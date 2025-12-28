Assine
George Clooney diz por que prefere criar os filhos longe de Hollywood

Redação Flipar
  • Durante a entrevista, concedida para divulgar seu novo filme
  • “Eles levam uma vida muito melhor assim”, afirmou o ator, que preferiu se afastar de Los Angeles para evitar que os filhos crescessem em meio à cultura de celebridades.
  • “Na França, as pessoas não ligam tanto para fama. Eu não quero que eles sejam comparados a outros filhos de famosos nem que vivam cercados por paparazzi”, disse.
  • George Clooney é casado com Amal Alamuddin, renomada advogada anglo-libanesa especializada em direitos humanos, desde setembro de 2014.
  • George Timothy Clooney nasceu em 6 de maio de 1961, em Lexington, no estado americano de Kentucky, em uma família ligada ao mundo do entretenimento.
  • Filho do jornalista e apresentador Nick Clooney e sobrinho da cantora Rosemary Clooney, George cresceu em um ambiente onde a arte e a comunicação estavam sempre presentes, influenciando decisivamente sua futura trajetória.
  • Sua jornada artística começou com pequenas participações em séries de televisão na década de 1980, mas foi em 1994 que Clooney conquistou reconhecimento mundial ao interpretar o carismático Dr. Doug Ross na série “Plantão Médico”.
  • O papel não só lhe trouxe fama como também moldou sua imagem pública, mesclando charme, talento e presença marcante.
  • Em 1996, ele atuou em “Um Drink no Inferno”, do diretor Robert Rodriguez e com roteiro de Quentin Tarantino, e na comédia romântica “Um Dia Especial”, em que contracenou com Michelle Pfeiffer.
  • No ano seguinte, encarnou o super-herói Batman em “Batman e Robin”, da DC Comics, com direção de Joel Schumacher. O elenco ainda contou com Arnold Schwarzenegger, Uma Thurman e Alicia Silverstone.
  • Inclusive, em 2023, George Clooney fez uma aparição surpresa como Bruce Wayne no filme
  • A partir de 1998, Clooney estreou uma parceria com o diretor Steven Soderbergh em “Irresistível Paixão” que renderia grandes sucessos de público e bilheteria.
  • Juntos, eles fundaram a produtora
  • Em 2001, George Clooney protagonizou Onze Homens e um Segredo, interpretando Danny Ocean, líder de um grupo de ladrões, papel que repetiu em sequências, ao lado de Brad Pitt, Matt Damon e Julia Roberts.
  • Clooney e Soderbergh ainda estiveram juntos em “Solaris”, de 2002, “Doze Homens e Outro Segredo”, de 2004, “O Segredo de Berlim” em 2006”, e “Treze Homens e um Novo Segredo”, em 2007.
  • Em 2005, ele conquistou o Oscar de Melhor Ator Coadjuvante por “Syriana - A Indústria do Petróleo”, no qual abordou temas complexos.
  • Outras atuações destacadas de Clooney foram em “Conduta de Risco”, de 2007, “Amor Sem Escalas”, de 2010, e “Os Descendentes”, de 2012.
  • Em 2022, George Clooney estrelou a comédia romântica
  • O mais novo projeto de Clooney Ã© â??Jay Kellyâ?, filme de Noah Baumbach, â??HistÃ³ria de um Casamentoâ?, que tem tambÃ©m Adam Sandler. O ator revelou que pediu ao diretor para poupÃ¡-lo do excesso de tomadas.
  • “Eu literalmente disse para ele: ‘Noah, olha, eu amo o roteiro, amo você como diretor, mas tenho mais de 60 anos, cara. Não consigo fazer 50 tomadas. Não tenho esse dom. Meu talento como ator vai de A a B”, afirmou.
  • O ator afirmou à revista Vanity Fair que não se importa com críticas sobre falta de versatilidade e que, além disso, deixou de interpretar papéis de ação por causa da idade.
  • Além da atuação, Clooney acumula bons frutos também como diretor e produtor. No mesmo ano da estatueta do Oscar, ele emplacou o filme “Boa Noite e Boa Sorte”, pelo qual recebeu a indicação como diretor e roteirista.
  • George Clooney Ã© tambÃ©m um ativista engajado, usando sua fama para causas humanitÃ¡rias. Desde a crise em Darfur, no SudÃ£o, atÃ© o apoio a refugiados e campanhas contra injustiÃ§as sociais, ele demonstrou comprometimento com o impacto alÃ©m das cÃ¢meras.
  • Em 2012, cofundou com os atores Don Cheadle, Brad Pitt e Matt Damon e com o produtor Jerry Weintraub a organização
  • Clooney segue ativo em projetos de cinema, televisão e humanitários, reafirmando seu lugar não apenas como um astro de Hollywood, mas como uma voz relevante no cenário cultural e político contemporâneo.
