Em cidade na Polônia, 6 mil habitantes moram às margens de uma única rua

    Conhecida como "Pequena Toscana", Suloszowa abriga residências, comércios, igrejas e escolas distribuídos ao redor dessa via central. Foto: - Reprodução do Youtube Canal Agro é Bruto
    A vila é cercada por campos cultivados, onde os moradores mantêm a tradição da agricultura de subsistência. Foto: Reprodução do Youtube Canal Agro é Bruto
    Suloszowa ganhou fama nas redes sociais graças a imagens aéreas que revelam sua aparência peculiar, com a rua cortando as paisagens verdes e douradas, formando um padrão que lembra uma folha. Foto: Reprodução do Youtube Canal Agro é Bruto
    Fundada no século 16, a vila foi planejada assim por motivos de praticidade, facilitando a comunicação e o acesso. Foto: Reprodução do instagram @zyrionbrazil
    Segundo a moradora e vereadora Katarzyna Bieda, o formato curioso agora é motivo de orgulho e atrai turistas de várias partes do mundo. Foto: Reprodução do Youtube Canal Agro é Bruto
    A vila fica a cerca de 30 quilômetros de Cracóvia, considerada uma das cidades mais antigas da Polônia. Foto: Reprodução do Youtube Canal Agro é Bruto
    Entre as atrações da vila está o Castelo Pieskowa Skala, construído pelo rei Casimiro III no século 14 como parte da cadeia de castelos conhecida como "Nidos de Águia". Foto: Chichebombon/Wikimédia Commons
    O castelo abriga exposições da Coleção Nacional de Arte de Cracóvia e possui um museu permanente que pode ser visitado durante o ano todo. Foto: Wikimedia Commons/BogTar200917
    O lugar também é famoso pelo senso de comunidade, com festivais como o "Dia do Morango" e o "Dia da Batata". Foto: Reprodução do Youtube Canal Florian Vata
    Suloszowa fica dentro do Parque Nacional Ojcowski que, apesar de ser o menor parque nacional da Polônia, é um dos mais encantadores. Foto: Divulgação
    O parque foi criado em 1956 e tem aproximadamente 21 km². Foto: Aneta Pawska /Wikimédia Commons
    Além disso, o parque leva o nome da pitoresca aldeia de Ojców, onde está sua sede, e contou com a ilustre visita de Chopin em 1829. Foto: Wikimedia Commons/Jakub Ha?un
    A paisagem do parque é marcada pela topografia característica do planalto jurássico de Cracóvia–Cz?stochowa, com vales profundos, cavernas e impressionantes "rochas em forma de cogumelos". Foto: Divulgação
    Uma das mais conhecidas é a “Maza de Hércules”, um pico rochoso que se tornou um símbolo da região. Foto: Scotch Mist /Wikimédia Commons
    Além disso, o parque abriga mais de 400 cavernas, sendo a Gruta de ?okietek (ou "Caverna do Rei Ladislau") uma das mais visitadas. Foto: Divulgação
    O parque abriga uma rica biodiversidade: estima-se mais de 5.500 espécies de fauna, incluindo 4.600 tipos de insetos, além de 135 espécies de aves, castores, texugos, ermine e cerca de 15 espécies de morcegos. Foto: Jan Jerszy?ski /Wikimédia Commons
    A história da região remonta ao Paleolítico, com os primeiros assentamentos há cerca de 120?mil anos motivados pela presença de sílex — essencial à fabricação de ferramentas primitivas. Foto: Divulgação
    Com trilhas para caminhadas, ciclovias e paisagens de tirar o fôlego, o Parque Nacional Ojcowski é um refúgio perfeito para quem busca natureza, história e aventura perto de Cracóvia. Foto: Jerzy Opio?a/Wikimédia Commons
