeira. Solimões ficaria na fronteira com Peru e Colômbia, com 13 cidades; e Juruá teria 7 municípios com capital em Eirunepé. Foto: reprodução reddit.com/r/brasil
O Amapá perderia o município de Oiapoque, que se transformaria em estado. Mas o projeto não foi adiante. Foto: Maick25 pixabay
Oiapoque é a cidade mais setentrional (ao norte) do Brasil, distante 6.350 km da cidade de Chuí, no extremo sul. Faz fronteira com a Guiana Francesa. É bem grande (22,6 mil km²) em tem 29 mil habitantes. Foto: Darlan P. de Campos wikimedia commons
Olha como ficaria o mapa do Brasil se as principais propostas fossem implementadas. O país teria 39 estados, em vez de 26, além do Distrito Federal. Mas nenhum vingou. Foto: reprodução cienciaecultura.bvs.br
Vale lembrar que, em 1977, antes da nova Constituição, ocorreu a divisão do Mato Grosso. Pela lei complementar nº 31, a parte sul passou a ser Mato Grosso do Sul. O novo estado ocupou 357 mil km², abrangendo 79 municípios. Hoje tem 2,8 milhões de habitantes. A capital é Campo Grande. Foto: flickr/Just a Brazilian man
O Mato Grosso passou a ter141 cidades numa área de 903 mil km². Atualmente a população é de 3,7 milhões de habitantes. A capital é Cuiabá. Foto: Acervo Iphan